user icon
icon

Brown bewondert én waarschuwt Verstappen: "We zijn allang bezig"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown bewondert én waarschuwt Verstappen: "We zijn allang bezig"

Zak Brown kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen Formule 1-seizoen, maar waarschuwt de concurrentie alvast. De CEO van McLaren steekt zijn waardering voor Max Verstappen en Red Bull Racing niet onder stoelen of banken, al maakt hij tegelijk duidelijk dat McLaren ook komend jaar vol inzet op nieuwe successen. De boodschap richting de Nederlander is helder: de lat blijft hoog liggen in Woking.

In een open brief blikt Brown terug op het topjaar van McLaren, waarin Lando Norris wereldkampioen werd en het team de constructeurstitel veroverde. De Amerikaan roemt daarbij de rol van zijn coureurs Norris en Oscar Piastri, én het werk van het team achter de schermen, dat volgens hem het verschil maakte in een uitzonderlijk competitief seizoen.

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

‘Red Bull hield ons scherp tot het einde’

Brown erkent dat de titelstrijd tot het uiterste werd gedreven door Verstappen en Red Bull. “Onze concurrenten verdienen alle credits”, schrijft hij. “Red Bull en Max hebben ons tot de laatste race onder enorme druk gezet.” Volgens Brown was de strijd extra intens omdat het om het laatste seizoen vóór een grote reglementswijziging ging. “Juist daardoor was de competitie misschien wel feller dan ooit.”

De McLaren-baas is ook open over momenten waarop het team zichzelf in de problemen bracht. “We hebben situaties gehad waarin dingen niet perfect liepen en waarin we kansen lieten liggen. Dat speelde onze rivalen soms in de kaart,” geeft hij toe. “Maar juist die momenten hebben ons waardevolle lessen opgeleverd en ons als team sterker gemaakt.”

Focus op de toekomst

Volgens Brown hoort fouten maken bij racen op het hoogste niveau. “Wie lang genoeg meedraait in deze sport, weet dat het nooit vlekkeloos verloopt. Het gaat erom hoe je reageert als het tegenzit,” aldus de CEO. “Wij nemen verantwoordelijkheid en pakken lastige situaties direct en open aan, zodat we er als collectief beter uitkomen.”

Met de nieuwe reglementen in aantocht zegt de titel ‘regerend kampioen’ weinig, beseft Brown. Toch blijft de ambitie onverminderd groot. “We willen voortbouwen op de basis die ons succes in 2024 en 2025 mogelijk maakte en de hoge standaarden blijven hanteren die nodig zijn om vooraan mee te doen.” Over de krachtsverhoudingen houdt hij een slag om de arm. “Niemand weet hoe het veld er in de eerste races uitziet, maar Andrea Stella en zijn mensen hebben al lange tijd in stilte gewerkt om ons zo sterk mogelijk aan de start te brengen.”

StevenQ

Posts: 10.006

Ze zijn al een hele tijd bezig met die motor en hebben veel ervaren mensen overgenomen van Mercedes, Ferrari en Honda, dit zijn geen mensen die zonder ervaring beginnen

Ben Hodgkinson , degene die de leiding heeft bij dat motorenproject heeft meer dan 20 jaar hij Ilmor en Mercedes aan de motore... [Lees verder]

  • 3
  • 13 jan 2026 - 14:56
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • meister

    Posts: 4.192

    Met andere woorden Max kan maar beter vast kijken en praatjes maken met andere teams, dit jaar is al verloren als we Brown moeten geloven.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 14:16
    • mario

      Posts: 14.868

      Denk jij dat RBR met een compleet eigen (met Ford) ontworpen motor meteen mee gaat doen voor de overwinningen??? Ik acht die kans vrij klein, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit....

      • + 2
      • 13 jan 2026 - 14:29
    • StevenQ

      Posts: 10.006

      Ze zijn al een hele tijd bezig met die motor en hebben veel ervaren mensen overgenomen van Mercedes, Ferrari en Honda, dit zijn geen mensen die zonder ervaring beginnen

      Ben Hodgkinson , degene die de leiding heeft bij dat motorenproject heeft meer dan 20 jaar hij Ilmor en Mercedes aan de motoren gewerkt en zo zijn er tientallen andere ervaren mensen aangenomen

      • + 3
      • 13 jan 2026 - 14:56
  • mario

    Posts: 14.868

    "Zak Brown kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen Formule 1-seizoen"

    Ja, je hebt beide titels gewonnen en dat is mooi, ook voor mij als McLaren-fan... Maar helemaal tevreden kan en mag hij niet zijn.... McLaren heeft als team wel wat fouten gemaakt die niet nodig waren en ook hun coureurs hebben domme fouten gemaakt.... Ze hadden gelukkig genoeg marge, maar hopelijk hebben ze er bij McLaren van geleerd en doen ze het dit seizoen beter en komen die fouten niet meer voor... Dan kunnen ze wel met dominantie de titels binnenhalen....
    Hoe het zich echt gaat ontvouwen gaan we zien bij de start van het seizoen.... Testen zeggen ook wel iets, maar ook weer te weinig om echte voorspellingen te doen...
    Nieuwe motoren en regels m.b.t. de aerodynamica... Altijd leuk hoe de verhoudingen straks zijn... Ik hoop op een paar verrassingen....

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 14:27
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.081

      Ik verwacht eigenlijk weinig van ferrari. Maar dat kan ook weer een verrassing worden.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 16:34
  • StevenQ

    Posts: 10.006

    Natuurlijk Zak, en bij andere teams hebben ze de hele tijd uit hun neus zitten eten.

    • + 1
    • 13 jan 2026 - 15:02
  • Larry Perkins

    Posts: 62.510

    Die Duitsers zijn nog altijd niet te vertrouwen, blijkbaar was de kuil van Brown niet diep genoeg. Zie onder het bericht van gisteren: Brown met de grond gelijk gemaakt na bijzondere bewering

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 15:28

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar