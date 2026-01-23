Kijk hier live en gratis naar de launch van Ferrari

Het team van Ferrari staat op het punt om hun nieuwe auto aan de rest van de wereld te tonen. De Italiaanse renstal zal over ongeveer een uurtje het doek trekken van de nieuwe SF-26, en het is de verwachting dat ze direct de baan opgaan.

Het zijn drukke dagen voor de Formule 1-fans. Vorige week presenteerden de teams van Red Bull en Racing Bulls hun nieuwe auto, terwijl in de afgelopen dagen Haas, Audi en Mercedes hun auto's aan de wereld toonden. Daarnaast werden er vrijwel elke dag shakedowns uitgevoerd, en bereiden de meeste teams zich voor op de eerste testweek in Barcelona.

De launch van Ferrari

Vandaag belooft ook weer een drukke dag te worden, aangezien er twee launches op het programma staan. Vanmiddag is het de beurt aan Alpine, maar nu zijn alle ogen gericht op het circuit van Fiorano waar Ferrari de nieuwe wagen zal tonen. De Italiaanse renstal heeft geen uitgebreide launch op het programma staan, maar zal zo wel met een presentatie komen. Om 11:30 gaat de launch van start via een livestream op YouTube.

Wat gaat er gebeuren en waar is alles te zien?

Het gaat hier om een vooraf opgenomen video, terwijl er ook van alles zal gaan gebeuren in Fiorano. De Italiaanse televisie zal live gaan vanaf de rand van het circuit, en de fans staan ook al uren te wachten op de eerste actie. Het is namelijk de verwachting dat Lewis Hamilton en Charles Leclerc straks de baan opgaan voor een eerste shakedown met de nieuwe SF-26.

De beelden van de shakedown zullen snel het web overgaan, maar over ruim een uur is het eerst de beurt aan de presentatie van Ferrari. Deze valt live te bekijken via de onderstaande video op het YouTube-kanaal van Ferrari.