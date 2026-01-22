user icon
Mekies onder spanning: "Alleen dan kunnen we Verstappen behouden bij Red Bull"

Mekies onder spanning: "Alleen dan kunnen we Verstappen behouden bij Red Bull"

Red Bull Racing staat aan de vooravond van een van de spannendste fases uit zijn Formule 1-bestaan. Met de komst van een eigen krachtbron begint het team aan een onzeker maar ambitieus traject, waarin teambaas Laurent Mekies hoopt Max Verstappen aan boord te houden door zichtbare vooruitgang te tonen.

Dat de Formule 1 richting 2026 een historische koerswijziging maakt, is inmiddels geen geheim meer. Zowel het chassis als de hybride motoren gaan volledig op de schop. Voor Red Bull is die reset extra uitdagend: na jaren van succes met Honda heeft de renstal uit Milton Keynes besloten een eigen motorenproject op te zetten, met Ford als strategische partner.

Mekies realistisch over motorproject Red Bull

Mekies steekt niet onder stoelen of banken dat Red Bull aan het begin van dat traject niet vooraan staat. De achterstand op gevestigde namen als Mercedes, Ferrari en Honda is reëel. In het zwartste scenario zou het team opnieuw in een situatie belanden zoals in 2025, toen tegenvallende prestaties al vroeg in het seizoen leidden tot speculaties over de toekomst van Verstappen. De Nederlander beschikt immers over prestatieclausules in zijn contract, dat formeel loopt tot en met 2028.

Hoewel Verstappen na verkennende gesprekken met Mercedes zijn commitment aan Red Bull voor 2026 uitsprak, blijft zijn naam ook dit seizoen onlosmakelijk verbonden aan transfergeruchten. Tijdens het Autosport Business Exchange-evenement in Londen benadrukte Mekies echter hoe nauw de viervoudig wereldkampioen bij het project betrokken is. “Wat Max bijzonder maakt, is dat hij niet van een afstandje commentaar levert”, aldus de Fransman. “Hij stapt er vol in, neemt samen met ons het risico en beseft dat vooruitgang soms gepaard gaat met tegenslagen. Hij weet precies hoe groot deze uitdaging is.”

‘Een snelle auto is de enige overtuiging’

Volgens Mekies is de sleutel tot het behouden van Verstappen uiteindelijk helder. “Max wil maar één ding: een snelle auto”, stelt hij. “De beste manier om hem bij Red Bull te houden, is door hem een competitieve combinatie van chassis en power unit te geven. Dat zal misschien niet meteen bij de eerste race het geval zijn, maar hij zal wel zien welke richting we opgaan. Als dat pad overtuigend genoeg is, verdien je zijn vertrouwen.”

Red Bull kan daarbij terugvallen op recente ervaringen. Het seizoen 2025 begon moeizaam, maar in de tweede seizoenshelft wist het team flinke stappen te zetten. Verstappen gaf destijds aan dat die ontwikkeling voor hem zwaarder woog dan het uiteindelijk mislopen van de wereldtitel. Mekies verwacht bovendien dat 2026 wordt gekenmerkt door een ongekende ontwikkelingsstrijd. “Voor de fans wordt het fantastisch om te volgen hoeveel vooruitgang teams tijdens het seizoen boeken, zowel aan de auto als aan de motor”, zegt hij. “Dat tempo ligt drie tot vijf keer hoger dan we de afgelopen jaren gewend waren.”

Met de huidige FIA-regels krijgen teams die achterlopen bovendien extra mogelijkheden om richting 2027 en daarna terrein goed te maken. Red Bull hoopt dat die combinatie van ontwikkelingsruimte en zichtbare progressie voldoende is om Verstappen te laten geloven in een nieuwe opmars, ondanks de underdogpositie waarmee het team het nieuwe F1-tijdperk ingaat.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.629

    Voor Max zal vooral belangrijk zijn of de nieuwe motoren betrouwbaar blijken (een keer of 2 een plof kan, maar zo vaak als de Renault en Honda motoren in 2022 de race moesten staken was echt onacceptabel) en of Red Bull/Ford met de nieuwe ADUO reglementen (Additional Development and Upgrade Opportunities) gedurende het seizoen kan laten zien dat ze de motor dichter op de snelste concurenten kunnen brengen. Laat RB/Ford zien dat ze eind 2026 het gat bijna gedicht hebben en dat ze een goede basis chassis hebben dan blijft Max.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 14:17
  • Knalpijp

    Posts: 2.357

    Hij had moeten ruilen met Russell, nu geen sigar.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 15:58

