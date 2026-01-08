Het team van Audi is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Duitse renstal deelde eerder deze week dat ze de nieuwe wagen hebben opgestart, en ze lijken sneller dan gedacht de baan op te gaan. Naar verwachting voert Audi morgen, 9 januari, een shakedown uit op het circuit van Barcelona.

De voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen zijn in volle gang. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat er veel gaat veranderen. Niemand weet nog waar ze staan, en voorafgaand aan het seizoen staan er drie testweken op het programma. Al ver voor die tests lijken er al auto's de baan op te gaan.

Audi debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. De Duitse autofabrikant heeft het team van Sauber opgekocht, en verschijnt met een eigen krachtbron aan de start. Eerder deze week deelden ze dat ze in december al een fire-up hebben uitgevoerd. De nieuwe krachtbron was in het chassis geplaatst, en de auto werd voor het eerst tot leven gewekt. Audi deelde uren later pas de beelden van het moment, en het was direct duidelijk dat ze barsten van de ambitie.

Wat gaat Audi doen?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport laat Audi het er niet bij zitten, en verschijnen ze morgen al op de baan. Op 9 januari zou de Duitse renstal het circuit van Barcelona hebben afgehuurd voor een filmdag. In theorie komt dit er dus op neer dat ze een shakedown gaan uitvoeren met de nieuwe auto. Het is nog niet duidelijk wie er gaat rijden, maar meestal verdelen de coureurs de tijd. Dat zou dus betekenen dat Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto allebei in actie komen.

Wat is er mogelijk tijdens een filmdag?

Tijdens een filmdag mogen de teams slechts een beperkt aantal meters rijden, en moeten ze gebruikmaken van speciale banden. Het is dus niet mogelijk om bruikbare data te verzamelen of iets te leren over de performance van de auto. Volgens AMuS gaat het dan ook meer om een test om te kijken of alles werkt. Audi wilde de filmdag niet officieel bevestigen aan het Duitse medium.

Audi trekt op 20 januari het doek van de nieuwe auto tijdens een speciaal evenement in Berlijn. De Duitse renstal deelde eind vorig jaar al het kleurenschema, maar liet daarbij nog niet de definitieve livery zien.