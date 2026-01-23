Het team van Ferrari staat op het punt om hun nieuwe SF-26 te presenteren. De Italiaanse renstal zal een paar foto's en video's de wereld in slingeren, maar zal ook een shakedown uitvoeren op het circuit van Fiorano. Dat nieuws heeft ook de Tifosi bereikt, en het staat dan ook rijen dik rondom de baan.

Het team van Ferrari kende vorig jaar een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal wist geen Grand Prix te winnen, en ze kwamen niet verder dan de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze moesten veel tijd toegeven op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull, en bij Ferrari hoopt men dit seizoen weer toe te kunnen slaan.

De eerste geruchten over de nieuwe SF-26 van Ferrari waren niet bepaald positief, maar de Tifosi houdt vertrouwen in het team. Er gingen geruchten rond over interne chaos binnen het team, en er werd zelfs gevreesd dat Ferrari de auto niet op tijd af zou hebben voor de launch. Dat blijkt niet het geval te zijn, want Ferrari gaat vandaag 'gewoon' de baan op voor de shakedown.

Fans kunnen niet wachten

De fans kunnen niet wachten op de eerste meters van de SF-26, en er is dan ook een soort gekte ontstaan bij het circuit van Fiorano. Op beelden die rondgaan op sociale media is te zien dat de eerste fans zich al rond 05:30 verzamelden bij de uitzichtpunten rondom de baan. De sfeer zat er goed in, en een aantal fans staken zelfs vuurwerk af.

Hamilton en Leclerc gearriveerd

De fans hebben allerlei vlaggen en posters mee genomen, en op foto's is zelfs te zien welke strijdliederen ze gaan zingen zodra Hamilton en Leclerc de baan opgaan. De twee coureurs zijn ook al gearriveerd bij het circuit, te zien is hoe beide coureurs naar de poort worden gebracht en zich begeven naar de rest van het team voor deze eerste belangrijke stap.