Verstappen laat zich uit over Audi: "Kan een verrassing worden"

Verstappen laat zich uit over Audi: "Kan een verrassing worden"

Komend seizoen gaan twee teams hun debuut maken in de Formule 1, namelijk Cadillac en Audi. Laatstgenoemde heeft zelfs al hun eerste kilometers mogen rijden in Barcelona met hun kersverse auto. Max Verstappen stelt dat Audi zomaar eens een ‘dark horse’ kan zijn de komende jaren in de F1. 

Afgelopen seizoen plantte Sauber - het toekomstige Audi - al de eerste zaadjes voor de lange termijn. Met de komst van Gabriel Bortoleto en Nico Hülkenberg, heeft de Duitse fabrikant een sterk rijdersduo voor de komende jaren. Laatstgenoemde slaagde erin om vorig jaar in Silverstone zijn eerste podium te pakken na 239 Grands Prix. 

Verstappen gunde Hülkenberg het podium

Ook Verstappen genoot van Hülkenberg, die in Engeland de derde plaats wist te bemachtigen. “Ik ben blij dat hij eindelijk op het podium in Silverstone heeft gestaan”, zo vertelde de Nederlander in gesprek met Blick. 

“Veel coureurs lukt dat nooit, omdat ze niet over de juiste uitrusting beschikken of het nodige geluk hebben. En niemand verdiende een podiumplaats meer dan deze onverzettelijke vechter”, voegde Verstappen daar lovend aan toe. 

Waar staat Audi komend jaar volgens Verstappen?

Momenteel is Audi bezig met de voorbereiding voor het komende seizoen in de F1. Vanwege de drastische reglementswijziging weet niemand wie er het beste voor de dag zal komen in de koningsklasse van de autosport. Gevraagd naar Audi, weet Verstappen ook niet waar de Duitse fabrikant zal staan in 2026. 

“Dat is een lastige vraag. Als nieuw team zal het zeker even duren. Maar na een jaar of twee zou Nico wel eens vooraan mee kunnen strijden. Waarom niet?”, zo stelde de Nederlander. 

In de afgelopen 25 jaar waren het voornamelijk Ferrari, McLaren, Red Bull Racing en Mercedes die de boventoon voerden in de Formule 1. Zij hadden vaak een aanloop nodig, voordat ze echt competitief werden. Audi wil niets liever dan zich meten met de allerbesten. “Misschien weet Audi ons wel te verrassen”, zo sloot Verstappen af. 

Reacties (1)

  • Totalia

    Posts: 1.812

    Dat denk ik oprecht ook, Audi komt met een snelle en sterke motor, de auto wellicht nu nog een beetje minder qua aërodynamica maar, ik verwacht dat ze top 5 materiaal hebben.
    Tijd zal het leren na de zomer stop weten we wie echt de beste is…

    • 15 jan 2026 - 08:59

