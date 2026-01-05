Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur, en dat betekent dat alle teams hard bezig zijn met de voorbereidingen. In de afgelopen weken gonsde het van de geruchten over een motortrucje van Mercedes en Red Bull. Ferrari houdt de situatie goed in de gaten, en lijkt zelfs een protest voor te bereiden.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat betekent dat alle teams zoeken naar zoveel mogelijk performance. Welke team er bovenuit gaat steken, is nog niet duidelijk. Wel gonst het van de geruchten, en het gaat hierbij vooral om de krachtbronnen van Mercedes en Red Bull.

In de afgelopen weken werd er gewezen naar een mogelijk motortrucje van beide teams. Mercedes zou een trucje hebben bedacht omtrent de compressieverhoudingen in de motor, en dat zou ze meer vermogen opleveren. Via een voormalig Mercedes-werknemer zou dit trucje bij Red Bull Powertrains zijn gekomen, en ook daar proberen ze dit nu toe te passen. Het zorgde voor controverse, maar volgens de geruchten zou de FIA de twee fabrikanten toestemming hebben gegeven om hiermee te rijden.

Frustratie bij Ferrari

Volgens de Zwitserse krant Blick zijn ze bij Ferrari niet zo blij met de huidige situatie. Blick stelt dat Ferrari van plan is om direct na de eerste race van het seizoen in Melbourne een protest aan te tekenen tegen de Mercedes- en Red Bull-teams. Ze zouden hierbij steun krijgen van klantenteams Haas en Cadillac, maar ook van Honda en nieuwkomer Audi.

Te vroeg voor een protest?

Of Ferrari direct de uitslag van de eerste race zal aanvechten, moet echter nog blijken. Het nieuwe seizoen is immers nog niet begonnen, en het is volledig onduidelijk welk team momenteel het snelst is. Later deze maand staat de eerste testweek op het programma in Barcelona. Na de test in Spanje, zullen er nog twee tests op het circuit van Sakhir in Bahrein worden verreden. Pas daarna valt er een beeld te vormen van de verhoudingen.