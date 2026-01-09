user icon
Brown erkent 'spelletjes' met McLaren: "Belangen zijn enorm"

Brown erkent 'spelletjes' met McLaren: "Belangen zijn enorm"

McLaren kroonde zich in 2025 tot dé dominante kracht in de Formule 1. Het Britse team pakte zowel de constructeurstitel als het wereldkampioenschap bij de coureurs, maar volgens CEO Zak Brown bleef het niet bij prestaties op de baan alleen. Ook daarbuiten wordt er volop strijd geleverd.

Het constructeurskampioenschap was al vroeg beslist, maar in de strijd om de rijderstitel bleef het tot de laatste race spannend. In Abu Dhabi hield Lando Norris het hoofd koel en wist hij Max Verstappen nipt achter zich te houden. Daarmee bezorgde hij McLaren de eerste wereldtitel bij de coureurs sinds 2008.

Strijd buiten de baan

In gesprek met talkSPORT erkent Brown dat McLaren de psychologische kant van de sport bewust benut. Volgens de Amerikaan speelt de concurrentiestrijd zich op veel meer fronten af dan alleen op zondagmiddag. “Je concurreert met iedereen,” stelt hij. “Met andere teams, met coureurs, maar ook om sponsors en personeel.”

“De belangen zijn enorm,” vervolgt Brown. “Dat zie je ook goed terug in Drive to Survive. Wat er buiten de baan gebeurt, is minstens zo intens als wat er op het asfalt gebeurt. En ja, dat gaat soms gepaard met politieke spelletjes.”

‘Vergiftigde koekjes’

Brown geeft toe dat McLaren zich daar niet voor afsluit. “Je probeert niet alleen jezelf sterker te maken, maar soms ook anderen aan het wankelen te brengen,” legt hij uit. “Onze teambaas Andrea Stella noemt dat intern weleens ‘vergiftigde koekjes’.”

Volgens Brown gebeurt dat op alle niveaus, ook bij de coureurs. “Rijders proberen elkaar mentaal uit balans te brengen. Dat zie je terug in uitspraken, in kleine speldenprikjes. Het doel is simpel: in het hoofd van de ander kruipen.”

Of de verhoudingen daardoor verziekt raken? “Tot op zekere hoogte kunnen ze prima met elkaar overweg,” nuanceert Brown. “Niet alle twintig zijn beste vrienden, maar er ontstaan wel groepjes. Uiteindelijk hoort dat bij topsport op dit niveau.”

Reacties (5)

  • Need5Speed

    Posts: 3.403

    De teams en coureurs kennen elkaar door en door. Al die speldenprikjes en vergiftigde koekjes zijn alleen voor de bühne.

    • + 0
    • 9 jan 2026 - 08:55
    • ronniet

      Posts: 240

      2021 denkt daar anders over.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 09:17
    • Need5Speed

      Posts: 3.403

      Wat er in 2021 gebeurd is blijft de gemoederen bezig houden, maar wat ze erover zeggen zal de rest worst wezen.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 09:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.189

      Wil ik wel eens weten wát er gebeurt is in 2021.
      Iedereen heeft het altijd maar over '21, maar niemand vertelt precies wat er gebeurt is.

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 09:47
    • schwantz34

      Posts: 41.700

      In 21 pakte Max zijn 1e titel, en dat doet bij veel sjagerijnige mensen nog steeds hele grote Ouw!

      • + 0
      • 9 jan 2026 - 10:02

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar