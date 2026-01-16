user icon
Leclerc bejubeld: "Hij kan Verstappen misschien verslaan bij Red Bull"

Leclerc bejubeld: "Hij kan Verstappen misschien verslaan bij Red Bull"

Sergio Pérez heeft met zijn recente optreden in de Cracks Podcast flink wat stof doen opwaaien in de Formule 1-wereld. Waar vader Papa Pérez vol trots luisterde naar het interview van zijn zoon, wordt er in de paddock met gefronste wenkbrauwen gereageerd. Vooral Pérez’ uitspraken over Max Verstappen en de werkwijze van Red Bull Racing schieten bij velen in het verkeerde keelgat.

De Mexicaan liet weten dat hij zich nooit écht gesteund heeft gevoeld bij Red Bull, omdat het team volledig rondom Verstappen zou zijn gebouwd. Volgens Pérez kreeg hij geen eerlijke kans zodra hij in de buurt kwam van de Nederlander, simpelweg omdat Max de uitgesproken nummer één was binnen de renstal uit Milton Keynes.

Windsor haalt hard uit

Die lezing van zaken kan op weinig begrip rekenen bij Peter Windsor. De ervaren Brit, voormalig teammanager bij Williams en later F1-journalist, kraakte de uitspraken van Pérez genadeloos. Op zijn YouTube-kanaal noemde hij de toon van het interview kinderachtig en misplaatst. “Voor mij zet hij zichzelf neer als het perfecte slachtoffer, maar ik geloof daar niets van,” stelde Windsor.

Volgens hem ligt het probleem niet bij Red Bull, maar bij Pérez zelf. Windsor is ervan overtuigd dat andere topcoureurs wél hadden kunnen presteren naast Verstappen. “Zet iemand als Charles Leclerc vijf of zes jaar in die tweede Red Bull en hij had races gewonnen. Misschien had hij Max zelfs serieus onder druk gezet in de titelstrijd.”

‘Red Bull durft twee kemphanen aan’

Windsor wijst erop dat Red Bull in het verleden al vaker heeft bewezen twee sterke coureurs naast elkaar te kunnen managen. De periode met Mark Webber en Sebastian Vettel geldt volgens hem als het beste voorbeeld. “Dat team kan prima twee competitieve auto’s bouwen. Het idee dat alles maar om één rijder draait, klopt simpelweg niet.”

Dat Pérez het tempo van Verstappen structureel niet kon volgen, ziet Windsor dan ook niet als een teamprobleem. “De realiteit is dat Red Bull, afgezien van die korte fase met Daniel Ricciardo, nooit iemand van écht topniveau naast Max heeft gehad,” klinkt het scherp.

‘Dit is vooral zelfrechtvaardiging’

De Brit gaat zelfs nog een stap verder en noemt de uitspraken van Pérez een vorm van zelfbescherming. “Het komt erop neer dat hij zegt: als de auto om mij heen was gebouwd, had ík vier titels gepakt en Max nergens gestaan. Dat is toch onzin?” aldus Windsor.

Volgens hem probeert Pérez vooral te verklaren waarom hij het moest afleggen tegen Verstappen. “Het is makkelijker om naar het team te wijzen dan te erkennen dat Max simpelweg sneller was. En daar gaat Pérez in mijn ogen volledig de mist in,” besluit Windsor.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Red Bull Racing

