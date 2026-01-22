Het trucje met de compressieverhoudingen van Mercedes was in de afgelopen weken het gesprek van de dag in de Formule 1. Andere fabrikanten vreesden dat Mercedes hiermee een oneerlijk voordeel zou hebben, maar volgens FIA-topman Nikolas Tombazis is er niet veel aan de hand.

Er zal dit jaar veel gaan veranderen in de Formule 1. Er gelden vanaf dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Vooral de nieuwe motorregels kunnen voor flinke verschuivingen gaan zorgen, en er wordt al geruime tijd gesuggereerd dat ze de beste Power Unit hebben gebouwd. Bij Mercedes nemen ze afstand van de favorietenrol, maar de geruchten van de afgelopen weken zorgden voor paniek bij de andere fabrikanten.

Mercedes zou namelijk een trucje hebben gevonden met de compressieverhoudingen van de motor. De regels op dit punt zijn dit jaar veranderd, maar Mercedes zou een maas in de wet hebben gevonden wat ze meer pk oplevert. Ook Red Bull zou bezig zijn met dit trucje, maar Mercedes heeft naar verwachting een voorsprong. Dit zorgde voor onrust, en bij Ferrari, Audi en Honda willen ze dat de FIA gaat ingrijpen.

Begrip voor de klachten

Vandaag staat er een belangrijke vergadering op de planning, maar de kans is klein dat er iets gaat gebeuren. FIA Single Seater Director Nikolas Tombazis was daar duidelijk over tegenover Reuters op de Autosport Business Exchange: "Iedereen is extreem gepassioneerd en competitief, en wanneer mensen zich in die staat bevinden, dan ontstaat er een soort blindheid voor andere argumenten."

"Sommige mensen presenteren hun mening dan als de enige waarheid. Jammer genoeg zijn dingen nooit zo simpel. Daarom moeten we er ook voor zorgen dat we dit soort dingen kunnen verklaren. Ik denk ook niet dat het zo'n groot onderwerp is als nu in de pers wordt beweerd."

Problemen in Melbourne?

Tombazis verwacht dan ook geen grote problemen voorafgaand aan de seizoensopener in Melbourne. Eerder werd gesuggereerd dat Ferrari in protest wil gaan tegen de Mercedes-teams: "Ik denk dat het goed gaat komen. Het is onze topprioriteit om te voorkomen dat er controverses gaan komen. We willen namelijk gaan racen, en we willen niet in rechtszaaltjes na de eerste race."