Isack Hadjar mag zich vanaf dit seizoen officieel een Red Bull Racing-coureur noemen. Toch kan de jonge Fransman het nog altijd niet geloven. Hadjar wist vorig jaar niet alleen de fans en critici te verrassen, maar ook zichzelf.

Hadjar eindigde vorig seizoen op de elfde plek met 51 punten, wat het beste eindresultaat is van de Red Bull-coureurs die in 2025 deelnamen. Zo eindigde Liam Lawson en Yuki Tsunoda op de veertiende en zeventiende plek en was alleen Max Verstappen beter, die op de tweede plek eindigde.

Hadjar kan het nog steeds niet geloven

In The Talking Bull-podcast van Red Bull vertelt Hadjar over zijn transfer naar Red Bull Racing. "Ik had mijn moeder gebeld", zei hij toen hem werd gevraagd wie hij als eerste had ingelicht toen hij het telefoontje kreeg. "Ze zei dat ze het telefoontje eigenlijk al had gekregen voordat ik het kreeg. Ze wist het al. Omdat ze mijn manager is en meer weet dan ik."

Op de vraag of het de jonge Fransman al was doorgedrongen, antwoordde hij met: "Er zijn momenten waarop ik me realiseer wat er gebeurt en ik ben klaar voor de uitdaging, en soms denk ik: 'Wat doe ik hier in vredesnaam? Het is zo ver verwijderd van mijn karttijd. Ik denk: 'Waarom ik? Hoe ben ik gekozen?'"

'Het is zo cool!'

Toch heeft Hadjar er heel veel zin in: "Zo cool! Ik ben pas 21 jaar oud. Ik ben in 2019 begonnen met racen in eenzitters en nu mag ik teamgenoot worden van de beste coureur op de grid. Dat is een enorm voorrecht."

"Het is alsof je je afvraagt waarom hij zo dicht bij het wereldkampioenschap eindigde zonder de beste auto. Er zijn races geweest met zeer lastige omstandigheden en hij is er altijd bij. Ook zijn vermogen om... hij komt altijd in Q3 terecht. Hij gaat altijd op zoek naar meer rondetijd", zo is Hadjar lyrisch over de Nederlandse wereldkampioen.