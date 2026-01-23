user icon
Ferrari-gekte barst los: Fans reizen massaal af naar circuit voor shakedown

Het team van Ferrari staat op het punt om hun nieuwe SF-26 te presenteren. De Italiaanse renstal zal een paar foto's en video's de wereld in slingeren, maar zal ook een shakedown uitvoeren op het circuit van Fiorano. Dat nieuws heeft ook de Tifosi bereikt, en het staat dan ook rijen dik rondom de baan.

Het team van Ferrari kende vorig jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en ze kwamen niet verder dan de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze moesten veel tijd toegeven op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull, en bij Ferrari hoopt men dit seizoen weer toe te kunnen slaan.

De eerste geruchten over de nieuwe SF-26 van Ferrari waren niet bepaald positief, maar de Tifosi houdt vertrouwen in het team. Er gingen geruchten rond over interne chaos binnen het team, en er werd zelfs gevreesd dat Ferrari de auto niet op tijd af zou hebben voor de launch. Dat blijkt niet het geval te zijn, want Ferrari gaat vandaag 'gewoon' de baan op voor de shakedown.

Fans kunnen niet wachten

De fans kunnen niet wachten op de eerste meters van de SF-26, en er is dan ook een soort gekte ontstaan bij het circuit van Fiorano. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de eerste fans zich al rond 05:30 verzamelden bij de uitzichtpunten rondom de baan. De sfeer zat er goed in, en een aantal fans staken zelfs vuurwerk af.

Hamilton en Leclerc gearriveerd

De fans hebben allerlei vlaggen en posters mee genomen, en op foto's is zelfs te zien welke strijdliederen ze gaan zingen zodra Hamilton en Leclerc de baan opgaan. De twee coureurs zijn ook al gearriveerd bij het circuit, te zien is hoe beide coureurs naar de poort worden gebracht en zich begeven naar de rest van het team voor deze eerste belangrijke stap.

Maximo

Posts: 9.651

Mooi om te zien, die trots op Ferrari.

Zonder Ferrari zou Italie net als Spanje eigen meer een motorsport land zijn, hopelijk gaat Kimi Antonelli uitgroeien tot een WK die ook ooit nog eens voor Ferrari gaat rijden. Dat verdienen die Ferrari fans onderhand wel eens een keer.

  • 2
  • 23 jan 2026 - 10:52
F1 Nieuws Ferrari

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.652

    Mooi om te zien, die trots op Ferrari.

    Zonder Ferrari zou Italie net als Spanje eigen meer een motorsport land zijn, hopelijk gaat Kimi Antonelli uitgroeien tot een WK die ook ooit nog eens voor Ferrari gaat rijden. Dat verdienen die Ferrari fans onderhand wel eens een keer.

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 10:52
  • Maximo

    Posts: 9.652

    Wel zorgelijk om al die geruchten te lezen over de interne onrust die er zou heersen binnen Ferrari, als dat waar is dan is dat wel het laatste waar je op zit te wachten in deze fase van het seizoen waarin de basis moet worden gelegd voor de rest van het jaar.

    Elkann en Vigna hun openlijke twijfel over Vasseur afgelopen half jaar was nou ook niet bepaald een voorbeeld waaraan het Ferrari personeel zich aan op kon trekken.

    Net als de vreemde niet presterende eend in de bijt, Lewis Hamilton. Als je het mij vraagt was hem binnen halen Vasseur zijn grootste blunder, hij had met de binnen Ferrari populaire Sainz een betere courreur in dat zitje gehad.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 10:59
    • snailer

      Posts: 31.482

      Moet zeggen dat het afgelopen jaren vooral hosanna was voor aanvang van een seizoen. En buiten begin 2022 deden ze dan nooit mee.

      Wie weet is het nu andersom. Zie liever Leclerc kampioen worden dan McLaren rijders. Maar dat komt omdat ik ook fan ben van Leclerc.

      Niet omdat ik iets tegen de McLaren rijders heb.

      • + 1
      • 23 jan 2026 - 11:31
  • myell

    Posts: 117

    Elk jaar word ik weer gehyped door de mooi berichten, ik krijg dan altijd het gevoel van ja dit jaar gaat het weer eens gebeuren, weer een soort van Schumacher tijdperk, om na race 1 weer volledig teleurgesteld af te druipen. Ze schijnen nu een soort van metalen motorblok gebouwd te hebben ik ben heel benieuwd.

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 11:13
  • meister

    Posts: 4.203

    Ze zijn goed bezig ze hebben dit seizoen nog geen 1 wedstrijd verloren.

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 11:29
  • Kennie

    Posts: 2.723

    Ik kan het iedereen aanraden om er een keer te gaan kijken in Maranello, heb zelf meerdere keren ook op deze brug gestaan om te koekeloeren wat er op Fiorano afspeelt terwijl ik niet echt een Ferrari fan ben. Het is gewoon heel tof om daar rond te lopen/kijken. Alles ademt Ferrari en autosport. Regelmatig komen er dikke auto's voorbij en die sfeer daar is geweldig. Vergeet het nieuwe museum niet! ontopic: ziet er super uit, beter kleurstelling dan vorig jaar als je het mij vraagt. OF het wat wordt, ik weet het niet, net zoals iedereen zin in het nieuwe seizoen. Testen is ook maar testen en je kan daar ook weinig over zeggen. Misschien alleen over de betrouwbaarheid. Bring on 2026!

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 11:48
    • snailer

      Posts: 31.482

      Eigenlijk neschrijf je wat op alle circuits de sfeer is. Tot F1 langs komt.

      Dit is niet specifiek Maranello. Wel het Ferrari stuk uiteraard.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 12:06
    • Kennie

      Posts: 2.723

      Zo kan je er ook naar kijken, maar ik vond het toch specialer in Maranello. Heb vaker circuits bezocht zonder dat daar een evenement op dat moment aan de gang was. Is subjectief, ik weet het.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 15:39

