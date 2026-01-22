Het team van Mercedes heeft een grote sponsordeal gesloten met techgigant Microsoft. Het nieuws komt niet uit de lucht vallen, aangezien er in de afgelopen dagen al hardnekkige geruchten rondgingen in de Britse media. Het lijkt erop dat Mercedes flink gaat cashen door deze nieuwe deal.

Het team van Mercedes deelt later vandaag de eerste renders van de nieuwe Formule 1-wagen voor het aankomende seizoen. Volgende week verschijnen ze voor het eerst op de baan tijdens de eerste testweek in Barcelona, maar vandaag zijn ze met groot nieuws naar buitengekomen. Mercedes sloot in de afgelopen jaren al een aantal grote deals met onder meer WhatsApp en CrowdStrike, maar nu hebben ze een andere grote naam aangetrokken.

Het gaat om de techreus Microsoft, en dat zal aankomend seizoen duidelijk zichtbaar zijn op de auto's van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Mercedes laat in een ronkend persbericht weten dat ze een meerjarige deal hebben gesloten met Microsoft. Het zorgt ervoor dat Mercedes de systemen van het bedrijf gaat gebruiken, en ze hopen hier een groot voordeel uit te halen.

Wat gaat er veranderen?

De logo's van Microsoft zullen zichtbaar zijn op de teamkleding en de auto's van Russell en Antonelli. Zo zal het logo van Microsoft te zien zijn op de zijkant van de airbox van de W17, die later vandaag wordt gepresenteerd. Daarnaast is het logo ook te zien op de racepakken van Russell en Antonelli. Mercedes heeft voor een prominente plek gekozen, want het Microsoft-logo staat vlak onder de naam van titelsponsor Petronas, en is net zo groot.

Wolff trots op megadeal

Het gaat volgens het Britse Sky News om een enorme deal, die ongeveer zestig miljoen dollar per jaar waard is. Teambaas Toto Wolff is in ieder geval trots, zo legt hij uit in het persbericht: "We zijn verheugd om te gaan samenwerken met Microsoft, een van de meest vooraanstaande technologiebedrijven, wiens naam synoniem staat voor innovatie."

"Deze samenwerking weerspiegelt tevens onze toewijding om voorop te blijven lopen op het gebied van prestaties en vooruitgang. Door de technologie van Microsoft centraal te stellen in onze manier van werken als team, zullen we sneller inzichten verkrijgen, slimmer samenwerken en nieuwe manieren van werken ontwikkelen, met het oog op de volgende generatie in de Formule 1."