user icon
icon

Klapper voor Mercedes: Team kondigt megadeal met Microsoft aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Klapper voor Mercedes: Team kondigt megadeal met Microsoft aan

Het team van Mercedes heeft een grote sponsordeal gesloten met techgigant Microsoft. Het nieuws komt niet uit de lucht vallen, aangezien er in de afgelopen dagen al hardnekkige geruchten rondgingen in de Britse media. Het lijkt erop dat Mercedes flink gaat cashen door deze nieuwe deal.

Het team van Mercedes deelt later vandaag de eerste renders van de nieuwe Formule 1-wagen voor het aankomende seizoen. Volgende week verschijnen ze voor het eerst op de baan tijdens de eerste testweek in Barcelona, maar vandaag zijn ze met groot nieuws naar buitengekomen. Mercedes sloot in de afgelopen jaren al een aantal grote deals met onder meer WhatsApp en CrowdStrike, maar nu hebben ze een andere grote naam aangetrokken.

Meer over Mercedes Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan
 Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

12 jan

Het gaat om de techreus Microsoft, en dat zal aankomend seizoen duidelijk zichtbaar zijn op de auto's van George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Mercedes laat in een ronkend persbericht weten dat ze een meerjarige deal hebben gesloten met Microsoft. Het zorgt ervoor dat Mercedes de systemen van het bedrijf gaat gebruiken, en ze hopen hier een groot voordeel uit te halen.

Wat gaat er veranderen?

De logo's van Microsoft zullen zichtbaar zijn op de teamkleding en de auto's van Russell en Antonelli. Zo zal het logo van Microsoft te zien zijn op de zijkant van de airbox van de W17, die later vandaag wordt gepresenteerd. Daarnaast is het logo ook te zien op de racepakken van Russell en Antonelli. Mercedes heeft voor een prominente plek gekozen, want het Microsoft-logo staat vlak onder de naam van titelsponsor Petronas, en is net zo groot.

Wolff trots op megadeal

Het gaat volgens het Britse Sky News om een enorme deal, die ongeveer zestig miljoen dollar per jaar waard is. Teambaas Toto Wolff is in ieder geval trots, zo legt hij uit in het persbericht: "We zijn verheugd om te gaan samenwerken met Microsoft, een van de meest vooraanstaande technologiebedrijven, wiens naam synoniem staat voor innovatie."

"Deze samenwerking weerspiegelt tevens onze toewijding om voorop te blijven lopen op het gebied van prestaties en vooruitgang. Door de technologie van Microsoft centraal te stellen in onze manier van werken als team, zullen we sneller inzichten verkrijgen, slimmer samenwerken en nieuwe manieren van werken ontwikkelen, met het oog op de volgende generatie in de Formule 1."

Need5Speed

Posts: 3.461

En als er een crash plaatsvindt wordt er een blauw scherm met witte lettertjes getoond.

  • 1
  • 22 jan 2026 - 09:51
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Need5Speed

    Posts: 3.461

    En als er een crash plaatsvindt wordt er een blauw scherm met witte lettertjes getoond.

    • + 1
    • 22 jan 2026 - 09:51
    • Joeppp

      Posts: 8.249

      Halverwege de race even 6 minuten aan de kant omdat er een nieuwe update ongevraagd wordt geinstalleerd.

      • + 1
      • 22 jan 2026 - 09:54
  • Astfgl

    Posts: 965

    Nou wil ik ook zien dat Mercedes volledig gebruik gaat maken van die Copilot rommel van Microsoft voor het verwerken van hun telemetrie en het afstellen van hun wagens, zodat het grote publiek kan zien hoe ge-wel-dig al die AI zooi wel niet werkt in de praktijk.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 11:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar