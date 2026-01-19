user icon
icon

Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

Max Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het goed kan vinden met McLaren-coureur Lando Norris. Vorig jaar vochten ze een spannend titelduel met elkaar uit, en leken ze wat meer uit elkaar te groeien. Volgens Verstappen is dat onzin, en wordt het allemaal opgeklopt door de media.

Verstappen en Norris wonen allebei in Monaco, en kunnen het heel goed met elkaar vinden. Hun vriendschap werd breed uitgemeten in de media en op de sociale media, maar vorig jaar verdween het onderwerp naar de achtergrond. Verstappen en Norris waren namelijk niet alleen vrienden, maar ook rivalen.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Norris vocht met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri om de titel, maar na de zomerstop maakten ze veel foutjes. Dit zorgde ervoor dat Verstappen het gat kon dichtrijden, en tot en met de seizoensfinale in Abu Dhabi kans maakte op de titel. Norris reageerde gepikeerd op de steekjes van Verstappen, maar werd uiteindelijk wel wereldkampioen.

De vriendschap met Norris

Als Verstappen in een interview met Bloomberg wordt gevraagd naar zijn vriendschap met Norris, is hij fel: "Dat is nooit veranderd. Het werd soms een beetje pittig, maar dat hoort er ook bij en dat maakt het juist leuk. Eerlijk gezegd blaast de media het vaak groter op dan het in werkelijkheid is."

Wat was de tactiek van Verstappen?

Verstappen stelt dat hij genoot van het gevecht met Norris: "Ik bekeek het gewoon van race tot race. We hadden een lastige eerste helft van het seizoen, met enkele goede momenten en enkele slechte momenten. Het was een wat zwaardere start, waarna de tweede helft veel leuker was."

Hoe was de sfeer binnen Red Bull?

Binnen zijn team Red Bull Racing is er volgens Verstappen ook veel veranderd: "Ook als team begin je je comfortabeler en ook zelfverzekerder te voelen als het goed gaat. Natuurlijk hadden we in de tweede helft van het seizoen ook een paar lastige races, maar over het algemeen waren we ook veel competitiever. En ik denk dat het ook altijd fijner is om het seizoen op deze manier te eindigen."

da_bartman

Posts: 6.383

Misschien moet de schraivert eerst eens opzoeken wat "Uit de school klappen" betekent.

  • 4
  • 19 jan 2026 - 11:21
Foto's Red Bull RB22
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Red Bull Racing McLaren

Reacties (2)

Login om te reageren
  • da_bartman

    Posts: 6.383

    Misschien moet de schraivert eerst eens opzoeken wat "Uit de school klappen" betekent.

    • + 4
    • 19 jan 2026 - 11:21

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar