Lando Norris is ervan overtuigd dat de F1 Academy een essentiële rol speelt in het creëren van kansen voor vrouwen in de Formule 1. De wereldkampioen benadrukt dat een sterke opleidingsstructuur onmisbaar is voor talentontwikkeling op het hoogste niveau van de autosport.

Norris doorliep zelf de klassieke route via de opstapklasses en ziet daarin nog altijd de basis van succes. Volgens de McLaren-coureur is het zorgvuldig opbouwen van ervaring minstens zo belangrijk als pure snelheid.

'Opstapklasses zijn erg goed voor jonge coureurs'

De F1 Academy bestaat sinds 2023 en is opgericht door de organisatie van de Formule 1. Op de sociale media van de F1 Academy laat Lando Norris weten hoe belangrijk hij de vrouwenklasse binnen de motorsport vindt.

"Je leert altijd iets. Vooral op deze leeftijd", zo laat Norris weten. "Sommige categorieën zijn een van de allereerste jaren in formuleracing. Je leert wat je skills zijn, die je dagelijks gebruikt in de Formule 1 of iets dergelijks, dus het is erg cruciaal."

Norris is onder de indruk van de F1 Academy

"Ik nam mijn tijd om in bijna iedere raceklasse mee te doen, wat mogelijk is op de carrièreladder. Ik ging er niet gehaast doorheen en probeerde geen klasses over te slaan. Voor mij was het erg belangrijk om mijn tijd te nemen en zoveel mogelijk te leren", zo laat Norris weten. De Brit reed in 2018 in de Formule 2 voor Carlin.

Ook laat Norris weten dat je niet te veel naar andere moet kijken als coureur zijnde. Dat heeft volgens de wereldkampioen een paar redenen: "Sommige coureurs ontwikkelen zich sneller dan anderen, maar je moet doen wat goed voelt. Dat is altijd het allerbelangrijkst voor in F1."