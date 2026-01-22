user icon
Mercedes presenteert gloednieuwe look voor F1-tijdperk

Het team van Mercedes heeft zojuist de eerste renders van de gloednieuwe W17 met de rest van de wereld gedeeld. De Duitse renstal is hiermee na Red Bull Racing het tweede topteam dat de beelden deelt van de nieuwe auto.

Mercedes heeft besloten om de presentatie van hun nieuwe auto in twee delen te knippen. Zojuist hebben ze de eerste renders met de wereld gedeeld, volgende week gaan ze de baan op voor de eerste testweek in Barcelona en op 2 februari organiseren ze een uitgebreide season launch. Op dat moment heeft de auto dus al meters gemaakt én weet de wereld hoe de livery eruitziet.

Vandaag hebben ze namelijk de eerste renders met de rest van de wereld gedeeld. De fans kunnen hierdoor voor het eerst een blik werpen op de nieuwe auto, terwijl de auto visueel gezien flink zal verschillen van wat er daadwerkelijk op de baan te zien zal zijn. Teams houden de kaarten tegen de borst, en doen er alles aan om de details van de nieuwe auto nog niet aan de buitenwereld te tonen.

Visuele veranderingen

De livery is op een aantal punten flink gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Zo zijn er op de zijkant nieuwe kleurenpatronen te zien, en is er meer ruimte voor de speciale blauwe kleur van titelsponsor Petronas. De auto is, net als voorgaande jaren, deels zilver en deels zwart. Op de zijkant zijn nu extra zilveren details te zien. Het is de verwachting dat de nieuwe W17 later vandaag ook op de baan verschijnt voor een shakedown. Deze zal plaatsvinden op het circuit van Silverstone.

Het motortrucje van Mercedes

Mercedes stond in de afgelopen weken al in het middelpunt van de aandacht, aangezien er veel geruchten rondgaan over hun nieuwe motor. Er wordt gesteld dat ze een trucje hebben uitgevoerd met de compressieverhoudingen, waardoor ze meer pk hebben en dus een groot voordeel hebben ten opzichte van de concurrentie. De FIA, de teams en de fabrikanten gaan vandaag met elkaar om tafel om dit te bespreken.

Reacties (6)

  • Williams_F1

    Posts: 1.299

    is wel te pruimen.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 10:36
  • Skimi

    Posts: 1.101

    Het laatste streepje zilver was voldoende om aan de maximale toelaatbare 'zwarte livery' te voldoen

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 10:36
    • Flexwing

      Posts: 241

      Je moest toch 55 % beplakken met kleur maar dit is meer zwart

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 10:42
    • StevenQ

      Posts: 10.037

      Het mag geen blank carbon zijn, er staat nergens dat het niet de kleur zwart mag hebben

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 11:04
  • Schumi86

    Posts: 590

    Jammer geen Max in de mercedes f1 2026

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 10:50
  • snailer

    Posts: 31.467

    Love it. Haai thema.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 11:08

Foto gallerij

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

