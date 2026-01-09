Lando Norris gaat dit jaar zijn wereldtitel verdedigen in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur moest vorig jaar alles op alles zetten om het titelduel te winnen van zijn teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen. Norris kan nu, ongeveer een maand later, rustig terugkijken op de race die zijn leven heeft veranderd.

Norris vocht vorig jaar een spannend titelduel uit in de Formule 1. Hij begon goed aan het seizoen met een zege in Australië, maar leek daarna steeds meer last te krijgen van de druk en zag hoe Piastri de leiding in het wereldkampioenschap overnam. Piastri leek in de eerste helft van het seizoen net iets sneller te zijn, en Norris bereidde zich voor op een spannende tweede seizoenshelft.

In Zandvoort viel hij echter uit, en zag hij hoe Piastri zijn voorsprong wist uit te breiden. Norris kreeg daarna te maken met een extra bedreiging in de persoon van Max Verstappen. De ontketende Red Bull-coureur won race na race, en profiteerde van de problemen bij McLaren. Norris wist zijn opmars deels tegen te houden, maar moest het bij de seizoensfinale vooral opnemen tegen de Nederlander. Verstappen kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om de titel af te pakken van Norris.

'Het belangrijkste moment uit mijn leven'

Op Norris' YouTube-kanaal verscheen deze week een nieuwe aflevering van de LandoLOG, en in die video keek de Brit terug op de titelrace: "Het was de week van het belangrijkste moment in mijn leven, en ik wist eerlijk gezegd niet hoe ik me moest gedragen. Ik wist niet of ik er enorm veel zin in moest hebben of dat ik bang moest zijn. Ik kan me herinneren dat ik enorm nerveus was, maar dat ben ik eigenlijk altijd voordat de race of kwalificatie begint. Dat is dus wel normaal."

Spanning of geen spanning?

Toen Norris eenmaal plaatsnam in zijn papajakleurige bolide, veranderde alles: "Maar op het moment dat ik in mijn auto stapte, was ik er eigenlijk gewoon klaar voor. Ik voelde me ineens heel erg kalm. Het was gewoon één van die dagen. Al wist ik diep van binnen wel dat dit het moment was waarop het moest gebeuren."

Wat ging er door Norris heen?

Norris voelde zich goed: "Het voelde oprecht aan als een gewone race. Op het moment dat er nog twee rondjes te gaan waren, leek alles wel ineens heel erg lang te duren!"

"Dat is het moment waarop je aan van alles gaat denken: ieder schroefje, elke bout, ieder draadje. Ik begon me voor te stellen wat ieder onderdeel van mijn auto op dat moment deed. Je komt op een punt waarop je denkt: 'Wat kan er nu nog allemaal fout gaan?' Op het moment dat het goed gaat, ga je denken aan de kleine dingetjes."