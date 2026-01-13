Zak Brown kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen Formule 1-seizoen, maar waarschuwt de concurrentie alvast. De CEO van McLaren steekt zijn waardering voor Max Verstappen en Red Bull Racing niet onder stoelen of banken, al maakt hij tegelijk duidelijk dat McLaren ook komend jaar vol inzet op nieuwe successen. De boodschap richting de Nederlander is helder: de lat blijft hoog liggen in Woking.

In een open brief blikt Brown terug op het topjaar van McLaren, waarin Lando Norris wereldkampioen werd en het team de constructeurstitel veroverde. De Amerikaan roemt daarbij de rol van zijn coureurs Norris en Oscar Piastri, én het werk van het team achter de schermen, dat volgens hem het verschil maakte in een uitzonderlijk competitief seizoen.

‘Red Bull hield ons scherp tot het einde’

Brown erkent dat de titelstrijd tot het uiterste werd gedreven door Verstappen en Red Bull. “Onze concurrenten verdienen alle credits”, schrijft hij. “Red Bull en Max hebben ons tot de laatste race onder enorme druk gezet.” Volgens Brown was de strijd extra intens omdat het om het laatste seizoen vóór een grote reglementswijziging ging. “Juist daardoor was de competitie misschien wel feller dan ooit.”

De McLaren-baas is ook open over momenten waarop het team zichzelf in de problemen bracht. “We hebben situaties gehad waarin dingen niet perfect liepen en waarin we kansen lieten liggen. Dat speelde onze rivalen soms in de kaart,” geeft hij toe. “Maar juist die momenten hebben ons waardevolle lessen opgeleverd en ons als team sterker gemaakt.”

Focus op de toekomst

Volgens Brown hoort fouten maken bij racen op het hoogste niveau. “Wie lang genoeg meedraait in deze sport, weet dat het nooit vlekkeloos verloopt. Het gaat erom hoe je reageert als het tegenzit,” aldus de CEO. “Wij nemen verantwoordelijkheid en pakken lastige situaties direct en open aan, zodat we er als collectief beter uitkomen.”

Met de nieuwe reglementen in aantocht zegt de titel ‘regerend kampioen’ weinig, beseft Brown. Toch blijft de ambitie onverminderd groot. “We willen voortbouwen op de basis die ons succes in 2024 en 2025 mogelijk maakte en de hoge standaarden blijven hanteren die nodig zijn om vooraan mee te doen.” Over de krachtsverhoudingen houdt hij een slag om de arm. “Niemand weet hoe het veld er in de eerste races uitziet, maar Andrea Stella en zijn mensen hebben al lange tijd in stilte gewerkt om ons zo sterk mogelijk aan de start te brengen.”