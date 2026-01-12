Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaat rijden met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford gaan produceren. Ze azen op de zeges, en als dat lukt, dan kunnen ze Mercedes uit de boeken rijden.

In de Formule 1 gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Dit kan ervoor zorgen dat de rangorde volledig op zijn kop wordt gegooid, en dat de motorfabrikanten het verschil kunnen gaan maken. Red Bull en Ford zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de krachtbronnen, en ze hopen Max Verstappen te kunnen helpen in zijn jacht op nieuwe successen.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en hoopt dit jaar in aanmerking te komen voor zijn vijfde titel. Als hij de titel wil winnen, dan moet hij ook races winnen, en dat kan Red Bull statisch gezien iets moois opleveren. Ze kunnen namelijk de top drie van teams met de meeste overwinningen ooit in de Formule 1 betreden.

De hofleveranciers

In totaal heeft Red Bull nu 130 Grands Prix gewonnen in de Formule 1. Verstappen is met 71 zeges de man die de grootste bijdrage heeft geleverd aan deze prestatie van Red Bull, terwijl ook Sebastian Vettel (38 zeges), Mark Webber (9 zeges), Daniel Ricciardo (7 zeges) en Sergio Perez (5 zeges) hun bijdrage hebben geleverd.

De jacht op Mercedes

Als Red Bull de top drie in dit 'klassement' wil betreden, dan moeten ze grote concurrent Mercedes passeren. De Duitse renstal staat nu op 131 Grand Prix-zeges in de Formule 1, en kan dus worden gepasseerd door Red Bull. Of dit gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De Duitse renstal wordt nu al gezien als de grote favoriet voor de zeges in het aankomende seizoen.

Teams met de meeste Grand Prix-zeges in de Formule 1:

1. Ferrari - 248 zeges

2. McLaren - 203 zeges

3. Mercedes - 131 zeges

4. Red Bull - 130 zeges

5. Williams - 114 zeges