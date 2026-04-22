Charles Leclerc kijkt met vertrouwen naar het restant van het Formule 1-seizoen. De Ferrari-coureur ziet duidelijke progressie bij de Scuderia onder het nieuwe reglement en durft zelfs voorzichtig richting de wereldtitel te kijken. Na een moeizaam 2025 lijkt Ferrari in 2026 opnieuw een serieuze factor van betekenis.

De Italiaanse renstal staat na drie races tweede in het constructeurskampioenschap, terwijl Leclerc zelf met twee podiumplaatsen en 49 punten derde staat bij de coureurs. De Monegask voelt dat Ferrari een belangrijke stap heeft gezet met de SF-26.

‘Deze auto geeft me vertrouwen en snelheid’

Leclerc is uitgesproken positief over zijn wagen en de samenwerking binnen het team. “We hebben gewoon een sterke auto gebouwd. Ik geniet er echt van om ermee te rijden en voel dat ik het maximale eruit kan halen. De engineers leveren goed werk en de updates slaan aan, dat geeft vertrouwen.”

Volgens de Ferrari-rijder ligt de sleutel nu bij hemzelf. “De snelheid is er, het tempo ook. Het komt er nu op aan om constant te presteren en geen steken te laten vallen. Als ik dat voor elkaar krijg, kunnen we gewoon meedoen vooraan. Deze auto laat me rijden zoals ik wil, en dat maakt een groot verschil.”

Leclerc mikt op titel, maar blijft realistisch

Ondanks het optimisme beseft Leclerc dat de concurrentie moordend is, met name van Mercedes. Toch blijft hij geloven in een titelstrijd. “Als alles op zijn plek valt – tempo, uitvoering en strategie – dan kunnen we absoluut meedoen om het kampioenschap. Ik ben daar echt van overtuigd.”

Tegelijkertijd houdt hij de focus bewust smal. “Het heeft geen zin om te ver vooruit te kijken. Consistentie is het belangrijkste: punten blijven pakken en er altijd bij zitten. De samenwerking met mijn engineer loopt heel goed en dat helpt enorm. Als we dat niveau vasthouden, kunnen we iets moois neerzetten dit seizoen.”