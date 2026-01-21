user icon
icon

Ferrari deelt mysterieuze beelden van seatfit Leclerc

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari deelt mysterieuze beelden van seatfit Leclerc

Het team van Ferrari trekt later deze week het doek van de nieuwe auto op het circuit van Fiorano. De Italiaanse renstal is bezig met de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en deelt nu de eerste beelden van de belangrijke seatfit van Charles Leclerc.

Het team van Ferrari wil dit jaar gaan terugslaan na een teleurstellend seizoen in de Formule 1. In 2025 kwamen ze niet verder dan de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en waren ze niet in staat om echt te vechten met McLaren, Mercedes en Red Bull Racing. Leclerc en Lewis Hamilton wisten geen Grand Prix te winnen, terwijl de Britse zevenvoudig wereldkampioen zelfs geen enkele keer op het podium stond.

Meer over Ferrari Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Alarmbellen gaan af bij Ferrari: 'Nieuwe bolide is een ramp'

Alarmbellen gaan af bij Ferrari: 'Nieuwe bolide is een ramp'

19 jan

De druk staat er volop bij Ferrari, en in de Italiaanse media gingen de eerste geruchten over een chaotisch voorseizoen al rond. Bij Ferrari proberen ze de kou uit de lucht te nemen, en op vrijdag deelden ze de beelden van de fire-up. De nieuwe krachtbron lijkt dus te werken, en vorige week ging het nieuwe klantenteam Cadillac al de baan op voor een shakedown.

Belangrijke stap voor Leclerc

Bij Ferrari zijn de voorbereidingen ook in volle gang, zo bleek uit nieuwe beelden die door het team op sociale media worden gedeeld. Op de foto's is te zien hoe Leclerc zijn belangrijke seatfit uitvoert in de fabriek in Maranello. Op de foto's is precies te zien wat Leclerc doet, maar de details van de nieuwe auto zijn overduidelijk uit beeld gehouden.

Wat houdt Ferrari geheim?

Ferrari lijkt vooral hun best te doen om de airbox zoveel mogelijk uit beeld te houden, al zijn de contouren wel op de achtergrond te zien. Bij de eerste beelden van de andere auto's viel al op dat veel teams hier een andere kant opgaan. Zo reed Racing Bulls rond met een zeer grote airbox, terwijl die van Cadillac veel kleiner was.

Bij Ferrari doen ze hun best om de details buiten beeld te houden. Mogelijk komt hier snel verandering in, want het is de verwachting dat Ferrari snel de baan opgaat voor een shakedown.

F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (1)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.566

    Mysterieus? Ik zie alleen maar reclame voor Richard Miles.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 14:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land Monaco
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, Monaco
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar