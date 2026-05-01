"Verstappen had vijf wereldtitels gepakt als Red Bull Pérez had gehouden"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
"Verstappen had vijf wereldtitels gepakt als Red Bull Pérez had gehouden"

De toekomst van Max Verstappen blijft voer voor discussie, maar volgens Otmar Szafnauer ligt de sleutel vooral in wat er misging tijdens de titelstrijd van 2025. De oud-teambaas is ervan overtuigd dat Red Bull Racing daar een cruciale fout maakte door Sergio Pérez niet aan boord te houden.

Verstappen voerde afgelopen jaar een titelstrijd met Lando Norris en Oscar Piastri tot de laatste race in Abu Dhabi. Volgens Szafnauer was de Nederlander daar met een sterkere tweede rijder simpelweg wereldkampioen geworden, ondanks de minimale marge in het kampioenschap.

‘Titel beslist door één gemiste kans’

Szafnauer wijst op hoe klein het verschil uiteindelijk was in 2025. “Het gat was amper iets. Dan weet je: één moment kan alles beslissen”, stelt hij in de High Performance Podcast. “Met Sergio hadden ze dat moment kunnen creëren. Je hebt niet veel nodig, één keer dat hij tussen Max en zijn grootste rivaal finisht en het kampioenschap kantelt.”

Daarmee doelt hij op de rol die Pérez jarenlang vervulde binnen het team. “Hij stond niet voor niets bekend als iemand die races kon controleren voor Max. Dat hoef je niet tien keer te doen, één keer perfect uitgevoerd kan al voldoende zijn om een titel te pakken.”

Kritiek op keuze Red Bull

Volgens Szafnauer onderschatte Red Bull het belang van die steun. De alternatieven, zoals Yuki Tsunoda en Liam Lawson, slaagden er in 2025 niet in om die rol in te vullen.

“Het gaat niet alleen om snelheid, maar om situaties herkennen en het teamresultaat maximaliseren”, legt hij uit. “Met de resultaten die Max dat seizoen neerzette – meerdere zeges – had je maar één extra ideale teamuitslag nodig om het verschil te maken.”

Szafnauer ziet daarin meteen ook een bredere consequentie. “Als je zulke kansen laat liggen, gaan de beste coureurs nadenken. Max zal kijken waar hij wél de optimale steun en omstandigheden krijgt om titels te winnen.”

Tony

Posts: 1.623

Grote kans inderdaad.
Max is alleen maar wereldkampioen geworden in de Formule 1 toen hij het geluk had Sergio Pérez naast zich te hebben.
Tot 2021 moest hij het doen met een beetje kruimels oprapen. Toen kwam Pérez erbij en plotseling vier wereldtitels op rij.
En toen Pérez weer vertrok, mo... [Lees verder]

  • 2
  • 1 mei 2026 - 14:09
  • wezz-88

    Posts: 36

    Ja want Perez zat altijd heel dicht achter Verstappen, en kon hem altijd prima rugdekking geven! 🤦🏽‍♂️ Manmanman

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 13:14
  • Larry Perkins

    Posts: 64.662

    Wie zijn er meer van het padje, de wereldleiders of de (nep)analisten?

    Nederland staat half in brand, maar de (F1-)wereld ook zij het op een andere manier...

    • + 1
    • 1 mei 2026 - 13:47
    • The Wolf

      Posts: 723

      de (nep) analisten zijn in ieder geval nog grappig ipv gevaarlijk

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 14:16
  • Tony

    Posts: 1.623

    Grote kans inderdaad.
    Max is alleen maar wereldkampioen geworden in de Formule 1 toen hij het geluk had Sergio Pérez naast zich te hebben.
    Tot 2021 moest hij het doen met een beetje kruimels oprapen. Toen kwam Pérez erbij en plotseling vier wereldtitels op rij.
    En toen Pérez weer vertrok, moest Max het ineens weer doen met… ja, precies: de kruimels.

    • + 2
    • 1 mei 2026 - 14:09
    • SennaS

      Posts: 11.993

      Als Lewis in 2021 en 2016 en 2007 een waterdrager als Perez had gehad was hij 20 voudig wk.
      Als telt dus niet

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 14:21
    • SennaS

      Posts: 11.993

      *11 voudig wk

      • + 0
      • 1 mei 2026 - 14:22
  • SennaS

    Posts: 11.993

    Als als,
    Als mcl de papaya rules had gestopt of hadden iets langer door ontwikkeld ma de zomerstop dan was 2 vd mcl mannen met 2 vingers in de neus wk geworden.

    • + 0
    • 1 mei 2026 - 14:19

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:00 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

