user icon
icon

Kijk hier live en gratis naar de launch van Ferrari

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Kijk hier live en gratis naar de launch van Ferrari

Het team van Ferrari staat op het punt om hun nieuwe auto aan de rest van de wereld te tonen. De Italiaanse renstal zal over ongeveer een uurtje het doek trekken van de nieuwe SF-26, en het is de verwachting dat ze direct de baan opgaan.

Het zijn drukke dagen voor de Formule 1-fans. Vorige week presenteerden de teams van Red Bull en Racing Bulls hun nieuwe auto, terwijl in de afgelopen dagen Haas, Audi en Mercedes hun auto's aan de wereld toonden. Daarnaast werden er vrijwel elke dag shakedowns uitgevoerd, en bereiden de meeste teams zich voor op de eerste testweek in Barcelona.

Meer over Ferrari Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

22 jan

De launch van Ferrari

Vandaag belooft ook weer een drukke dag te worden, aangezien er twee launches op het programma staan. Vanmiddag is het de beurt aan Alpine, maar nu zijn alle ogen gericht op het circuit van Fiorano waar Ferrari de nieuwe wagen zal tonen. De Italiaanse renstal heeft geen uitgebreide launch op het programma staan, maar zal zo wel met een presentatie komen. Om 11:30 gaat de launch van start via een livestream op YouTube.

Wat gaat er gebeuren en waar is alles te zien?

Het gaat hier om een vooraf opgenomen video, terwijl er ook van alles zal gaan gebeuren in Fiorano. De Italiaanse televisie zal live gaan vanaf de rand van het circuit, en de fans staan ook al uren te wachten op de eerste actie. Het is namelijk de verwachting dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc straks de baan opgaan voor een eerste shakedown met de nieuwe SF-26.

De beelden van de shakedown zullen snel het web overgaan, maar over ruim een uur is het eerst de beurt aan de presentatie van Ferrari. Deze valt live te bekijken via de onderstaande video op het YouTube-kanaal van Ferrari. 

F1 Nieuws Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar