F1-film genomineerd voor vier Oscars

F1-film genomineerd voor vier Oscars

De makers van de F1-film hebben vandaag goed nieuws ontvangen. De ambitieuze film met Hollywoodster Brad Pitt in de hoofdrol is namelijk genomineerd voor meerdere Oscars, waaronder de prijs voor de beste film van het jaar. Het is een belangrijke stap in het onder de aandacht brengen van de sport bij het Amerikaanse publiek.

De Formule 1 heeft in de afgelopen jaren de deuren van de paddock wagenwijd opengezet voor de makers van de F1-film. Het fictieve team van APX GP kreeg een eigen motorhome in de paddock, een eigen pitbox en een pitmuur in de pitlane. Daarnaast werden er Formule 2-wagens omgebouwd, en reden acteurs Pitt en Damson Idris zelf over de circuits met deze auto's.

Er werd gefilmd op de grid, en de acteurs verschenen tijdens meerdere Grands Prix zelfs naast de coureurs bij het volkslied. De film werd mede geproduceerd door zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, en ging begin dit jaar in première. De reacties waren overwegend positief, en de meeste coureurs gaven aan te hebben genoten van de film. Max Verstappen sloeg de vertoningen over, en hij speelde dan ook een zeer kleine rol in het spektakel.

Verstappen kwam slechts sporadisch voor in de film. Pitts personage Sonny Hayes vocht een kort duel met hem uit, en stond naast Verstappen bij het volkslied voorafgaand aan de Britse Grand Prix op Silverstone.

In welke categorieën is de film genomineerd?

Vandaag is bekend geworden dat de F1-film kans maakt op meerdere Oscars. De film is genomineerd voor beste editing, beste geluid, beste visuele effecten en zelfs voor beste film. Hier nemen ze het op tegen Hollywood-successen zoals Bugunia, One Battle After Another en Sinners. De kans lijkt dan ook klein te zijn dat de F1-film deze Oscar gaat winnen, al wordt de sport hierdoor wel extra onder de aandacht gebracht.

Komt er een vervolg?

De Oscars worden uitgereikt in de nacht van 15 op 16 maart, vlak na de start van het Formule 1-seizoen. In de afgelopen maanden gingen er al geruchten rond over een mogelijk vervolg op de film, de acteurs zijn echter nog niet in de paddock gespot.

Maximo

Posts: 9.631

Heb 'm niet gezien en ga 'm ook niet zien, de voorstukjes verraden een andere F1 dan hoe ik die graag zie.

Voor mij is Rush de beste F1 film tot nu toe.

  • 2
  • 22 jan 2026 - 15:56
F1 Nieuws Lewis Hamilton

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.288

    Het kan toch niet zo zijn dat zo'n nepfilm prijzen gaat krijgen hè.

    Kijk, The Avengers End game, wat echt gebeurd is, komt meer in aanmerking voor 'n Oscar dan die op de computer gemaakte meuk.

    Dan zal Doomsday, de volgende Avengers film er met álle prijzen vandoor gaan denk.

    • + 1
    • 22 jan 2026 - 15:39
  • Maximo

    Posts: 9.630

    Heb 'm niet gezien en ga 'm ook niet zien, de voorstukjes verraden een andere F1 dan hoe ik die graag zie.

    Voor mij is Rush de beste F1 film tot nu toe.

    • + 2
    • 22 jan 2026 - 15:56
  • Larry Perkins

    Posts: 62.673

    Jan Lammers wil de vier Oscars ook wel ophalen...

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 16:20

