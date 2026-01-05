user icon
Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en dat betekent dat alle teams hard bezig zijn met de voorbereidingen. In de afgelopen weken gonsde het van de geruchten over een motortrucje van Mercedes en Red Bull. Ferrari houdt de situatie goed in de gaten, en lijkt zelfs een protest voor te bereiden.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat betekent dat alle teams zoeken naar zoveel mogelijk performance. Welke team er bovenuit gaat steken, is nog niet duidelijk. Wel gonst het van de geruchten, en het gaat hierbij vooral om de krachtbronnen van Mercedes en Red Bull.

In de afgelopen weken werd er gewezen naar een mogelijk motortrucje van beide teams. Mercedes zou een trucje hebben bedacht omtrent de compressieverhoudingen in de motor, en dat zou ze meer vermogen opleveren. Via een voormalig Mercedes-werknemer zou dit trucje bij Red Bull Powertrains zijn gekomen, en ook daar proberen ze dit nu toe te passen. Het zorgde voor controverse, maar volgens de geruchten zou de FIA de twee fabrikanten toestemming hebben gegeven om hiermee te rijden.

Frustratie bij Ferrari

Volgens de Zwitserse krant Blick zijn ze bij Ferrari niet zo blij met de huidige situatie. Blick stelt dat Ferrari van plan is om direct na de eerste race van het seizoen in Melbourne een protest aan te tekenen tegen de Mercedes- en Red Bull-teams. Ze zouden hierbij steun krijgen van klantenteams Haas en Cadillac, maar ook van Honda en nieuwkomer Audi.

Te vroeg voor een protest?

Of Ferrari direct de uitslag van de eerste race zal aanvechten, moet echter nog blijken. Het nieuwe seizoen is immers nog niet begonnen, en het is volledig onduidelijk welk team momenteel het snelst is. Later deze maand staat de eerste testweek op het programma in Barcelona. Na de test in Spanje, zullen er nog twee tests op het circuit van Sakhir in Bahrein worden verreden. Pas daarna valt er een beeld te vormen van de verhoudingen.

MLTG

Posts: 1.161

Voldoen ze ook, staat specifiek in het document hoe er getest word en dus voldoet de motor gewoon aan de regels.
Dat de FIA de regels zo laks opstelt kunnen de teams niks aan doen

  • 6
  • 5 jan 2026 - 11:11
  • Astfgl

    Posts: 960

    Zal wel met een sisser aflopen, want anders moet de FIA toegeven dat ze een foute inschatting hebben gemaakt, en dat kan natuurlijk niet.

    • + 1
    • 5 jan 2026 - 09:54
    • da_bartman

      Posts: 6.368

      ..... en ander gaat het seizoen beginnen met maar 8 auto's op de grid. Die motoren staan natuurlijk al lang te draaien op de dyno. alle redenen dus om dit jaar niet meer in te grijpen.

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 10:08
    • snailer

      Posts: 31.325

      Lijkt me een vrij zinloze actie. De fia heeft al aangegeven dat het legaal is. En daarom voeg ik me achter het standpunt van da_bartman. De motor is gehomologeerd ondertussen.
      Red Bull heeft het vooral slim gespeeld. Die heeft namelijk gevraagd van tevoren of het mocht. Mogelijk Mercedes ook, want WOlff en co heeft ooit uitgevonden om met de fia te overleggen of iets mocht worden gebruikt. Als dat dan niet mocht zochten ze naar een variant die mogelijk wel mocht, om vervolgens weer te overleggen. Verwacht dus dat ook Mercedes toestemming kreeg.

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 12:16
    • snailer

      Posts: 31.325

      o o.... Ik heb het woord ge-h o m o-logeerd gebruikt. Oei oei oei. Filtert.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:18
    • snailer

      Posts: 31.325

      Ah! Nu wel.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:19
  • Erwinnaar

    Posts: 5.340

    Dus Ferrari de snelste tijdens de tests.

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 10:02
    • schwantz34

      Posts: 41.692

      Ik voel een protest van Mercedes en RBR aankomen.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 10:05
    • skibeest

      Posts: 1.987

      Dan direct protest aantekenen tegen de illegale Ferrari

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 10:06
  • Flexwing

    Posts: 232

    Oud nieuws dit was al lang bekend.

    • + 5
    • 5 jan 2026 - 10:27
    • Beri

      Posts: 6.785

      Nee, dit was niet eerder bekend.

      • + 2
      • 5 jan 2026 - 10:36
    • F1jos

      Posts: 4.932

      Ze vergeten als breaking news te vermelden.

      • + 2
      • 5 jan 2026 - 11:28
  • NicoS

    Posts: 19.994

    Ik hoop dat ze woord houden als het zover komt, en de knuppel eens flink in het hoenderhok gooien…..

    • + 0
    • 5 jan 2026 - 10:28
    • Beri

      Posts: 6.785

      Eens. Alleen dan krijgen ze de deksel op de neus. Want er is niks illegaals aan de constructie van RBPT/Ford en Mercedes.

      • + 3
      • 5 jan 2026 - 10:37
    • NicoS

      Posts: 19.994

      Jawel, ook een rijdende auto dient aan de regels te voldoen.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 10:49
    • MLTG

      Posts: 1.161

      Voldoen ze ook, staat specifiek in het document hoe er getest word en dus voldoet de motor gewoon aan de regels.
      Dat de FIA de regels zo laks opstelt kunnen de teams niks aan doen

      • + 6
      • 5 jan 2026 - 11:11
    • NicoS

      Posts: 19.994

      Ik weet dat hier alles zwart/wit is als het om regelgeving gaat, maar dat is in dit geval niet zo.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 12:15
  • Politik

    Posts: 9.631

    Nieuwe regelementen staat gelijk aan nieuwe controverses. Is altijd al zo geweest.
    Het slimste jongetje van de klas rijdt straks vooraan met zijn team en de rest gaat uitzoeken hoe dat toch kan.

    Denk dat we veel geklaag en wellicht protesten gaan zien aankomend jaar. En veel uitleg en aanscherping van de regels door de FIA, dat ook.

    • + 2
    • 5 jan 2026 - 10:45
    • Sander

      Posts: 1.588

      En dat laatste vind ik dan wel weer jammer dat men tijdens het spel de regels aanpast. Door de cpmplexiciteit van de sport is het onvermijdelijk maar toch is het jammer dat "slimmigheden" vaak de kop worden ingedrukt.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 14:10
    • Politik

      Posts: 9.631

      Mee eens.
      Maar als het bij de concurrent van m'n favoriete team gebeurt, vind ik het altijd net ietsje minder jammer ;)

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 14:29
  • gridiron

    Posts: 3.042

    De belachelijke titels zijn blijkbaar ook een voornemen voor 2026. Dit gaat gewoon met de mantel der liefde bedekt worden door de FIA.

    • + 1
    • 5 jan 2026 - 12:08

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

