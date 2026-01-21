Het team van Ferrari trekt later deze week het doek van de nieuwe auto op het circuit van Fiorano. De Italiaanse renstal is bezig met de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en deelt nu de eerste beelden van de belangrijke seatfit van Charles Leclerc.

Het team van Ferrari wil dit jaar gaan terugslaan na een teleurstellend seizoen in de Formule 1. In 2025 kwamen ze niet verder dan de vierde plaats in het constructeurskampioenschap, en waren ze niet in staat om echt te vechten met McLaren, Mercedes en Red Bull Racing. Leclerc en Lewis Hamilton wisten geen Grand Prix te winnen, terwijl de Britse zevenvoudig wereldkampioen zelfs geen enkele keer op het podium stond.

De druk staat er volop bij Ferrari, en in de Italiaanse media gingen de eerste geruchten over een chaotisch voorseizoen al rond. Bij Ferrari proberen ze de kou uit de lucht te nemen, en op vrijdag deelden ze de beelden van de fire-up. De nieuwe krachtbron lijkt dus te werken, en vorige week ging het nieuwe klantenteam Cadillac al de baan op voor een shakedown.

Belangrijke stap voor Leclerc

Bij Ferrari zijn de voorbereidingen ook in volle gang, zo bleek uit nieuwe beelden die door het team op sociale media worden gedeeld. Op de foto's is te zien hoe Leclerc zijn belangrijke seatfit uitvoert in de fabriek in Maranello. Op de foto's is precies te zien wat Leclerc doet, maar de details van de nieuwe auto zijn overduidelijk uit beeld gehouden.

Wat houdt Ferrari geheim?

Ferrari lijkt vooral hun best te doen om de airbox zoveel mogelijk uit beeld te houden, al zijn de contouren wel op de achtergrond te zien. Bij de eerste beelden van de andere auto's viel al op dat veel teams hier een andere kant opgaan. Zo reed Racing Bulls rond met een zeer grote airbox, terwijl die van Cadillac veel kleiner was.

Bij Ferrari doen ze hun best om de details buiten beeld te houden. Mogelijk komt hier snel verandering in, want het is de verwachting dat Ferrari snel de baan opgaat voor een shakedown.