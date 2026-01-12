Het team van Mercedes heeft afscheid genomen van een belangrijke kracht achter de schermen. De zeer ervaren engineer Dan Milner heeft zijn vertrek zelf aangekondigd op LinkedIn, en dat is een flinke klap voor Mercedes. Het is nog niet bekend wat Milner nu gaat doen.

Het team van Mercedes wil dit jaar toeslaan in de Formule 1. In de afgelopen jaren moesten ze het afleggen tegen McLaren en Red Bull Racing, en nu er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden, willen ze een voorsprong pakken. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over een controversieel motortrucje van Mercedes, en dat lijkt ze een voordeel te gaan opleveren.

Volgens de geruchten zou Mercedes namelijk een trucje hebben gevonden rondom de compressieverhoudingen. Men vreest dat de Duitsers weer oppermachtig zullen zijn, en dat ze beter gaan presteren dan andere fabrikanten. De laatste keer dat er nieuwe motorregels gingen gelden in de sport, in 2014, was Mercedes een klasse apart in de koningsklasse van de autosport.

Wie gaat er weg?

Op de achtergrond speelde de engineer Dan Milner een belangrijke rol bij de successen van Mercedes. Hij was werkzaam op de motorfabriek in Brackley waar hij eerst Lead Powertrain Engineer was, en daarna werd gepromoveerd tot Head of Powertrain Integration en Transmission Design. In de afgelopen twee jaar was hij de Chief Engineer van de Research & Development-afdeling, maar die rol heeft hij nu verlaten.

Wat brengt de toekomst?

Milner laat op LinkedIn weten dat hij een nieuwe uitdaging aangaat: "Ik ben recent begonnen aan een periode van gardening leave na veertien geweldige jaren bij Mercedes. Ik zal later dit jaar aan een nieuwe rol beginnen en ik kijk ernaar uit om daar meer over te delen in de komende maanden!"

Milner maakt niet duidelijk of hij mogelijk aan de slag gaat bij een ander Formule 1-team. Hij is Mercedes vooral dankbaar voor alle geleerde lessen: "Ik wil de briljante mensen waar ik elke dag mee heb gewerkt graag hartelijk bedanken, ik heb veel van ze geleerd. Het was een geweldig avontuur."