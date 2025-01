"FIA-steward looft 'enorm slimme' Verstappen"

Max Verstappen zorgde vorig jaar regelmatig voor ophef in de Formule 1. De Nederlander raakte betrokken bij een aantal veelbesproken incidenten, en hij liet elke keer zien dat hij de regels zeer goed kende. FIA-steward Vitantonio Liuzzi is onder de indruk van de slimme trucs van Verstappen.

Verstappen clashte in de slotfase van het seizoen een aantal keren met Lando Norris. Dit zorgde voor ophef, want er werden straffen uitgedeeld daar niet iedereen het mee eens was. Verstappen reageerde fel op straffen die hij ontving, en hij ging vol de strijd aan met de FIA. Daarnaast liet hij meerdere keren zien dat hij de regels goed kende, en dat leverde hem veel complimenten op.

Limiet van regels

Voormalig Formule 1-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi is onder de indruk van Verstappen. De Italiaan steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken in de Inside Line Podcast: "Sommige coureurs, zoals Max, zijn op zoek naar de limiet van regels. Hij is enorm slim om dat te proberen, want hij weet precies wat de regel is. We willen natuurlijk wel dat de coureurs zich gedragen, dus we analyseren die gevallen wel. We hebben telemetrie, we hebben de radio en natuurlijk veel camera's waarmee we dingen kunnen analyseren. Het is natuurlijk moeilijk om te weten of een coureur iets expres doet, of dat hij de situatie compleet onder controle heeft."

Slimme coureurs

Liuzzi stelt dat de stewards goed weten waar de coureurs mee bezig zijn. De Italiaan stelt dat de stewards goed doorhebben of een coureur de waarheid spreekt: "We kunnen echt wel analyseren of een coureur slim is, of dat hij zich slim voordoet. Daarom ben ik, elke keer als ik een beslissing neem, vrij zeker dat ik de juiste beslissing neem. Het ding is gewoon dat je niet iedereen tevreden kan houden met een bepaald besluit. Coureurs vechten hard met elkaar en dan kan je soms fouten maken, maar uiteindelijk klagen ze over inconsistentie over dingen van tien jaar geleden."