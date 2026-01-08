Het team van Audi wil dit seizoen zo goed mogelijk voor de dag komen in de Formule 1. In de afgelopen anderhalf jaar trokken ze veel ervaren namen aan, waaronder de voormalig hoofdmonteur van Max Verstappen, Lee Stevenson. Hij lijkt nu promotie te hebben gemaakt binnen Audi.

De Duitse autogigant Audi heeft het team van Sauber opgekocht, en staat dit jaar onder de eigen naam op de grid. Ze gaan rijden met eigen krachtbronnen, en deelden eerder deze week de eerste beelden van de fire-up. Audi wil goed voor de dag komen, en in de afgelopen jaren hebben ze veel grote namen aan het team toegevoegd. Voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto kreeg de leiding over het project, terwijl Red Bull-kopstuk Jonathan Wheatley werd aangesteld als teambaas.

Ook de bekende monteur Lee Stevenston stapte over van Red Bull naar het toenmalige Sauber. Stevenson was jarenlang de hoofdmonteur van de auto van Max Verstappen bij Red Bull. Hij vervulde op die manier een belangrijke rol bij de eerste successen van Verstappen, maar besloot toch de stap te zetten naar Audi. Hij bekleedde bij Sauber weer de rol van hoofdmonteur, maar lijkt nu een stapje hogerop te hebben gezet.

Promotie voor Stevenson?

Stevenson heeft zijn profielen op LinkedIn en Instagram aangepast, en daar valt nu te lezen dat hij Team Manager is van het team van Audi. Het is een mooie promotie voor de ervaren Stevenson, al is het nog niet bekend wat zijn nieuwe takenpakket gaat inhouden.

Audi morgen al de baan op?

Het team van Audi is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. Het is de verwachting dat ze morgen de baan opgaan tijdens een shakedown op het circuit van Barcelona in Spanje. Hiermee zijn ze het eerste team dat de baan opgaat met de 2026-auto. Op 20 januari trekken ze het doek van de nieuwe auto tijdens een launch in de Duitse hoofdstad Berlijn. Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto zijn dit jaar de coureurs van het Duitse fabrieksteam.