Pijnlijk: Lindblad crasht met gloednieuwe Racing Bulls-bolide

Pijnlijk: Lindblad crasht met gloednieuwe Racing Bulls-bolide

Het team van Racing Bulls is deze week aanwezig op het circuit van Imola voor de eerste meters met de nieuwe wagen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Liam Lawson reed aan het begin van de middag de eerste meters, maar toen zijn teamgenoot Arvid Lindblad het stuur overnam, ging het mis.

Het team van Racing Bulls trok vorige week in Detroit het doek van hun nieuwe VCARB03. Waar grote broer Red Bull Racing besloot om geen shakedown uit te voeren, doet Racing Bulls dat wel. Vandaag rijden ze vijftien kilometer met de auto, en morgen werken ze de filmdag af waarbij ze in totaal tweehonderd kilometer mogen rijden met de nieuwe auto.

Lindblad gaat de mist in

Aan het begin van de middag verschenen de eerste beelden van de nieuwe VCARB03 op het internet. Te zien was hoe Liam Lawson de eerste rondjes met de auto mocht rijden, terwijl zijn debuterende teamgenoot Arvid Lindblad in de pits toekeek. De Britse tiener mocht daarna het stuur overnemen voor zijn rondjes, maar dat ging niet helemaal naar wens.

Al snel verschenen er beelden online van de VCARB03 onder een blauw doek op een takelwagen. De grote airbox stak boven het doek uit, en het was duidelijk dat er iets mis was gegaan met de nieuwe wagen. Volgens ooggetuigen was het harder gaan regenen, en was Lindblad van de baan geschoten in Variante Villeneuve. Hij belandde in de grindbak en veroorzaakte de eerste rode vlag van het jaar.

Komt de shakedown in gevaar?

Het lijkt erop dat de auto weinig schade heeft opgelopen, en dat betekent dat de shakedown van morgen niet in gevaar gaat komen. Het team zal dan 'gewoon' hun meters gaan maken in de wagen die wordt aangedreven door de eerste motor van Ford en Red Bull. Vandaag maakten ze hun debuut met deze nieuwe motor die in Milton Keynes wordt gebouwd in de fabriek van Red Bull Powertrains. Hoe goed deze krachtbron is, moet nog blijken.

Snork

Posts: 22.303

De titel dekt de lading weer eens niet. Bij crashen denk je aan flinke schade. Naar wat het lijkt is de auto de grindbak in gegleden. Jammer, maar meer ook niet.
Die motor echter, man man, zoveel vermogen dat de auto direct van de baan glijdt. Wat een beest!

  • 17
  • 20 jan 2026 - 15:48
Reacties (18)

  • meister

    Posts: 4.202

    Beetje steenslag, werk je met een Motip stiftje op kleur zo weg.

    • + 1
    • 20 jan 2026 - 15:31
  • HartDeco

    Posts: 9

    Crasht met gloednieuwe bolide? Waarschijnlijk een paar krasjes op de bodemplaat.

    • + 2
    • 20 jan 2026 - 15:32
  • StevenQ

    Posts: 10.035

    SPIN, staat er , niet crash

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 15:46
    • AUDI_F1

      Posts: 3.523

      En het was harder gaan regenen. Fout van het team om dan zo'n jongen die zich nog moet bewijzen de baan op te sturen.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 16:13
  • Snork

    Posts: 22.303

    De titel dekt de lading weer eens niet. Bij crashen denk je aan flinke schade. Naar wat het lijkt is de auto de grindbak in gegleden. Jammer, maar meer ook niet.
    Die motor echter, man man, zoveel vermogen dat de auto direct van de baan glijdt. Wat een beest!

    • + 17
    • 20 jan 2026 - 15:48
    • Rimmer

      Posts: 13.116

      Over glijden gesproken. De nieuwe regels zorgen ervoor dat de auto’s nog minder downforce hebben terwijl ze ook ietsje lichter zijn geworden en minder mechanische grip hebben.
      Als gevolg zullen deze auto’s meer gaan glijden.
      Van Max kan je verwachten dat hij niks anders zal doen dan klagen dat de auto teveel glijdt. Alleen zal dat dit keer voor iedereen zo zijn en wordt het glijden meer een “regen effect” omdat het iedereen treft. Dat zou dan weer in het voordeel moeten zijn van de rijders die in de regen ook altijd sterk zijn. Ik denk dan ook dat de mannen die normaliter sterk zijn in de regen met dit type auto’s ook meer boven komen drijven. Gelukkig maar want echte regen races hebben we onder deze wedstrijdleiding niet meer. Kan Max toch nog een voordeeltje uitbuiten.

      • + 3
      • 20 jan 2026 - 16:45
    • Snork

      Posts: 22.303

      Glijden is slijten. Ik neem aan dat coureurs moeten leren om daar net vandaan te blijven. Anders moeten ze wel heel vaak bandjes wisselen.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 18:58
  • Pietje Bell

    Posts: 32.814

    "Lindblad crasht ..........".

    Bij crashen denk ik aan heel iets anders.

    Hij is door de regen de grindbak in gegleden, meer niet.

    • + 4
    • 20 jan 2026 - 15:56
    • Starscreamer

      Posts: 1.384

      Mijn zoontje van 3 zou het wel crashen noemen ;)
      Maar inderdaad niks aan de hand.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 16:37
    • Snork

      Posts: 22.303

      Nothing on the hand.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 18:59
  • Larry Perkins

    Posts: 62.644

    Gelukkig is er nog geen Parc Fermé, dus hoeft hij na de reparatie de shakedown morgen niet vanuit de pitlane te beginnen...

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 16:27
    • Pietje Bell

      Posts: 32.814

      Maar hij gaat wel de geschiedenisboeken in als de rookie die de
      eerste rode vlag van 2026 heeft veroorzaakt, aldus het artikel.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 16:43
    • Snork

      Posts: 22.303

      Ik denk dat dichterlijke vrijheid van de schrijvert was. Kan me niet voorstellen dat er vlaggers langs het circuit staan als er maar één auto rondrijdt…uh…glijdt.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 19:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.644

      Bedoel natuurlijk morgen met de filmdag, vandaag was de shakedown...

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:17
    • Pietje Bell

      Posts: 32.814

      @Snork, was sarcastisch bedoeld van mij. " .... aldus het artikel".
      Een rode vlag hoef je niet te zwaaien als er maar één wagen
      op het circuit rijdt en dan uitvalt.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:34
  • JV fan

    Posts: 2.940

    Arvid bin Lindblad start het “seizoen” goed…

    • + 1
    • 20 jan 2026 - 17:52
  • Knalpijp

    Posts: 2.353

    Man, schrijf dan niets!! Wordt er niet beter op!!

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 18:48
    • Snork

      Posts: 22.303

      Jawel! We want more! Meer BS titels! Meer meer meer!

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

