Het Britse publiek heeft Max Verstappen opnieuw laten merken dat hij in het Verenigd Koninkrijk niet op onverdeelde steun hoeft te rekenen. Tijdens een awardshow van Autosport werd de Nederlander uitgejouwd toen hij op het scherm verscheen. Verstappen is al jarenlang niet de favoriet onder de meeste Britse Formule 1-fans.

Hoewel Verstappen in 2025 opnieuw een ijzersterk F1-seizoen afwerkte en internationaal veel lof oogstte, blijft zijn populariteit in Groot-Brittannië beperkt. Dat werd pijnlijk duidelijk tijdens een evenement van het Britse Autosport, waar het thuispubliek weinig moeite deed om zijn afkeer te verbergen.

Gejoel bij nominatie Verstappen

Verstappen was tijdens de awardshow in meerdere categorieën genomineerd, waaronder Moment van het Jaar. Op het moment dat zijn naam werd genoemd, klonk er hoorbaar boegeroep en gefluit vanuit de zaal. Het leverde opnieuw een ongemakkelijk moment op voor de Nederlander, die al langer een moeizame relatie heeft met een deel van het Britse publiek.

Overigens ging Verstappen er in deze categorie niet met de prijs vandoor. De coureur van Red Bull Racing was zelf niet aanwezig bij de uitreiking en kreeg de reactie in de zaal dus niet van dichtbij mee.

Lezersverkiezing valt wél uit in zijn voordeel

Figuurlijk kon Verstappen later alsnog zijn schouders ophalen. In een lezerspoll van Autosport werd hij namelijk verkozen tot Coureur van het Jaar. Daarmee bleef hij onder meer wereldkampioen Lando Norris voor, die juist op veel Britse steun kan rekenen.

De uitkomst van die verkiezing is vermoedelijk te verklaren door het internationale karakter van de stemming. Niet alleen Britse lezers, maar ook fans van buiten het Verenigd Koninkrijk mochten hun stem uitbrengen – en daarin bleek de waardering voor Verstappen aanzienlijk groter.

Moeizame relatie met Engeland

Verstappen is vaker uitgejoeld door het Britse Formule 1-publiek. Dit had vooral te maken door zijn veelbesproken titelstrijd die hij in 2021 voerde met Lewis Hamilton, waar hij uiteindelijk als winnaar uit wist te komen. De afgelopen twee jaar vocht Verstappen wederom een gevecht uit met een coureur van Britse komaf, aangezien hij regelmatig het vuur aan de schenen legde van Lando Norris.