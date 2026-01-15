user icon
Hadjar kan Red Bull-droom nog steeds niet bevatten: "Waarom ik?"

Hadjar kan Red Bull-droom nog steeds niet bevatten: "Waarom ik?"

Isack Hadjar mag zich vanaf dit seizoen officieel een Red Bull Racing-coureur noemen. Toch kan de jonge Fransman het nog altijd niet geloven. Hadjar wist vorig jaar niet alleen de fans en critici te verrassen, maar ook zichzelf. 

Hadjar eindigde vorig seizoen op de elfde plek met 51 punten, wat het beste eindresultaat is van de Red Bull-coureurs die in 2025 deelnamen. Zo eindigde Liam Lawson en Yuki Tsunoda op de veertiende en zeventiende plek en was alleen Max Verstappen beter, die op de tweede plek eindigde. 

Hadjar kan het nog steeds niet geloven

In The Talking Bull-podcast van Red Bull vertelt Hadjar over zijn transfer naar Red Bull Racing. "Ik had mijn moeder gebeld", zei hij toen hem werd gevraagd wie hij als eerste had ingelicht toen hij het telefoontje kreeg. "Ze zei dat ze het telefoontje eigenlijk al had gekregen voordat ik het kreeg. Ze wist het al. Omdat ze mijn manager is en meer weet dan ik."

Op de vraag of het de jonge Fransman al was doorgedrongen, antwoordde hij met: "Er zijn momenten waarop ik me realiseer wat er gebeurt en ik ben klaar voor de uitdaging, en soms denk ik: 'Wat doe ik hier in vredesnaam? Het is zo ver verwijderd van mijn karttijd. Ik denk: 'Waarom ik? Hoe ben ik gekozen?'"

'Het is zo cool!'

Toch heeft Hadjar er heel veel zin in: "Zo cool! Ik ben pas 21 jaar oud. Ik ben in 2019 begonnen met racen in eenzitters en nu mag ik teamgenoot worden van de beste coureur op de grid. Dat is een enorm voorrecht."

"Het is alsof je je afvraagt waarom hij zo dicht bij het wereldkampioenschap eindigde zonder de beste auto. Er zijn races geweest met zeer lastige omstandigheden en hij is er altijd bij. Ook zijn vermogen om... hij komt altijd in Q3 terecht. Hij gaat altijd op zoek naar meer rondetijd", zo is Hadjar lyrisch over de Nederlandse wereldkampioen.

Reacties (5)

  • Totalia

    Posts: 1.812

    Kom kom dan wordt het tijd dat je ontwaakt uit je droom…. Er was geen beter en voordeliger alternatief voorhanden, dat is je realiteit… daarnaast heb je gewoon je best gedaan. Maar hij zal dit toch niet geloven ook al zou hij het lezen..

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 08:56
    • koppie toe

      Posts: 5.076

      Zelfs een beter moment om in te stappen met de nieuwe wagens.
      Hopelijk leert hij snel en kan hij meekomen in de top 6,7,8 met mooie hogere resultaten, mits de auto dat ook kan tenminste.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 09:23
  • koppie toe

    Posts: 5.076

    Op een andere sait een (twee) art-ikel(en) over en met Veekay, leest lekker weg.


    "Interview: Rinus VeeKay: "Uit vervelende situatie is één van mijn grootste kansen ontstaan""

    "Interview: Rinus VeeKay: "Voel me in de juiste auto een titelkandidaat""

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 09:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.235

    Heeft mss toch met z'n uiterlijk te maken.
    Ik zou niet weten wie het sterkste rijders koppel is.....maar ik weet wel wie het lelijkste koppel heeft.

    • + 0
    • 15 jan 2026 - 09:41
    • snailer

      Posts: 31.399

      Russell haalt het niveau daar dusdanig naar beneden dat Hadjar en Verstappen er knap bij lijken.
      Antonelli lijkt naast Russel dan weer een adonis. Maar die ziet behoorlijke pale voor een Italiaan. Logisch. Hij moet constant kotsen als hij Russell ziet.

      • + 0
      • 15 jan 2026 - 09:45

