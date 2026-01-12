user icon
icon

Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

Het team van Mercedes heeft afscheid genomen van een belangrijke kracht achter de schermen. De zeer ervaren engineer Dan Milner heeft zijn vertrek zelf aangekondigd op LinkedIn, en dat is een flinke klap voor Mercedes. Het is nog niet bekend wat Milner nu gaat doen.

Het team van Mercedes wil dit jaar toeslaan in de Formule 1. In de afgelopen jaren moesten ze het afleggen tegen McLaren en Red Bull Racing, en nu er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden, willen ze een voorsprong pakken. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over een controversieel motortrucje van Mercedes, en dat lijkt ze een voordeel te gaan opleveren.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

5 jan

Volgens de geruchten zou Mercedes namelijk een trucje hebben gevonden rondom de compressieverhoudingen. Men vreest dat de Duitsers weer oppermachtig zullen zijn, en dat ze beter gaan presteren dan andere fabrikanten. De laatste keer dat er nieuwe motorregels gingen gelden in de sport, in 2014, was Mercedes een klasse apart in de koningsklasse van de autosport.

Wie gaat er weg?

Op de achtergrond speelde de engineer Dan Milner een belangrijke rol bij de successen van Mercedes. Hij was werkzaam op de motorfabriek in Brackley waar hij eerst Lead Powertrain Engineer was, en daarna werd gepromoveerd tot Head of Powertrain Integration en Transmission Design. In de afgelopen twee jaar was hij de Chief Engineer van de Research & Development-afdeling, maar die rol heeft hij nu verlaten.

Wat brengt de toekomst?

Milner laat op LinkedIn weten dat hij een nieuwe uitdaging aangaat: "Ik ben recent begonnen aan een periode van gardening leave na veertien geweldige jaren bij Mercedes. Ik zal later dit jaar aan een nieuwe rol beginnen en ik kijk ernaar uit om daar meer over te delen in de komende maanden!"

Milner maakt niet duidelijk of hij mogelijk aan de slag gaat bij een ander Formule 1-team. Hij is Mercedes vooral dankbaar voor alle geleerde lessen: "Ik wil de briljante mensen waar ik elke dag mee heb gewerkt graag hartelijk bedanken, ik heb veel van ze geleerd. Het was een geweldig avontuur."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.210

"Ik heb besloten om me meer te gaan bemoeien met de kaas afdeling"...aldus Dan Milner..

  • 3
  • 12 jan 2026 - 11:41
F1 Nieuws Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.208

    "Ik heb besloten om me meer te gaan bemoeien met de kaas afdeling"...aldus Dan Milner..

    • + 3
    • 12 jan 2026 - 11:41
    • Larry Perkins

      Posts: 62.486

      Goed nieuws! Want die kaas is nu niet te vreten...

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 12:36
  • core2duo

    Posts: 1.711

    Oh jawel, weer een klap voor Mercedes… alsof één engineer minder meteen het einde van de wereld betekent :). Dan Milner vertrekt na 14 jaar en poef, ineens is Mercedes fragiel? Natuurlijk is het jammer om een ervaren kracht te zien gaan, maar doen alsof dit het kampioenschap in elkaar doet storten is echt overdreven. Het team heeft al jaren bewezen dat het motoren en auto’s kan bouwen die vooraan meedoen, dus relax, het drama komt pas als ze écht beginnen te verliezen, niet gewoon als iemand overstapt naar de kaasafdeling ;).

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 12:18
  • da_bartman

    Posts: 6.374

    En de leegloop bij Mercedes gaat maar door.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 12:43
    • Larry Perkins

      Posts: 62.486

      Doordat Gluiperige George steeds zijn helm afzet...

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 12:57

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar