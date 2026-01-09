Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De iconische Italiaanse renstal begint aan het nieuwe jaar met een aantal interne veranderingen. Zo is bekendgemaakt dat ze afscheid hebben genomen van PR-kopstuk Silvia Hoffer Frangipane.

Het team van Ferrari heeft een lastig jaar achter de rug. Nadat ze in 2024 net naast het constructeurskampioenschap grepen, hadden ze goede hoop op een sterk seizoen in 2025. Met Lewis Hamilton hadden ze een grote naam in huis gehaald, maar de zevenvoudig wereldkampioen wist op geen enkel moment echt te overtuigen. Hij won alleen de sprintrace, en stond verder niet op het podium.

Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc stond wel een paar keer op het podium, maar ook hij kende een jaargang om snel te vergeten. De frustratie was groot bij de Monegask, die op meer had gehoopt. Met het oog op de nieuwe reglementen van dit jaar, weet Ferrari dat er veel moet gebeuren. De Italiaanse renstal is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar ze hebben wel afscheid genomen van een bekend gezicht.

Wie is er vertrokken bij Ferrari?

Head of PR and Media Silvia Hoffer Frangipane heeft namelijk een stapje teruggedaan. Na zeven jaar krijgt ze een andere rol binnen de organisatie bij Ferrari, zo bevestigt het team aan PlanetF1. Frangipane krijgt een nieuwe rol binnen het communicatieteam van Ferrari, al is het nog niet duidelijk hoe deze rol er precies uit gaat zien. Volgens PlanetF1 wordt ze voorlopig vervangen door Maria Conti.

Conti werkt sinds november 2025 voor Ferrari, waar ze werd aangesteld als Chief Communications Officer voor het automerk. Vanuit deze rol rapporteert ze direct aan CEO Benedetto Vigna. Nu zal ze dus ook bij de Formule 1 worden betrokken. Ze beschikt over een grote hoeveelheid ervaring en was in het verleden werkzaam bij de automerken Alfa Romeo, BMW en Mini.

Gaat er nog meer veranderen bij Ferrari?

Het is nog niet duidelijk of er nog meer personele wisselingen gaan plaatsvinden bij Ferrari. In de afgelopen weken ging het regelmatig over de race-engineer van Lewis Hamilton, Riccardo Adami. Hamilton en zijn engineer Adami leken het niet altijd goed met elkaar te kunnen vinden, en dat resulteerde in warrig boordradioverkeer. Er werd dan ook getwijfeld aan hun gezamenlijke toekomst, al meldden meerdere media dat ze gewoon blijven samenwerken.