Het team van Racing Bulls is deze week aanwezig op het circuit van Imola voor de eerste meters met de nieuwe wagen voor het nieuwe Formule 1-seizoen. Liam Lawson reed aan het begin van de middag de eerste meters, maar toen zijn teamgenoot Arvid Lindblad het stuur overnam, ging het mis.

Het team van Racing Bulls trok vorige week in Detroit het doek van hun nieuwe VCARB03. Waar grote broer Red Bull Racing besloot om geen shakedown uit te voeren, doet Racing Bulls dat wel. Vandaag rijden ze vijftien kilometer met de auto, en morgen werken ze de filmdag af waarbij ze in totaal tweehonderd kilometer mogen rijden met de nieuwe auto.

Lindblad gaat de mist in

Aan het begin van de middag verschenen de eerste beelden van de nieuwe VCARB03 op het internet. Te zien was hoe Liam Lawson de eerste rondjes met de auto mocht rijden, terwijl zijn debuterende teamgenoot Arvid Lindblad in de pits toekeek. De Britse tiener mocht daarna het stuur overnemen voor zijn rondjes, maar dat ging niet helemaal naar wens.

Al snel verschenen er beelden online van de VCARB03 onder een blauw doek op een takelwagen. De grote airbox stak boven het doek uit, en het was duidelijk dat er iets mis was gegaan met de nieuwe wagen. Volgens ooggetuigen was het harder gaan regenen, en was Lindblad van de baan geschoten in Variante Villeneuve. Hij belandde in de grindbak en veroorzaakte de eerste rode vlag van het jaar.

Komt de shakedown in gevaar?

Het lijkt erop dat de auto weinig schade heeft opgelopen, en dat betekent dat de shakedown van morgen niet in gevaar gaat komen. Het team zal dan 'gewoon' hun meters gaan maken in de wagen die wordt aangedreven door de eerste motor van Ford en Red Bull. Vandaag maakten ze hun debuut met deze nieuwe motor die in Milton Keynes wordt gebouwd in de fabriek van Red Bull Powertrains. Hoe goed deze krachtbron is, moet nog blijken.