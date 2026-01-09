user icon
icon

Ferrari voert ingrijpende verandering door voor nieuw F1-seizoen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari voert ingrijpende verandering door voor nieuw F1-seizoen

Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De iconische Italiaanse renstal begint aan het nieuwe jaar met een aantal interne veranderingen. Zo is bekendgemaakt dat ze afscheid hebben genomen van PR-kopstuk Silvia Hoffer Frangipane.

Het team van Ferrari heeft een lastig jaar achter de rug. Nadat ze in 2024 net naast het constructeurskampioenschap grepen, hadden ze goede hoop op een sterk seizoen in 2025. Met Lewis Hamilton hadden ze een grote naam in huis gehaald, maar de zevenvoudig wereldkampioen wist op geen enkel moment echt te overtuigen. Hij won alleen de sprintrace, en stond verder niet op het podium.

Meer over Ferrari 'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

'Hamilton dreigt met vertrek als Ferrari bijzondere keuze maakt'

6 jan
 'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

'Grote F1-rel op komst: Ferrari dient protest in tegen Red Bull en Mercedes'

5 jan

Hamiltons teamgenoot Charles Leclerc stond wel een paar keer op het podium, maar ook hij kende een jaargang om snel te vergeten. De frustratie was groot bij de Monegask, die op meer had gehoopt. Met het oog op de nieuwe reglementen van dit jaar, weet Ferrari dat er veel moet gebeuren. De Italiaanse renstal is al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, maar ze hebben wel afscheid genomen van een bekend gezicht.

Wie is er vertrokken bij Ferrari?

Head of PR and Media Silvia Hoffer Frangipane heeft namelijk een stapje teruggedaan. Na zeven jaar krijgt ze een andere rol binnen de organisatie bij Ferrari, zo bevestigt het team aan PlanetF1. Frangipane krijgt een nieuwe rol binnen het communicatieteam van Ferrari, al is het nog niet duidelijk hoe deze rol er precies uit gaat zien. Volgens PlanetF1 wordt ze voorlopig vervangen door Maria Conti.

Conti werkt sinds november 2025 voor Ferrari, waar ze werd aangesteld als Chief Communications Officer voor het automerk. Vanuit deze rol rapporteert ze direct aan CEO Benedetto Vigna. Nu zal ze dus ook bij de Formule 1 worden betrokken. Ze beschikt over een grote hoeveelheid ervaring en was in het verleden werkzaam bij de automerken Alfa Romeo, BMW en Mini.

Gaat er nog meer veranderen bij Ferrari?

Het is nog niet duidelijk of er nog meer personele wisselingen gaan plaatsvinden bij Ferrari. In de afgelopen weken ging het regelmatig over de race-engineer van Lewis Hamilton, Riccardo Adami. Hamilton en zijn engineer Adami leken het niet altijd goed met elkaar te kunnen vinden, en dat resulteerde in warrig boordradioverkeer. Er werd dan ook getwijfeld aan hun gezamenlijke toekomst, al meldden meerdere media dat ze gewoon blijven samenwerken.

Rimmer

Posts: 13.106

Het arme kind kon het geneuzel en gezwets van Lewis niet meer aan. Na elk dramatisch verlopen weekend weer proberen alles recht te kletsen en net als dat dan een soort van gelukt was riep Lews weer iets als “vervang mij maar” ofzo.
Ik snap het wel.

  • 3
  • 9 jan 2026 - 11:46
F1 Nieuws Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.791

    Ingrijpend!

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 10:51
  • Joeppp

    Posts: 8.218

    Ojee, wie moet dan nu de berichten maken en de microfoon vasthouden. Dit wordt nu helemaal niks meer met Ferrari dit jaar. Ik zag ze nog wel als kanshebber voor de titel maar na dit nieuws snapt iedereen wel dat er weer een seizoen is weggegooid.

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 11:14
  • Rimmer

    Posts: 13.106

    Het arme kind kon het geneuzel en gezwets van Lewis niet meer aan. Na elk dramatisch verlopen weekend weer proberen alles recht te kletsen en net als dat dan een soort van gelukt was riep Lews weer iets als “vervang mij maar” ofzo.
    Ik snap het wel.

    • + 3
    • 9 jan 2026 - 11:46
  • gridiron

    Posts: 3.060

    Is Frangipane geen dessert 😁, een rijder die veel desserts eet zit heeft mogelijks wel wat overwicht waardoor de auto trager is.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 12:27
  • F1jos

    Posts: 4.943

    Met Lewis in hun gelederen zal Ferrari in 2026 de Black Horse zijn om het kampioenschap winnen.

    • + 1
    • 9 jan 2026 - 13:34

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar