Pierre Gasly richt zich voorlopig nog volledig op zijn Formule 1-carrière, maar kijkt ook al voorzichtig vooruit naar het leven na de autosport. De Fransman heeft namelijk een duidelijke ambitie buiten de paddock: een toekomst in de modewereld.

Hoewel Gasly dit seizoen gewoon nog op de grid staat bij Alpine, weet hij zeker dat hij zich op termijn wil bezighouden met fashion. De creativiteit en vrijheid binnen de mode-industrie spreken hem enorm aan en maken het voor hem een droom om later in die wereld actief te zijn.

Waarom wil Gasly werken in de modewereld?

In een aflevering van Off the Grid laat Gasly weten dat hij nog een ambitie heeft buiten de Formule 1. "Ik ga me zeker op een gegeven moment in deze wereld verdiepen. Ik hou gewoon van de creativiteit die erachter schuilt, en daarom wil ik uiteindelijk andere werelden ontdekken", zo klinkt het vanuit de mond van de Franse coureur.

"Toen ik voor het eerst naar Milaan kwam, staarde ik naar elke man en elke vrouw en dacht ik: ‘Wat zijn deze mensen mooi!’. De stijl, iedereen is zo elegant. Van 15 tot 75 jaar oud, ik heb de coolste oma's door de stad zien lopen", vertelde Gasly lachend.

Hamilton heeft Gasly geholpen

Lewis Hamilton staat al langer bekend als een modeliefhebber en volgens de Fransman heeft de Brit hem erg geholpen. In een interview uit 2023 vertelde Gasly al aan Sky Sports dat zijn ogen geopend waren door de zevenvoudig wereldkampioen. "Het is belangrijk om te zeggen dat zonder hem dingen tegenwoordig anders zouden zijn."

"Ik denk dat Lewis voor ons allemaal veel deuren heeft geopend. De mentaliteit is enigszins veranderd, vooral als je kijkt naar andere sporten, zoals de NBA in de Verenigde Staten, daar is het heel anders. Ik denk dat mensen veel meer ruimte hebben om zichzelf te uiten."