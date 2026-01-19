user icon
icon

McLaren wekt nieuwe F1-wagen tot leven: Zo klinkt de titeluitdager!

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren wekt nieuwe F1-wagen tot leven: Zo klinkt de titeluitdager!

Het team van McLaren heeft de eerste beelden gedeeld van een belangrijke stap in het voorseizoen. Afgelopen weekend lekte al uit dat ze de nieuwe wagen hadden opgestart, en McLaren deelt nu zelf ook de beelden van deze fire-up. Het is nog niet duidelijk wanneer ze voor het eerst de baan opgaan.

Het team van McLaren kende afgelopen jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Met Lando Norris en Oscar Piastri beschikten ze over twee sterke coureurs, die samen om de titel vochten met Max Verstappen. In de eerste seizoenshelft waren ze oppermachtig, en dat zorgde ervoor dat McLaren al in Singapore de constructeurstitel wist te prolongeren.

Meer over McLaren Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

19 jan
 Titelverdediger McLaren zet grote stap: nieuwe F1-wagen tot leven gewekt

Titelverdediger McLaren zet grote stap: nieuwe F1-wagen tot leven gewekt

18 jan

Belangrijke stap

In tegenstelling tot andere teams, bleef het team van McLaren lang stil in het voorseizoen. Afgelopen weekend meldde The Race al dat McLaren op vrijdag de nieuwe MCL40 tot leven hadden gewekt op de fabriek in Woking. De Britse renstal had de Mercedes-krachtbron al in de auto geschroefd, en heeft de wagen dus gestart.

Het team van McLaren deelde vandaag zelf de eerste beelden van de belangrijke fire-up. Op de beelden is te zien hoe de engineers en ander personeel van McLaren zich verzamelen op de fabriek. Teambaas Andrea Stella is ook te zien op de beelden, en hij kijkt trots toe hoe zijn mensen de wagen opstarten. Of CEO Zak Brown en coureurs Piastri en Norris ook aanwezig bij het moment, is niet duidelijk.

Kan McLaren de titels prolongeren?

Het team van McLaren wil dit jaar weer een gooi doen naar de titel, maar het is niet duidelijk of ze ook succesvol zullen zijn. De Mercedes-krachtbronnen worden gezien als de beste motoren, maar dat moet in de praktijk nog blijken. Of de Britse renstal deze week nog een shakedown gaan uitvoeren, is niet bekend. Volgende week staat in Barcelona de eerste testweek op het programma, al zal deze achter gesloten deuren plaatsvinden. Ze zullen de nieuwe wagen op 9 februari presenteren in Bahrein.

Larry Perkins

Posts: 62.627

Het is wel de McLaren van Norris die ze als eerste opstarten...

  • 2
  • 19 jan 2026 - 15:39
F1 Nieuws McLaren

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Politik

    Posts: 9.658

    'Zo klinkt de titel uitdager '

    Volgens mij zijn alle andere teams op de grid 'titel uitdager' en is Mclaren de kampioen.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 15:37
    • WickieDeViking

      Posts: 153

      Kop van vorig jaar waarschijnlijk hergebruikt.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 16:10
  • Joeppp

    Posts: 8.242

    Ik klap ook altijd als ik iets koop en het blijkt het te doen.

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 15:37
    • Larry Perkins

      Posts: 62.617

      Ik klapte toen het vliegtuig met mijn schoonmoeder in Noord-Korea was geland, konden wij ondertussen de schuur voor haar inrichten...

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 15:51
    • mario

      Posts: 14.960

      Je weet maar nooit of die TV het doet 😉

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 17:24
    • mario

      Posts: 14.960

      Ik was blij dat het vliegtuig van de radar was verdwenen....

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 17:52
  • Larry Perkins

    Posts: 62.617

    Het is wel de McLaren van Norris die ze als eerste opstarten...

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 15:39
  • HarryLam

    Posts: 5.162

    Klinkt nog een beetje flauw...

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 15:50

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar