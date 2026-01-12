Hoewel het Formule 1-seizoen van 2026 nog moet beginnen, durven Damon Hill en Johnny Herbert alvast vooruit te kijken. De twee voormalig coureurs zijn opvallend eensgezind: zij zien Mercedes als dé favoriet voor komend jaar en verwachten dat George Russell zijn eerste wereldtitel gaat veroveren. Tegelijkertijd plaatsen ze kanttekeningen bij Red Bull Racing.

Met de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 kan het veld flink worden door elkaar geschud. Zonder ook maar één officiële testkilometer te hebben gezien, maakten Hill en Herbert in de podcast Stay On Track toch alvast de balans op.

Voorsprong voor Mercedes

Op de vraag welk team volgens hem het kampioenschap pakt, twijfelde Herbert niet lang. “Als ik nu moet kiezen, zeg ik Mercedes,” stelde hij. “Alles lijkt daar op dit moment goed samen te vallen.” Daarmee sluit hij aan bij de hardnekkige geruchten dat de Duitse fabrikant een sterke uitgangspositie heeft richting het nieuwe tijdperk.

Mercedes begint het seizoen met dezelfde rijdersbezetting als in 2025: George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Herbert ziet vooral bij de jonge Italiaan nog groeimarge. “Zijn snelheid staat buiten kijf, maar hij zal constanter moeten worden,” aldus de Brit. Met twee podiumplaatsen in 2025 heeft Antonelli volgens Herbert wel bewezen dat het potentieel aanwezig is.

Russell als titelkandidaat

De grootste verwachtingen zijn echter voor Russell. Herbert is onder de indruk van zijn prestaties in 2025. “George heeft uitstekend werk geleverd,” zei hij. “Als Mercedes inderdaad meedoet om de overwinningen, dan kan hij daar optimaal van profiteren.” Herbert durft zelfs verder te gaan: “Ik zie hem echt strijden om de titel. Sterker nog, ik ga voor George.”

Hill kon zich daar volledig in vinden. “Je hebt mijn antwoord eigenlijk al gegeven,” grapte hij. Ook hij verwacht dat Mercedes boven komt drijven. “We hebben het jarenlang gehad over dezelfde topteams, maar rond Red Bull hangen nu toch wat vraagtekens,” aldus Hill. “Mercedes lijkt stiekem in een hele goede positie te zitten.”

'Russell is de dark horse'

Volgens Hill is Russell klaar voor de volgende stap. “Voor mij is hij de dark horse,” zei hij. “Hij was vorig jaar het hele seizoen sterk en constant, in een auto die zeker niet altijd de beste was.” In combinatie met de progressie van Antonelli ziet Hill een sterke basis.

Herbert sluit zich daarbij aan. “Als Mercedes straks over een dominante auto beschikt, hebben ze met deze coureurs ook voor het constructeurskampioenschap de juiste mix,” verwacht hij. “Een dubbele titel is zeker niet ondenkbaar.”

Of die voorspelling uitkomt, zal pas blijken zodra het nieuwe Formule 1-seizoen écht losbarst. Eén ding is duidelijk: de lat voor Mercedes ligt hoog.