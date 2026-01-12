Charles Leclerc kijkt terug op een teleurstellend seizoen met Ferrari. De Monegask beschikte over een matige auto, waardoor hij geen enkele race wist te winnen in 2025. Ferrari zal dus aan de bak moeten, zeker omdat ze zelf beweren dat ze een van de beste coureurs van het veld hebben.

Dat Leclerc in staat is om Grands Prix en wereldtitels binnen te slepen, daar zijn de meeste Formule 1-kenners het wel over eens. In totaal wist hij al 27 pole positions te pakken, maar kon hij het slechts 8 keer omzetten in een overwinning. Komend seizoen krijgen Leclerc en Ferrari nieuwe kansen, aangezien de reglementen dan drastisch zullen veranderen.

'Leclerc potentiële kampioen'

Jock Clear - de performance coach van Leclerc bij Ferrari - is ervan overtuigd dat zijn pupil tot grote dingen in staat is. Sterker nog, volgens de Engelsman staat hij nagenoeg op hetzelfde niveau als Max Verstappen. “Charles kan wereldkampioen worden”, zo vertelde hij tegenover CasinoHawks.

Afgelopen seizoen stond voornamelijk in het teken van McLaren. Het papaya-gekeurde team pakte de constructeurstitel en stelde Lando Norris in stelling om zijn eerste rijderstitel te pakken. Maar volgens Clear staan Norris en ook Oscar Piastri, niet op hetzelfde niveau als Verstappen en Leclerc.

“Als we naar hem (Leclerc) kijken afgelopen jaar en zonder de mensen bij McLaren te willen beledigen, denk ik dat Leclerc de enige coureur is die momenteel met Verstappen kan concurreren”, zo vertelde Clear gewaagd.

Verstappen en Leclerc samen bij Ferrari?

De Engelsman ging daarna nog even verder en zal het stiekem een verademing vinden als Verstappen ooit nog een keer in een Ferrari-pak te bewonderen zal zijn. “Het lijkt misschien oneerlijk tegenover Norris en Piastri, die ook op dat niveau strijden. Maar als ik twee auto's had, waarvan één van Max, en ze me vroegen wie ik in de andere auto zou willen hebben om hem te proberen te verslaan, dan zou ik Charles Leclerc kiezen.”

Verstappen blijft voorlopig nog bij Red Bull Racing. De viervoudig wereldkampioen maakte afgelopen jaar duidelijk dat hij ook in 2026 voor de Oostenrijkse renstal uit zal komen. Zijn manager - Raymond Vermeulen - vertelde in 2025 wel dat komend seizoen cruciaal voor de toekomst zal zijn.