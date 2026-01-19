Het team van McLaren heeft de eerste beelden gedeeld van een belangrijke stap in het voorseizoen. Afgelopen weekend lekte al uit dat ze de nieuwe wagen hadden opgestart, en McLaren deelt nu zelf ook de beelden van deze fire-up. Het is nog niet duidelijk wanneer ze voor het eerst de baan opgaan.

Het team van McLaren kende afgelopen jaar een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. Met Lando Norris en Oscar Piastri beschikten ze over twee sterke coureurs, die samen om de titel vochten met Max Verstappen. In de eerste seizoenshelft waren ze oppermachtig, en dat zorgde ervoor dat McLaren al in Singapore de constructeurstitel wist te prolongeren.

Belangrijke stap

In tegenstelling tot andere teams, bleef het team van McLaren lang stil in het voorseizoen. Afgelopen weekend meldde The Race al dat McLaren op vrijdag de nieuwe MCL40 tot leven hadden gewekt op de fabriek in Woking. De Britse renstal had de Mercedes-krachtbron al in de auto geschroefd, en heeft de wagen dus gestart.

Het team van McLaren deelde vandaag zelf de eerste beelden van de belangrijke fire-up. Op de beelden is te zien hoe de engineers en ander personeel van McLaren zich verzamelen op de fabriek. Teambaas Andrea Stella is ook te zien op de beelden, en hij kijkt trots toe hoe zijn mensen de wagen opstarten. Of CEO Zak Brown en coureurs Piastri en Norris ook aanwezig bij het moment, is niet duidelijk.

Kan McLaren de titels prolongeren?

Het team van McLaren wil dit jaar weer een gooi doen naar de titel, maar het is niet duidelijk of ze ook succesvol zullen zijn. De Mercedes-krachtbronnen worden gezien als de beste motoren, maar dat moet in de praktijk nog blijken. Of de Britse renstal deze week nog een shakedown gaan uitvoeren, is niet bekend. Volgende week staat in Barcelona de eerste testweek op het programma, al zal deze achter gesloten deuren plaatsvinden. Ze zullen de nieuwe wagen op 9 februari presenteren in Bahrein.