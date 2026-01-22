user icon
Schandalig: Verstappen wederom uitgejoeld door Britse Formule 1-fans

Het Britse publiek heeft Max Verstappen opnieuw laten merken dat hij in het Verenigd Koninkrijk niet op onverdeelde steun hoeft te rekenen. Tijdens een awardshow van Autosport werd de Nederlander uitgejouwd toen hij op het scherm verscheen. Verstappen is al jarenlang niet de favoriet onder de meeste Britse Formule 1-fans.

Hoewel Verstappen in 2025 opnieuw een ijzersterk F1-seizoen afwerkte en internationaal veel lof oogstte, blijft zijn populariteit in Groot-Brittannië beperkt. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens een evenement van het Britse Autosport, waar het thuispubliek weinig moeite deed om zijn afkeer te verbergen.

Gejoel bij nominatie Verstappen

Verstappen was tijdens de awardshow in meerdere categorieën genomineerd, waaronder Moment van het Jaar. Op het moment dat zijn naam werd genoemd, klonk er hoorbaar boegeroep en gefluit vanuit de zaal. Het leverde opnieuw een ongemakkelijk moment op voor de Nederlander, die al langer een moeizame relatie heeft met een deel van het Britse publiek.

Overigens ging Verstappen er in deze categorie niet met de prijs vandoor. De coureur van Red Bull Racing was zelf niet aanwezig bij de uitreiking en kreeg de reactie in de zaal dus niet van dichtbij mee.

Lezersverkiezing valt wél uit in zijn voordeel

Figuurlijk kon Verstappen later alsnog zijn schouders ophalen. In een lezerspoll van Autosport werd hij namelijk verkozen tot Coureur van het Jaar. Daarmee bleef hij onder meer wereldkampioen Lando Norris voor, die juist op veel Britse steun kan rekenen.

De uitkomst van die verkiezing is vermoedelijk te verklaren door het internationale karakter van de stemming. Niet alleen Britse lezers, maar ook fans van buiten het Verenigd Koninkrijk mochten hun stem uitbrengen – en daarin bleek de waardering voor Verstappen aanzienlijk groter.

Moeizame relatie met Engeland

Verstappen is vaker uitgejoeld door het Britse Formule 1-publiek. Dit had vooral te maken door zijn veelbesproken titelstrijd die hij in 2021 voerde met Lewis Hamilton, waar hij uiteindelijk als winnaar uit wist te komen. De afgelopen twee jaar vocht Verstappen wederom een gevecht uit met een coureur van Britse komaf, aangezien hij regelmatig het vuur aan de schenen legde van Lando Norris.

Ferrari412T1

Posts: 455

Inderdaad, maar zo onnozel deden ze ook bij Schumi, Vettel, Alonso en volgens mij ook Senna. Wel grappig dat hun grote held Hamilton alleen maar kan presteren in de beste auto en niks laat zien in mindere auto's. Zegt al genoeg!

  • 8
  • 22 jan 2026 - 15:14
  • Ambudriver

    Posts: 321

    Zielig volk.

    • + 2
    • 22 jan 2026 - 15:08
    • Ferrari412T1

      Posts: 455

      Inderdaad, maar zo onnozel deden ze ook bij Schumi, Vettel, Alonso en volgens mij ook Senna. Wel grappig dat hun grote held Hamilton alleen maar kan presteren in de beste auto en niks laat zien in mindere auto's. Zegt al genoeg!

      • + 8
      • 22 jan 2026 - 15:14
    • Snork

      Posts: 22.316

      Volk betreft alle Britten. We hebben het hier over een bepaalde categorie niet al te snuggere figuren die ergens iets in de opvoeding niet helemaal mee hebben gekregen. Verder hoort joelen bij de Britten, kijk maar eens hoe het er in het Britse Lagerhuis aan toegaat, waar de Speaker regelmatig "order order!" moet roepen.
      Ik praat het niet goed, maar wil ook niet alle Britten (het volk) over één kam scheren.

      • + 2
      • 22 jan 2026 - 15:24
    • snailer

      Posts: 31.475

      Wat Snork zegt.

      Paar dagen geleden kwam er een poll video langs. Een Britse streamer met vooral Britze viewers.
      Hij heeft een poll gedaan wie het meest favoriet was.


      Verstappen kreeg van de 25 000 stemmers de meeste stemmen met ruim 21 procent.
      Norris was nummer 2 dacht ik. Hamilton iets van 6de of 7de.
      Russell was de laagste Brit.

      Leclerc stond trouwens ook vrij hoog.



      Het is precies als hier. Een vrij kleine groep die enorm veel reuring veroorzaakt richting Verstappen. Overigens moet ik volledig zijn. Er is ook een kleine groep die Hamilton regelmatig op de korrel neemt.

      Denk dat in de VS waar afgelopen jaar Verstappen nogal bejubeld werd, zal het ook wel weer uitjouwen worden. Mexicanen....
      DIe gaan nog veel verder. Ze brullen door de volksliederen heen keihard 'checo checo' roepend.

      Het is inderdaad een zielig volkje.

      • + 2
      • 22 jan 2026 - 16:12
    • snailer

      Posts: 31.475

      Waren trouwens 45 000 stemmers. Niet 25 000.

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 16:24
    • Larry Perkins

      Posts: 62.677

      "Lezersverkiezing valt wél uit in zijn voordeel."

      De Britten die kunnen lezen hadden op Max gestemd, de Britse analfabeten en eilandbewoners met één hersencel waren in de zaal uitgenodigd...

      • + 2
      • 22 jan 2026 - 16:30
  • Need5Speed

    Posts: 3.462

    Tja, het is zo lang geleden dat een Britse coureur succesvol is geweest... Geen wonder dat ze hun emoties moeilijk de baas kunnen. /s

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 15:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.288

    Ik kan het me goed voorstellen.
    Als ik Max in het eggie tegenkom moet ik me ook omdraaien....deels zijn uiterlijk en deels zijn....uiterlijk?

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 15:42
  • van lotje,g

    Posts: 1.181

    Het zijn fans die in december 2021 hersenletsel hebben opgelopen.

    • + 2
    • 22 jan 2026 - 15:49
  • Knalpijp

    Posts: 2.357

    Zit heel diep bij die Island monkeys.

    • + 3
    • 22 jan 2026 - 15:54
  • red

    Posts: 911

    Ordinair volk is het.

    • + 1
    • 22 jan 2026 - 16:19
  • Paddy

    Posts: 94

    Als ik Max was zou ik er op moment van fluiten heeeeeeeeeeeeeel hard om lachen. Wat een trieste mensen heb je toch

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 16:47
  • monzaron

    Posts: 733

    Zonder brits paspoort zal het daar niet anders gaan worden. Echte die hard fans 😜

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 17:00

