De toekomst van Max Verstappen blijft voer voor discussie, maar volgens Otmar Szafnauer ligt de sleutel vooral in wat er misging tijdens de titelstrijd van 2025. De oud-teambaas is ervan overtuigd dat Red Bull Racing daar een cruciale fout maakte door Sergio Pérez niet aan boord te houden.

Verstappen voerde afgelopen jaar een titelstrijd met Lando Norris en Oscar Piastri tot de laatste race in Abu Dhabi. Volgens Szafnauer was de Nederlander daar met een sterkere tweede rijder simpelweg wereldkampioen geworden, ondanks de minimale marge in het kampioenschap.

‘Titel beslist door één gemiste kans’

Szafnauer wijst op hoe klein het verschil uiteindelijk was in 2025. “Het gat was amper iets. Dan weet je: één moment kan alles beslissen”, stelt hij in de High Performance Podcast. “Met Sergio hadden ze dat moment kunnen creëren. Je hebt niet veel nodig, één keer dat hij tussen Max en zijn grootste rivaal finisht en het kampioenschap kantelt.”

Daarmee doelt hij op de rol die Pérez jarenlang vervulde binnen het team. “Hij stond niet voor niets bekend als iemand die races kon controleren voor Max. Dat hoef je niet tien keer te doen, één keer perfect uitgevoerd kan al voldoende zijn om een titel te pakken.”

Kritiek op keuze Red Bull

Volgens Szafnauer onderschatte Red Bull het belang van die steun. De alternatieven, zoals Yuki Tsunoda en Liam Lawson, slaagden er in 2025 niet in om die rol in te vullen.

“Het gaat niet alleen om snelheid, maar om situaties herkennen en het teamresultaat maximaliseren”, legt hij uit. “Met de resultaten die Max dat seizoen neerzette – meerdere zeges – had je maar één extra ideale teamuitslag nodig om het verschil te maken.”

Szafnauer ziet daarin meteen ook een bredere consequentie. “Als je zulke kansen laat liggen, gaan de beste coureurs nadenken. Max zal kijken waar hij wél de optimale steun en omstandigheden krijgt om titels te winnen.”