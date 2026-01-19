Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het goed kan vinden met McLaren-coureur Lando Norris. Vorig jaar vochten ze een spannend titelduel met elkaar uit, en leken ze wat meer uit elkaar te groeien. Volgens Verstappen is dat onzin, en wordt het allemaal opgeklopt door de media.

Verstappen en Norris wonen allebei in Monaco, en kunnen het heel goed met elkaar vinden. Hun vriendschap werd breed uitgemeten in de media en op de sociale media, maar vorig jaar verdween het onderwerp naar de achtergrond. Verstappen en Norris waren namelijk niet alleen vrienden, maar ook rivalen.

Norris vocht met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri om de titel, maar na de zomerstop maakten ze veel foutjes. Dit zorgde ervoor dat Verstappen het gat kon dichtrijden, en tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi kans maakte op de titel. Norris reageerde gepikeerd op de steekjes van Verstappen, maar werd uiteindelijk wel wereldkampioen.

De vriendschap met Norris

Als Verstappen in een interview met Bloomberg wordt gevraagd naar zijn vriendschap met Norris, is hij fel: "Dat is nooit veranderd. Het werd soms een beetje pittig, maar dat hoort er ook bij en dat maakt het juist leuk. Eerlijk gezegd blaast de media het vaak groter op dan het in werkelijkheid is."

Wat was de tactiek van Verstappen?

Verstappen stelt dat hij genoot van het gevecht met Norris: "Ik bekeek het gewoon van race tot race. We hadden een lastige eerste helft van het seizoen, met enkele goede momenten en enkele slechte momenten. Het was een wat zwaardere start, waarna de tweede helft veel leuker was."

Hoe was de sfeer binnen Red Bull?

Binnen zijn team Red Bull Racing is er volgens Verstappen ook veel veranderd: "Ook als team begin je je comfortabeler en ook zelfverzekerder te voelen als het goed gaat. Natuurlijk hadden we in de tweede helft van het seizoen ook een paar lastige races, maar over het algemeen waren we ook veel competitiever. En ik denk dat het ook altijd fijner is om het seizoen op deze manier te eindigen."