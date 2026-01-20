user icon
Het team van Mercedes lijkt voorafgaand aan het nieuwe seizoen afscheid te moeten nemen van een belangrijke naam. Het lijkt er namelijk sterk op dat designer John Owen heeft besloten om een stapje terug te doen, en dat is een flinke tik voor de Duitse renstal.

Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de grote favoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal heeft nog geen meter gereden, maar volgens het geruchtencircuit beschikken ze over een sterke motor. Daarnaast wordt er gesteld dat Mercedes gebruikmaakt van een controversieel trucje met de compressieverhoudingen bij de motor, waardoor ze meer pk hebben dan gedacht. De andere fabrikanten zijn hier niet blij mee, en ze hebben al geklaagd bij de FIA.

Bij Mercedes hebben ze zich nog niet uitgesproken over de zaak. De Duitse renstal houdt zich op de vlakte, en ze proberen zich te focussen op het nieuwe seizoen. Later deze week delen ze de eerste renders van de nieuwe auto, en volgende week sturen George Russell en Andrea Kimi Antonelli de nieuwe bolide voor het eerst de baan op tijdens de testweek in Barcelona.

Wie vertrekt er bij Mercedes?

Volgens The Race heeft Mercedes voorafgaand aan het seizoen wel afscheid moeten nemen van een belangrijke naam. Het medium meldt dat de Director of Car Design John Owen heeft besloten om een stapje terug te doen. Owen is geen enorm bekende naam, maar speelde achter de schermen een zeer belangrijke rol bij het ontwikkelen van de titelwinnende wagens van Mercedes.

Owen begon zijn Formule 1-loopbaan bij Sauber, en stapte in 2007 over naar het toenmalige Honda. Het team evalueerde naar Brawn GP en werd in 2010 het fabrieksteam van Mercedes. Owen speelde een belangrijke rol achter de schermen en werd in 2023 gepromoveerd naar de rol van Director of Car Design. Het zorgde ervoor dat hij zich volledig kon focussen op het ontwerpproces, en op die manier zijn talenten beter kon benutten.

Wat brengt de toekomst?

Owen werkte in de afgelopen jaren nauw samen met technische kopstukken James Allison en Simone Resta. Volgens The Race heeft Owen besloten dat dit het juiste moment is om rust te nemen en om zijn functie neer te leggen. Het medium stelt dat engineering director Giacomo Tortora, die al veel samenwerkte met Owen, hem zal gaan opvolgen. Owen zal volgens The Race tot halverwege het seizoen aanblijven om voor een soepele overgang te zorgen, waarna hij met gardening leave gaat en zal beslissen over zijn toekomst.

Pietje Bell

Posts: 32.805

Verander "we" maar even in @Harry, @Larry. :-))

  • 1
  • 20 jan 2026 - 11:50
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (9)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.165

    Even vermelden hoe oud de man is, is wel zo handig

    • + 0
    • 20 jan 2026 - 10:37
    • Pietje Bell

      Posts: 32.810

      Wat is daar handig aan? En waarom doe jij het dan niet even?

      "John Owen (born 11 May 1973) is a British Formula One engineer."

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 10:51
    • Larry Perkins

      Posts: 62.638

      Geboren in 1973, maar nou weten we nog niet hoe oud hij is...

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 11:38
    • Pietje Bell

      Posts: 32.810

      Verander "we" maar even in @Harry, @Larry. :-))

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 11:50
    • Larry Perkins

      Posts: 62.638

      Hint voor @Harry:
      Een jaar terug was Owen een jaar jonger...

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 13:47
    • HarryLam

      Posts: 5.165

      Om te zien of hij met pensioen gaat of nog een nieuwe baan zoekt, altijd onvolledige info hier. En ik zoek niks uit pietje, ik ben geen journalist.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 16:09
    • Pietje Bell

      Posts: 32.810

      @Harry, ik ben ook geen journalist, maar ik zoek altijd alles
      TOT OP HET BOT TOE uit!

      Bovendien zegt in de F1 de leeftijd niet of je met pensioen gaat.
      Sommigen werken door tot ze niet meer kunnen, lees -> 70+.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 16:47
  • NicoS

    Posts: 20.041

    Leegloop bij Mercedes!!…..

    • + 1
    • 20 jan 2026 - 12:55

