user icon
icon

De pitbox look in je woonkamer

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De pitbox look in je woonkamer

Wanneer je in het weekend op het puntje van je stoel zit voor de Grand Prix en Max Verstappen weer een masterclass geeft, word je natuurlijk meegezogen in de adrenaline van de inhaalacties en de strategie. Maar kijk eens verder dan de auto’s. Heb je wel eens écht goed op de vloer in de pitboxen gelet? Die omgeving ademt pure perfectie: strak, naadloos en zo glanzend dat de monteurs zichzelf erin kunnen zien. Die industriële, bijna futuristische uitstraling maakt nu de overstap van het circuit naar moderne interieurs. Bij Coatingvloer.nl merken ze duidelijk dat racefans diezelfde onverwoestbare esthetiek en hightech ‘vibe’ naar hun eigen woonkamer willen halen. Het gaat hier niet alleen om mooi wonen; het gaat om presteren op het hoogste niveau en kiezen voor materialen die net zo doordacht zijn als een F1-bolide, zelfs als het gewoon om je interieur gaat.

Oerkracht onder je voeten

In de Formule 1 draait alles om innovatieve materialen. Carbon, titanium en kevlar zorgen voor de perfecte balans tussen sterkte en gewicht. Voor je woning zoek je diezelfde duurzaamheid, maar dan met een warme uitstraling. De ervaring van Coatingvloer.nl leert dat een lavasteen gietvloer hier perfect op aansluit. Deze vloer bevat letterlijk gesteente dat door vulkanische oerkracht is gevormd. Het resultaat is een vloer die niet alleen keihard is net als de mentaliteit van een wereldkampioen, maar ook een unieke, levendige structuur heeft. Geen enkele vierkante meter is hetzelfde. Waar een standaardvloer na verloop van tijd slijtage vertoont, blijft lavasteen zijn karakter behouden. Het is krasbestendig en kan tegen een stootje, handig als je tijdens een spannende race per ongeluk je drankje omstoot of opspringt van de bank.

Meer over F1 Nieuws Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Snelheid en hygiëne

Een pitstop van Red Bull Racing duurt vaak minder dan twee seconden. Waarom? Omdat efficiëntie de sleutel tot succes is. In je huishouden wil je diezelfde efficiëntie. Niemand heeft zin om uren te schrobben op voegen of kieren waar vuil zich ophoopt. Omdat functionaliteit net zo belangrijk is als design, is een coating vloer vaak de slimste zet voor mensen die houden van een strakke levensstijl. Deze toplaag maakt de vloer volledig vloeistofdicht en naadloos. Vuil krijgt geen kans om te hechten. Even met de wisser erover en je bent klaar voor de volgende ronde. Bij Coatingvloer.nl zien ze dat deze vloeren vaak worden gekozen voor garages (voor je eigen bolide), maar door de moderne afwerkingen misstaan ze absoluut niet in een strakke woonkeuken of badkamer. Het geeft je huis die exclusieve ‘Paddock Club’ uitstraling: luxe, minimalistisch en altijd brandschoon.

Finish in stijl

Je huis inrichten is net als het afstellen van een racewagen: de basis moet perfect zijn. Een vloer bepaalt de akoestiek, het licht en de sfeer van de hele ruimte. Door te kiezen voor materialen die hun oorsprong vinden in de industrie, haal je kwaliteit in huis die jarenlang meegaat zonder in te leveren op comfort. Het maakt niet uit of je nu gaat voor de robuuste look van lavasteen of de strakke perfectie van een kunststof afwerking, je kiest voor een basis waar je op kunt bouwen. Wil je meer weten over de technische specificaties of hoe deze vloeren precies worden aangebracht? Kijk dan eens naar de mogelijkheden op coatingvloer.nl.

F1 Nieuws

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar