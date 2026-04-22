Leclerc vol vertrouwen: "Dan kan ik wereldkampioen worden met Ferrari"

Leclerc vol vertrouwen: "Dan kan ik wereldkampioen worden met Ferrari"

Charles Leclerc kijkt met vertrouwen naar het restant van het Formule 1-seizoen. De Ferrari-coureur ziet duidelijke progressie bij de Scuderia onder het nieuwe reglement en durft zelfs voorzichtig richting de wereldtitel te kijken. Na een moeizaam 2025 lijkt Ferrari in 2026 opnieuw een serieuze factor van betekenis.

De Italiaanse renstal staat na drie races tweede in het constructeurskampioenschap, terwijl Leclerc zelf met twee podiumplaatsen en 49 punten derde staat bij de coureurs. De Monegask voelt dat Ferrari een belangrijke stap heeft gezet met de SF-26.

‘Deze auto geeft me vertrouwen en snelheid’

Leclerc is uitgesproken positief over zijn wagen en de samenwerking binnen het team. “We hebben gewoon een sterke auto gebouwd. Ik geniet er echt van om ermee te rijden en voel dat ik het maximale eruit kan halen. De engineers leveren goed werk en de updates slaan aan, dat geeft vertrouwen.”

Volgens de Ferrari-rijder ligt de sleutel nu bij hemzelf. “De snelheid is er, het tempo ook. Het komt er nu op aan om constant te presteren en geen steken te laten vallen. Als ik dat voor elkaar krijg, kunnen we gewoon meedoen vooraan. Deze auto laat me rijden zoals ik wil, en dat maakt een groot verschil.”

Leclerc mikt op titel, maar blijft realistisch

Ondanks het optimisme beseft Leclerc dat de concurrentie moordend is, met name van Mercedes. Toch blijft hij geloven in een titelstrijd. “Als alles op zijn plek valt – tempo, uitvoering en strategie – dan kunnen we absoluut meedoen om het kampioenschap. Ik ben daar echt van overtuigd.”

Tegelijkertijd houdt hij de focus bewust smal. “Het heeft geen zin om te ver vooruit te kijken. Consistentie is het belangrijkste: punten blijven pakken en er altijd bij zitten. De samenwerking met mijn engineer loopt heel goed en dat helpt enorm. Als we dat niveau vasthouden, kunnen we iets moois neerzetten dit seizoen.”

Larry Perkins

Posts: 64.486

De complete kop moet zijn::

[b] Leclerc vol vertrouwen: "Als Max stopt dan kan ik wereldkampioen worden met Ferrari" [/b]

  • 1
  • 22 apr 2026 - 19:19
F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.485

    De complete kop moet zijn::

    Leclerc vol vertrouwen: "Als Max stopt dan kan ik wereldkampioen worden met Ferrari"

    • + 1
    • 22 apr 2026 - 19:19
    • AUDI_F1

      Posts: 3.703

      Dit jaar lijkt me zo wie zo niet. Daarvoor is MB te sterk. Die laten niet eens hun vol vermogen zien.

      • + 0
      • 22 apr 2026 - 21:06
  • F1jos

    Posts: 5.165

    Tempo uitstekend,uitvoering goed,strategie dat is het probleem

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 21:38
  • snailer

    Posts: 32.495

    Get in there, Lew.... Lew... eh... LECLERC!

    • + 0
    • 22 apr 2026 - 22:32

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.721
  • Podiums 52
  • Grand Prix 176
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

