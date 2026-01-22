user icon
FIA doorbreekt stilte over controversiële motortruc Mercedes

FIA doorbreekt stilte over controversiële motortruc Mercedes

Het trucje met de compressieverhoudingen van Mercedes was in de afgelopen weken het gesprek van de dag in de Formule 1. Andere fabrikanten vreesden dat Mercedes hiermee een oneerlijk voordeel zou hebben, maar volgens FIA-topman Nikolas Tombazis is er niet veel aan de hand.

Er zal dit jaar veel gaan veranderen in de Formule 1. Er gelden vanaf dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Vooral de nieuwe motorregels kunnen voor flinke verschuivingen gaan zorgen, en er wordt al geruime tijd gesuggereerd dat ze de beste Power Unit hebben gebouwd. Bij Mercedes nemen ze afstand van de favorietenrol, maar de geruchten van de afgelopen weken zorgden voor paniek bij de andere fabrikanten.

Mercedes zou namelijk een trucje hebben gevonden met de compressieverhoudingen van de motor. De regels op dit punt zijn dit jaar veranderd, maar Mercedes zou een maas in de wet hebben gevonden wat ze meer pk oplevert. Ook Red Bull zou bezig zijn met dit trucje, maar Mercedes heeft naar verwachting een voorsprong. Dit zorgde voor onrust, en bij Ferrari, Audi en Honda willen ze dat de FIA gaat ingrijpen.

Begrip voor de klachten

Vandaag staat er een belangrijke vergadering op de planning, maar de kans is klein dat er iets gaat gebeuren. FIA Single Seater Director Nikolas Tombazis was daar duidelijk over tegenover Reuters op de Autosport Business Exchange: "Iedereen is extreem gepassioneerd en competitief, en wanneer mensen zich in die staat bevinden, dan ontstaat er een soort blindheid voor andere argumenten."

"Sommige mensen presenteren hun mening dan als de enige waarheid. Jammer genoeg zijn dingen nooit zo simpel. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat we dit soort dingen kunnen verklaren. Ik denk ook niet dat het zo'n groot onderwerp is als nu in de pers wordt beweerd."

Problemen in Melbourne?

Tombazis verwacht dan ook geen grote problemen voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne. Eerder werd gesuggereerd dat Ferrari in protest wil gaan tegen de Mercedes-teams: "Ik denk dat het goed gaat komen. Het is onze topprioriteit om te voorkomen dat er controverses gaan komen. We willen namelijk gaan racen, en we willen niet in rechtszaaltjes na de eerste race."

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.283

    "15 pk is ongeveer 'n halve seconde per ronde, geen probleem, ik rij toch minimaal 1 seconde harder dan de wagen kan, dus mijn 5de is binnen".....aldus een positieve en relaxte Max.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 11:12

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

