Er is nog geen meter gereden in het nieuwe Formule 1-seizoen, maar er is nu al een relletje geboren. Het draait hier om het veelbesproken motortrucje van Mercedes, waar de andere fabrikanten niet zo blij mee zijn. Bij Honda vertrouwen ze op de FIA.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat kan voor grote veranderingen gaan zorgen. Achter de schermen zijn de motorfabrikanten al maanden bezig met de nieuwe krachtbronnen, en bij Mercedes lijken ze een slim trucje te hebben gevonden. Dit kan ze een voordeel opleveren, maar de andere fabrikanten en teams twijfelen aan de legaliteit.

Het trucje van Mercedes heeft te maken met de compressieverhoudingen van de motor. Volgens de FIA-regels mag deze verhouding dit jaar 16:1 bedragen, terwijl Mercedes een maas in de wet heeft gevonden waardoor ze een compressieverhouding van 18:1 hebben. Dit kan het team veel extra snelheid opleveren, en bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust. Ook Red Bull zou dit trucje onderzoeken, terwijl de andere fabrikanten willen dat de FIA ingrijpt.

Hoe kijkt Honda naar de zaak?

Aston Martins motorleverancier Honda volgt de ontwikkelingen op de voet. De Japanners presenteerden afgelopen nacht hun nieuwe krachtbron in Tokio, waar topman Toshihiro Mibe zich uitsprak: "De regelgeving is niet op elk punt even duidelijk. Daarom kijken we binnen de nieuwe regels naar de mogelijkheden van nieuwe techniek voor elk van de verschillende krachtbronnen. Er is ook veel ruimte voor interpretatie, maar dat hoort ook bij het racen."

'De FIA moet beslissen'

Mibe wil dat de FIA goed naar de zaak gaat kijken: "Het is aan de FIA om te beslissen of iets goed of fout is. Zij moeten dat uiteindelijk gaan beoordelen. Bij Honda hebben we veel verschillende ideeën, en we willen graag met de FIA overleggen om te begrijpen of onze voorstellen geaccepteerd zullen worden of niet. Ik denk dat dit de manier zal zijn waarop we te werk gaan. We zullen altijd naar de FIA kijken en ze raadplegen bij dit soort situaties."

'We moeten wat factoren bespreken'

De president van de Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, was er tijdens de launch iets duidelijker over: "Er zijn veel factoren die we moeten bespreken, er komt dus veel meer bij kijken. We willen dat voorlopig even buiten beschouwing laten, maar we willen wel duidelijk maken dat we volledig aan de regels willen voldoen."

Volgens eerdere geruchten was het vooral Ferrari dat ageerde tegen de truc van Mercedes. Later deze week, op 22 januari, staat er een vergadering van de FIA over dit onderwerp op het programma.