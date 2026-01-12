user icon
Verstappen en Leclerc samen bij Ferrari? "Alleen Charles kan hem aan"

Charles Leclerc kijkt terug op een teleurstellend seizoen met Ferrari. De Monegask beschikte over een matige auto, waardoor hij geen enkele race wist te winnen in 2025. Ferrari zal dus aan de bak moeten, zeker omdat ze zelf beweren dat ze een van de beste coureurs van het veld hebben. 

Dat Leclerc in staat is om Grands Prix en wereldtitels binnen te slepen, daar zijn de meeste Formule 1-kenners het wel over eens. In totaal wist hij al 27 pole positions te pakken, maar kon hij het slechts 8 keer omzetten in een overwinning. Komend seizoen krijgen Leclerc en Ferrari nieuwe kansen, aangezien de reglementen dan drastisch zullen veranderen. 

'Leclerc potentiële kampioen'

Jock Clear - de performance coach van Leclerc bij Ferrari - is ervan overtuigd dat zijn pupil tot grote dingen in staat is. Sterker nog, volgens de Engelsman staat hij nagenoeg op hetzelfde niveau als Max Verstappen. “Charles kan wereldkampioen worden”, zo vertelde hij tegenover CasinoHawks. 

Afgelopen seizoen stond voornamelijk in het teken van McLaren. Het papaya-gekeurde team pakte de constructeurstitel en stelde Lando Norris in stelling om zijn eerste rijderstitel te pakken. Maar volgens Clear staan Norris en ook Oscar Piastri, niet op hetzelfde niveau als Verstappen en Leclerc. 

“Als we naar hem (Leclerc) kijken afgelopen jaar en zonder de mensen bij McLaren te willen beledigen, denk ik dat Leclerc de enige coureur is die momenteel met Verstappen kan concurreren”, zo vertelde Clear gewaagd. 

Verstappen en Leclerc samen bij Ferrari?

De Engelsman ging daarna nog even verder en zal het stiekem een verademing vinden als Verstappen ooit nog een keer in een Ferrari-pak te bewonderen zal zijn. “Het lijkt misschien oneerlijk tegenover Norris en Piastri, die ook op dat niveau strijden. Maar als ik twee auto's had, waarvan één van Max, en ze me vroegen wie ik in de andere auto zou willen hebben om hem te proberen te verslaan, dan zou ik Charles Leclerc kiezen.”

Verstappen blijft voorlopig nog bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen maakte afgelopen jaar duidelijk dat hij ook in 2026 voor de Oostenrijkse renstal uit zal komen. Zijn manager - Raymond Vermeulen - vertelde in 2025 wel dat komend seizoen cruciaal voor de toekomst zal zijn. 

hupholland

Posts: 9.542

Dan heb je het over padel denk ik?

  • 8
  • 12 jan 2026 - 13:35
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Charles Leclerc Red Bull Racing Ferrari

Reacties (11)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.844

    Niet alleen Leclerc.... Van de huidige toppers kunnen naast Leclerc ook Lando, Oscar en Russell Max wel aan als ze hetzelfde materiaal hebben....

    • + 4
    • 12 jan 2026 - 13:23
    • hupholland

      Posts: 9.542

      Dan heb je het over padel denk ik?

      • + 8
      • 12 jan 2026 - 13:35
    • MLTG

      Posts: 1.164

      Zou raar zijn om om gptoday over padel te praten.
      Maar Mario heeft wel een punt.
      RBR houd krampachtig vast aan een 2de correur die veel minder is als de echte toppers bij de F1.
      En als een echte topper bij RBR zullen ze het ook afleggen aangezien het team de focus puur richting Max heeft.
      Als Max bij een ander team komt zal hij ook aanpassingstijd nodig hebben en dan is het nog maar de vraag hoe
      snel Max tegenover ander toppers is.

      Zullen we nooit weten natuurlijk want Max zal vermoed ik nooit naar een ander team gaan. RBR tot hij met de F1 stopt
      of Aston Martin mischien. Max vs Lance

      • + 6
      • 12 jan 2026 - 13:39
    • NicoS

      Posts: 20.019

      Lando en Oscar konden Max al niet of nauwelijks de baas zijn met een veel betere auto….

      • + 7
      • 12 jan 2026 - 13:56
    • MLTG

      Posts: 1.164

      De RBR was de laatste paar races dan ook helemaal niet langzamer als de McLaren.

      • + 6
      • 12 jan 2026 - 14:04
    • NicoS

      Posts: 20.019

      De laatste paar ja, maar het grootste gedeelte van het seizoen niet.

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 14:06
  • Larry Perkins

    Posts: 62.492

    "Maar volgens Clear staan Norris en ook Oscar Piastri, niet op hetzelfde niveau als Verstappen en Leclerc."

    En Leclerc staat niet op hetzelfde niveau als Vertappen.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 13:52
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.060

    Zucht. Wanneer leren al die engineers/ex-coureurs/teambazen/analisten het nu eens.

    Er is al meerdere malen hier met klem benadrukt dat niemand, maar dan ook echt niemand, op een ongeveer zelfde level kan presteren als Max Verstappen.

    Al geef je de concurrentie een snellere auto, dan nog lukt het niet. Het wordt hoog tijd dat deze zogenaamde kenners, want laten we eerlijk zijn: ze roepen natuurlijk gewoon maar wat, hun mond gaan houden want het voegt niets toe al die meningen.

    Ridicuul dit Jock! Je hebt niks gepresteerd, wat weet jij nou.

    • + 2
    • 12 jan 2026 - 14:51
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.962

    Tijdens de kwalificaties zal Leclerc zeker het beter doen dan Verstappen.. met minimale verschillen maar net iets sneller. Echter, over hele seizoen qua races en punten zal Leclerc het gewoon van Verstappen verliezen. Kortom, qua pure snelheid is Leclerc misschien net iets sneller over 1 rondje maar daarmee word je geen kampioen. Qua total package is Verstappen (op dit moment dan) beter en dat is wat nodig is om de titel te winnen.

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 15:17
  • Knalpijp

    Posts: 2.321

    Klopt niets van, al die namen die genoemd zijn hierboven zijn alleen goed als tweede viool. Er is gewoon op dit moment niemand beter dan Verstappen.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 16:02

