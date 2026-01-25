user icon
Norris ziet sleutel tot F1-kans voor vrouwen: "Dit is cruciaal"

Lando Norris is ervan overtuigd dat de F1 Academy een essentiële rol speelt in het creëren van kansen voor vrouwen in de Formule 1. De wereldkampioen benadrukt dat een sterke opleidingsstructuur onmisbaar is voor talentontwikkeling op het hoogste niveau van de autosport.

Norris doorliep zelf de klassieke route via de opstapklasses en ziet daarin nog altijd de basis van succes. Volgens de McLaren-coureur is het zorgvuldig opbouwen van ervaring minstens zo belangrijk als pure snelheid.

'Opstapklasses zijn erg goed voor jonge coureurs'

De F1 Academy bestaat sinds 2023 en is opgericht door de organisatie van de Formule 1. Op de sociale media van de F1 Academy laat Lando Norris weten hoe belangrijk hij de vrouwenklasse binnen de motorsport vindt. 

"Je leert altijd iets. Vooral op deze leeftijd", zo laat Norris weten. "Sommige categorieën zijn een van de allereerste jaren in formuleracing. Je leert wat je skills zijn, die je dagelijks gebruikt in de Formule 1 of iets dergelijks, dus het is erg cruciaal."

Norris is onder de indruk van de F1 Academy

"Ik nam mijn tijd om in bijna iedere raceklasse mee te doen, wat mogelijk is op de carrièreladder. Ik ging er niet gehaast doorheen en probeerde geen klasses over te slaan. Voor mij was het erg belangrijk om mijn tijd te nemen en zoveel mogelijk te leren", zo laat Norris weten. De Brit reed in 2018 in de Formule 2 voor Carlin. 

Ook laat Norris weten dat je niet te veel naar andere moet kijken als coureur zijnde. Dat heeft volgens de wereldkampioen een paar redenen: "Sommige coureurs ontwikkelen zich sneller dan anderen, maar je moet doen wat goed voelt. Dat is altijd het allerbelangrijkst voor in F1."

  • StevenQ

    Posts: 10.049

    Voorlopig kon de winnaar van dit seizoen absoluut niet meekomen in de 8 FRECA races die ze ook reed met 17e als beste resultaat, dus voorlopig is er niemand in die klasse die een F1 kans heeft

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 12:36
  • John6

    Posts: 11.480

    Lando je moet niet teveel naar andere rijders kijken, nee hij droomde er zelfs van, lol.

    Dat gedoe met vrouwen in de F1, er is niemand goed genoeg, met mazzel als je even geduld hebt de dochter van Max.

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 12:45
  • shakedown

    Posts: 1.576

    Iedereen heeft gelijke kansen in de race wereld. Afhankelijk van het geld dat je meeneemt. Dat dan weer wel.

    Het creëren van kansen staat in dit geval gelijk aan: de lat lager leggen.

    Ik ben helemaal voor vrouwen in de verschillende race klassen. Maar even eerlijk zijn. Ze redden het tot dusver niet.
    Dat heeft niets te maken met minder kansen of achtergesteld worden op welke manier dan ook. Het zit er tot dusver simpelweg niet in. Gewoon niet goed genoeg.

    De f1 Academy voegt niets toe. Het is een race klassen voor een groep speciaal geselecteerde, minder getalenteerde racers die allemaal niet mee kunnen komen met de gewone freca, f4 of f3.

    Gelijke kansen voor iedereen, behalve als je niet goed genoeg bent en vrouw. Dan creëeren we een speciale klasse...

    • + 2
    • 25 jan 2026 - 12:53
  • Maximo

    Posts: 9.669

    Vrouwen hadden jaren lang een zeer voorname rol in de F1, maar de mooie baan als grid-girl is hen door vrouwen haters ontnomen.


    Bring back the grid grls!

    • + 0
    • 25 jan 2026 - 14:32

