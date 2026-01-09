McLaren kroonde zich in 2025 tot dé dominante kracht in de Formule 1. Het Britse team pakte zowel de constructeurstitel als het wereldkampioenschap bij de coureurs, maar volgens CEO Zak Brown bleef het niet bij prestaties op de baan alleen. Ook daarbuiten wordt er volop strijd geleverd.

Het constructeurskampioenschap was al vroeg beslist, maar in de strijd om de rijderstitel bleef het tot de laatste race spannend. In Abu Dhabi hield Lando Norris het hoofd koel en wist hij Max Verstappen nipt achter zich te houden. Daarmee bezorgde hij McLaren de eerste wereldtitel bij de coureurs sinds 2008.

Strijd buiten de baan

In gesprek met talkSPORT erkent Brown dat McLaren de psychologische kant van de sport bewust benut. Volgens de Amerikaan speelt de concurrentiestrijd zich op veel meer fronten af dan alleen op zondagmiddag. “Je concurreert met iedereen,” stelt hij. “Met andere teams, met coureurs, maar ook om sponsors en personeel.”

“De belangen zijn enorm,” vervolgt Brown. “Dat zie je ook goed terug in Drive to Survive. Wat er buiten de baan gebeurt, is minstens zo intens als wat er op het asfalt gebeurt. En ja, dat gaat soms gepaard met politieke spelletjes.”

‘Vergiftigde koekjes’

Brown geeft toe dat McLaren zich daar niet voor afsluit. “Je probeert niet alleen jezelf sterker te maken, maar soms ook anderen aan het wankelen te brengen,” legt hij uit. “Onze teambaas Andrea Stella noemt dat intern weleens ‘vergiftigde koekjes’.”

Volgens Brown gebeurt dat op alle niveaus, ook bij de coureurs. “Rijders proberen elkaar mentaal uit balans te brengen. Dat zie je terug in uitspraken, in kleine speldenprikjes. Het doel is simpel: in het hoofd van de ander kruipen.”

Of de verhoudingen daardoor verziekt raken? “Tot op zekere hoogte kunnen ze prima met elkaar overweg,” nuanceert Brown. “Niet alle twintig zijn beste vrienden, maar er ontstaan wel groepjes. Uiteindelijk hoort dat bij topsport op dit niveau.”