Het team van Mercedes heeft zojuist de eerste renders van de gloednieuwe W17 met de rest van de wereld gedeeld. De Duitse renstal is hiermee na Red Bull Racing het tweede topteam dat de beelden deelt van de nieuwe auto.

Mercedes heeft besloten om de presentatie van hun nieuwe auto in twee delen te knippen. Zojuist hebben ze de eerste renders met de wereld gedeeld, volgende week gaan ze de baan op voor de eerste testweek in Barcelona en op 2 februari organiseren ze een uitgebreide season launch. Op dat moment heeft de auto dus al meters gemaakt én weet de wereld hoe de livery eruitziet.

Vandaag hebben ze namelijk de eerste renders met de rest van de wereld gedeeld. De fans kunnen hierdoor voor het eerst een blik werpen op de nieuwe auto, terwijl de auto visueel gezien flink zal verschillen van wat er daadwerkelijk op de baan te zien zal zijn. Teams houden de kaarten tegen de borst, en doen er alles aan om de details van de nieuwe auto nog niet aan de buitenwereld te tonen.

Visuele veranderingen

De livery is op een aantal punten flink gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo zijn er op de zijkant nieuwe kleurenpatronen te zien, en is er meer ruimte voor de speciale blauwe kleur van titelsponsor Petronas. De auto is, net als voorgaande jaren, deels zilver en deels zwart. Op de zijkant zijn nu extra zilveren details te zien. Het is de verwachting dat de nieuwe W17 later vandaag ook op de baan verschijnt voor een shakedown. Deze zal plaatsvinden op het circuit van Silverstone.

Het motortrucje van Mercedes

Mercedes stond in de afgelopen weken al in het middelpunt van de aandacht, aangezien er veel geruchten rondgaan over hun nieuwe motor. Er wordt gesteld dat ze een trucje hebben uitgevoerd met de compressieverhoudingen, waardoor ze meer pk hebben en dus een groot voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie. De FIA, de teams en de fabrikanten gaan vandaag met elkaar om tafel om dit te bespreken.