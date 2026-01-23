user icon
Hongerige Norris waarschuwt concurrentie en aast op nieuwe titel

Lando Norris bereikte vorig seizoen het absolute hoogtepunt van zijn carrière door zijn eerste wereldtitel in de Formule 1 te veroveren. Toch is succes voor de McLaren-coureur geen reden om gas terug te nemen. Integendeel: met het nieuwe seizoen voor de deur ligt zijn focus volledig op het verdedigen van die titel.

Na zeven seizoenen op het hoogste niveau trok Norris uiteindelijk aan het langste eind, met slechts twee punten voorsprong op Max Verstappen. Een zenuwslopend kampioenschap, maar voor Norris voelt het vooral als het begin van iets groters.

Het doel van Norris is duidelijk

Tijdens de Autosport Awards werd Norris gevraagd of hij nog meer titels wilde gaan behalen in de toekomst: "Dat is absoluut het doel. Ja, dat is echt, echt het doel. Eén keer winnen geeft je natuurlijk veel meer zelfvertrouwen. Dat is voor iedereen anders, toch? Je moet je eigen manier vinden om met dingen om te gaan. Sommige mensen hebben meer vertrouwen, anderen minder."

"Ik ben nooit iemand geweest met het meeste zelfvertrouwen. Dat is nu zeker meer, dat staat vast. Ik ben altijd iemand geweest van eerst zien, dan geloven – zelfs als het om mezelf gaat. Ik moest mezelf echt op het hoogste podium zien staan, mezelf zien winnen, voordat ik kon geloven dat ik het kon. Maar vorig jaar lukte het me om dat besef al te krijgen vóórdat ik het daadwerkelijk bereikte", zo laat Norris weten aan de presentator van de Autosport Awards.

Norris voelde een boost

Norris laat weten dat hij op de helft van het seizoen al wist wat hij moest doen om zijn wereldkampioenschap binnen te halen en dit wil hij dan ook vol blijven houden: "Halverwege het seizoen voelde ik al dat ik alles had wat ik nodig had: de mensen om me heen, het team, de auto en mijn eigen vermogen om het kampioenschap te winnen. Dus de eerste keer dat ik echt in mezelf geloofde, was vorig jaar, en dat bleek ook terecht. Dat maakte het juist zo mooi."

Totalia

Posts: 1.823

Wat een onzin als of Max waarschuwingen nodig heeft van Norris of McLaren. Zal hem boeien wat ze nu al roepen… wat komt dat komt en wat gebeurd dat gebeurd.
Kom op met dat nieuwe seizoen en stop met deze prietpraat

  • 1
  • 23 jan 2026 - 09:11
  • John6

    Posts: 11.477

    Ze moeten wat schrijven, er is helemaal niemand die weet hoe het seizoen zal verlopen, en ook niet na de trainingen in Barcelona, we wachten maar rustig de eerste kwalificatie af dan kan je een beetje een idee hebben.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 10:20

