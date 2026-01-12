user icon
Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal gaat rijden met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford gaan produceren. Ze azen op de zeges, en als dat lukt, dan kunnen ze Mercedes uit de boeken rijden.

In de Formule 1 gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden. Dit kan ervoor zorgen dat de rangorde volledig op zijn kop wordt gegooid, en dat de motorfabrikanten het verschil kunnen gaan maken. Red Bull en Ford zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de krachtbronnen, en ze hopen Max Verstappen te kunnen helpen in zijn jacht op nieuwe successen.

Verstappen greep vorig jaar net naast de wereldtitel, en hoopt dit jaar in aanmerking te komen voor zijn vijfde titel. Als hij de titel wil winnen, dan moet hij ook races winnen, en dat kan Red Bull statisch gezien iets moois opleveren. Ze kunnen namelijk de top drie van teams met de meeste overwinningen ooit in de Formule 1 betreden.

De hofleveranciers

In totaal heeft Red Bull nu 130 Grands Prix gewonnen in de Formule 1. Verstappen is met 71 zeges de man die de grootste bijdrage heeft geleverd aan deze prestatie van Red Bull, terwijl ook Sebastian Vettel (38 zeges), Mark Webber (9 zeges), Daniel Ricciardo (7 zeges) en Sergio Perez (5 zeges) hun bijdrage hebben geleverd.

De jacht op Mercedes

Als Red Bull de top drie in dit 'klassement' wil betreden, dan moeten ze grote concurrent Mercedes passeren. De Duitse renstal staat nu op 131 Grand Prix-zeges in de Formule 1, en kan dus worden gepasseerd door Red Bull. Of dit gaat gebeuren, is nog maar de vraag. De Duitse renstal wordt nu al gezien als de grote favoriet voor de zeges in het aankomende seizoen.

Teams met de meeste Grand Prix-zeges in de Formule 1:

1. Ferrari - 248 zeges

2. McLaren - 203 zeges

3. Mercedes - 131 zeges

4. Red Bull - 130 zeges

5. Williams - 114 zeges

StevenQ

Posts: 9.992

Geen 7 achter elkaar Mario, dat weet je zelf ook wel

Max is 1 a 2 jaar dominant geweest, Vettel 1 en verder was er veel meer tegenstand en veel meer andere winnaars dan in die 7 jaar Mercedes dominantie

Dus dat is geen onzin, dat zijn feiten ook al zal jij dat niet willen toegeven

  • 4
  • 12 jan 2026 - 13:37
F1 Nieuws Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 14.844

    Het zou ook vrij logisch zijn dat RBR op plek 3 zou staan... RBR zit immers heel wat meer jaren in de F1 dan Mercedes (zelfs als je de paar jaar in de jaren '50 meerekent)...
    Qua jaren in de F1 zou eigenlijk Williams op plek 3 moeten staan, maar dat gaat 'm voorlopig helaas niet worden....

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 12:22
    • Cyrus

      Posts: 660

      "RBR zit immers heel wat meer jaren in de F1 dan Mercedes (zelfs als je de paar jaar in de jaren '50 meerekent)" ---> niet als je jaren meerekent waarin Mercedes wel degelijk als motor leverancier al deelneemt aan de Formule 1 (ik meen sinds 1995). Het is dus maar net hoe je telt.

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 12:40
    • StevenQ

      Posts: 9.992

      7 jaar dominantie in jaren met 20+ races doen een hoop voor je statistieken natuurlijk

      • + 3
      • 12 jan 2026 - 12:48
    • mario

      Posts: 14.844

      @StevenQ: Krijgen we die onzin wwer.... RBR heeft ook hele dominante jaren gehad... Zelfde geldt ook voor Ferrari en McLaren....

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 13:21
    • StevenQ

      Posts: 9.992

      Geen 7 achter elkaar Mario, dat weet je zelf ook wel

      Max is 1 a 2 jaar dominant geweest, Vettel 1 en verder was er veel meer tegenstand en veel meer andere winnaars dan in die 7 jaar Mercedes dominantie

      Dus dat is geen onzin, dat zijn feiten ook al zal jij dat niet willen toegeven

      • + 4
      • 12 jan 2026 - 13:37
    • mario

      Posts: 14.844

      @Steven: Zo zie jij dat, want dan kun je Max nog meer de hemel in prijzen... De neutrale kijker met een redelijke kennis van de Formule 1 weet wel beter....
      Maar goed, geloof maar wat je wilt geloven.... (psssst: Sinterklaas bestaat niet echt hoor)...

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 14:30
  • Erwinnaar

    Posts: 5.378

    Is een lastig lijstje want zodra men constructeur is zonder eigen motor is het al lastig. Alleen Mercedes en Ferrari in deze lijst zijn 'zuiver'.

    De meeste constructeurs waren toch afhankelijk van een klantenmotor. RedBull heeft 59 overwinningen behaald met Renault. Williams 65 overwinningen met Renault bijvoorbeeld.

    Zijn wel lijstjes te vinden op f1stats over motoren en constructeurs.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 13:01

