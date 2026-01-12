user icon
Russell naar voren geschoven als titelfavoriet in 2026: "Een dark horse"

Russell naar voren geschoven als titelfavoriet in 2026: "Een dark horse"

Hoewel het Formule 1-seizoen van 2026 nog moet beginnen, durven Damon Hill en Johnny Herbert alvast vooruit te kijken. De twee voormalig coureurs zijn opvallend eensgezind: zij zien Mercedes als dé favoriet voor komend jaar en verwachten dat George Russell zijn eerste wereldtitel gaat veroveren. Tegelijkertijd plaatsen ze kanttekeningen bij Red Bull Racing.

Met de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 kan het veld flink worden door elkaar geschud. Zonder ook maar één officiële testkilometer te hebben gezien, maakten Hill en Herbert in de podcast Stay On Track toch alvast de balans op.

Voorsprong voor Mercedes

Op de vraag welk team volgens hem het kampioenschap pakt, twijfelde Herbert niet lang. “Als ik nu moet kiezen, zeg ik Mercedes,” stelde hij. “Alles lijkt daar op dit moment goed samen te vallen.” Daarmee sluit hij aan bij de hardnekkige geruchten dat de Duitse fabrikant een sterke uitgangspositie heeft richting het nieuwe tijdperk.

Mercedes begint het seizoen met dezelfde rijdersbezetting als in 2025: George Russell en Andrea Kimi Antonelli. Herbert ziet vooral bij de jonge Italiaan nog groeimarge. “Zijn snelheid staat buiten kijf, maar hij zal constanter moeten worden,” aldus de Brit. Met twee podiumplaatsen in 2025 heeft Antonelli volgens Herbert wel bewezen dat het potentieel aanwezig is.

Russell als titelkandidaat

De grootste verwachtingen zijn echter voor Russell. Herbert is onder de indruk van zijn prestaties in 2025. “George heeft uitstekend werk geleverd,” zei hij. “Als Mercedes inderdaad meedoet om de overwinningen, dan kan hij daar optimaal van profiteren.” Herbert durft zelfs verder te gaan: “Ik zie hem echt strijden om de titel. Sterker nog, ik ga voor George.”

Hill kon zich daar volledig in vinden. “Je hebt mijn antwoord eigenlijk al gegeven,” grapte hij. Ook hij verwacht dat Mercedes boven komt drijven. “We hebben het jarenlang gehad over dezelfde topteams, maar rond Red Bull hangen nu toch wat vraagtekens,” aldus Hill. “Mercedes lijkt stiekem in een hele goede positie te zitten.”

'Russell is de dark horse'

Volgens Hill is Russell klaar voor de volgende stap. “Voor mij is hij de dark horse,” zei hij. “Hij was vorig jaar het hele seizoen sterk en constant, in een auto die zeker niet altijd de beste was.” In combinatie met de progressie van Antonelli ziet Hill een sterke basis.

Herbert sluit zich daarbij aan. “Als Mercedes straks over een dominante auto beschikt, hebben ze met deze coureurs ook voor het constructeurskampioenschap de juiste mix,” verwacht hij. “Een dubbele titel is zeker niet ondenkbaar.”

Of die voorspelling uitkomt, zal pas blijken zodra het nieuwe Formule 1-seizoen écht losbarst. Eén ding is duidelijk: de lat voor Mercedes ligt hoog.

Larry Perkins

Posts: 62.489

Of de gehypete Russell dit seizoen Antonelli weer kan verslaan is ook nog maar de vraag...

  • 5
  • 12 jan 2026 - 10:23
Reacties (12)

  • Flexwing

    Posts: 233

    Wie de beste auto heeft is titelfavoriet

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 09:50
    • mario

      Posts: 14.837

      Dat is altijd al zo geweest....

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 09:59
  • mario

    Posts: 14.837

    Ben geen echte fan van Russell en met Mercedes heb ik ook niet veel, maar hij heeft zeker wel de potentie om WK te kunnen worden...
    A.s. seizoen Piastri WK en McLaren weer WCC... Dat zie ik wel zitten... 😎

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 10:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.208

    Ik hoop het, maar we weten allemaal dat we nog moeten gaan beginnen.
    Wie de beste is staat buiten kijf, maar Max staat zeker op de tweede plaats.

    We kunnen pas gaan kijken wie het beste presteert met de nieuwe wagens na 'n paar races.
    Kan Mercedes zijn, Ferrari, Redbull of mss McLaren of Aston Martin of zelfs Audi of Alpine.....of iemand anders dus..

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 10:05
    • Respect

      Posts: 25

      Wat bedoel je met Max staat zeker op de 2e plaats? En wie is dan volgens jou de beste?

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 11:16
    • snailer

      Posts: 31.369

      Ouw zit te stoken, respect.

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 11:58
  • Larry Perkins

    Posts: 62.484

    Off-topic:

    Wil je ff flink lachen of je ergeren?
    Wil je liever in één keer een hele podcast luisteren en bekijken dan het versnipperd over tal van uit de context getrokken berichtjes lezen?
    Ga dan naar de onderstaande link* en verneem wat de ‘Statler and Waldorf van de Formule 1’ nu weer roeptoeteren…

    Hill & Herbert predict who will win the 2026 F1 title | Stay On Track E3
    (1.02,11, laatste drie minuten voorspellen ze de nieuwe wereldkampioen, lol)

    https://youtu.be/EYLLgUzdnss

    * herhaalde plaatsing

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 10:17
  • Larry Perkins

    Posts: 62.484

    Of de gehypete Russell dit seizoen Antonelli weer kan verslaan is ook nog maar de vraag...

    • + 5
    • 12 jan 2026 - 10:23
    • Respect

      Posts: 25

      Larry, daar ben ik het mee eens. Russel rijdt al zeker 8 jaar F1 en Antonelli is net Rookie af. Als je dan ziet hoe goed Antonelli nu al is, dan vrees ik dar Russel zich zorgen moet maken. Maar Russel is zeker wel een goede coureur, dat heeft hij afgelopen jaar laten zien. Ik denk dat hij wel de pest er in heeft, dat Norris eerder WK is geworden dan hij. Misschien dat dat hem een extra drive geeft.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 11:14
    • snailer

      Posts: 31.369

      Tweede jaar in F1 is eigenlijk 8 van de 10 maal het moeilijkste jaar.

      Als Russell zijn vorm weer vind 2024, dan is hij gewoon kandidaat oor de titel. En niet Antonelli.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 12:00
    • Larry Perkins

      Posts: 62.484

      Tjongejonge, bepaal jij dat @Snailer?

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 12:03
  • snailer

    Posts: 31.369

    Het zal wel aan mij liggen. Maar titel favoriet en donker paard.... dat laatste wijst dacht ik meer naar outsider voor de titel.

    Waar ik het mee eens ben overigens. Voor mij is McLaren wederom favoriet voor de twee titels . Beste auto en een Mercedes motor. Bovendien dat prachtig stukje tech dat er voor zorgt dat de banden op bedrijfstemperatuur blijven.

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 11:57

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

