De zogeheten papaya rules van McLaren zorgden vorig seizoen voor de nodige ophef, zowel binnen als buiten de paddock. Vooral het moment waarop Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Italië plaats moest maken voor Lando Norris, werd breed uitgemeten. Toch lijkt de Australiër zelf weinig waarde te hechten aan de commotie rondom de teamregels.

Volgens Piastri wordt het belang van de papaya rules vooral van buitenaf overdreven en spelen ze intern een veel kleinere rol dan vaak wordt gesuggereerd. De regels worden door sommige kenners oneerlijk genoemd, maar Piastri is het daar alles behalve mee eens.

Er wordt veel over de papaya rules gepraat

Oscar Piastri legt aan TODAY uit hoe de regels volgens hem in elkaar zitten: "Er wordt veel over gepraat. Ik denk dat het achter de schermen een veel kleinere discussie en een veel kleinere zaak is dan het lijkt. Maar we hebben onze eigen manier van racen en die evolueert voortdurend."

Piastri en Norris zijn beide verschillende coureurs en daardoor werken de regels goed, aldus de Australiër. "We gaan een evaluatie doen, en we hebben al geëvalueerd, weet je, willen we de dingen precies hetzelfde doen? Willen we dingen een beetje veranderen? Dus ja, we gaan dat volledig onder de knie krijgen voordat we weer gaan racen."

De regels zijn goed bedoelt

"Maar ik denk dat de intenties altijd goed waren en we zullen wat aanpassingen doen als we vinden dat dat nodig is om het leven voor onszelf wat gemakkelijker te maken", zo laat Piastri weten. Ondanks de controversie rondom de papaya rules ziet de Australiër er het positieve van in.

Waar de papaya rules regelmatig onderwerp van discussie zijn in de media, lijken ze binnen McLaren juist weinig spanning te veroorzaken. Zowel Norris als Piastri staan achter de afspraken, waardoor het team met vertrouwen richting het nieuwe seizoen kan kijken.