Het team van Audi wil dit seizoen zo goed mogelijk voor de dag komen in de Formule 1. In de afgelopen anderhalf jaar trokken ze veel ervaren namen aan, waaronder de voormalig hoofdmonteur van Max Verstappen, Lee Stevenson. Hij lijkt nu promotie te hebben gemaakt binnen Audi.

De Duitse autogigant Audi heeft het team van Sauber opgekocht, en staat dit jaar onder de eigen naam op de grid. Ze gaan rijden met eigen krachtbronnen, en deelden eerder deze week de eerste beelden van de fire-up. Audi wil goed voor de dag komen, en in de afgelopen jaren hebben ze veel grote namen aan het team toegevoegd. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto kreeg de leiding over het project, terwijl Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley werd aangesteld als teambaas.

Ook de bekende monteur Lee Stevenston stapte over van Red Bull naar het toenmalige Sauber. Stevenson was jarenlang de hoofdmonteur van de auto van Max Verstappen bij Red Bull. Hij vervulde op die manier een belangrijke rol bij de eerste successen van Verstappen, maar besloot toch de stap te zetten naar Audi. Hij bekleedde bij Sauber weer de rol van hoofdmonteur, maar lijkt nu een stapje hogerop te hebben gezet.

Promotie voor Stevenson?

Stevenson heeft zijn profielen op LinkedIn en Instagram aangepast, en daar valt nu te lezen dat hij Team Manager is van het team van Audi. Het is een mooie promotie voor de ervaren Stevenson, al is het nog niet bekend wat zijn nieuwe takenpakket gaat inhouden.

Audi morgen al de baan op?

Het team van Audi is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. Het is de verwachting dat ze morgen de baan opgaan tijdens een shakedown op het circuit van Barcelona in Spanje. Hiermee zijn ze het eerste team dat de baan opgaat met de 2026-auto. Op 20 januari trekken ze het doek van de nieuwe auto tijdens een launch in de Duitse hoofdstad Berlijn. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zijn dit jaar de coureurs van het Duitse fabrieksteam.

snailer

Posts: 31.347

Fantastisch om te zien hoe al die mensen uut de buurt van Verstappen beloond worden. Ze maken allemaal promotie en krijgen dikke bankrekeningen.

Ook dit is weer vrij uniek voor de F1 wereld. Meestal zijn het de highend medewerkers. Via Verstappen worden medewerkers geuplift naar highend medewer... [Lees verder]

  • 2
  • 8 jan 2026 - 12:44
Reacties (4)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.347

    Fantastisch om te zien hoe al die mensen uut de buurt van Verstappen beloond worden. Ze maken allemaal promotie en krijgen dikke bankrekeningen.

    Ook dit is weer vrij uniek voor de F1 wereld. Meestal zijn het de highend medewerkers. Via Verstappen worden medewerkers geuplift naar highend medewerkers.

    Verstappen... The man!!!!

    • + 2
    • 8 jan 2026 - 12:44
    • Freek-Willem

      Posts: 6.578

      Tsja, je kunt je via toppers in de kijker spelen. Ook rondom Hamilton in de MB zag je dat er personeels verloop kwam omdat iedereen probeert zich te versterken.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 13:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.184

      ....en dit is de Verstappen-sait hè.
      Alles wat maar iets te maken heeft met Max wordt breed uitgemolken .....zelfs zijn katten moeten het ontgelden hier.

      • + 2
      • 8 jan 2026 - 13:33
    • Larry Perkins

      Posts: 62.454

      Ja, we moeten wel want jij was ten tijde van De Slag bij Nieuwpoort (1600) al uitgemolken @Quw. Later is nog geprobeerd om jou te gebruiken als dijkverzwaring bij de aanleg van de deltawerken, maar zelfs als zandzak was je niet geschikt...

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 15:18

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

