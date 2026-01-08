user icon
icon

Audi trapt deze week F1-seizoen af met eerste shakedown

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Audi trapt deze week F1-seizoen af met eerste shakedown

Het team van Audi is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Duitse renstal deelde eerder deze week dat ze de nieuwe wagen hebben opgestart, en ze lijken sneller dan gedacht de baan op te gaan. Naar verwachting voert Audi morgen, 9 januari, een shakedown uit op het circuit van Barcelona.

De voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen zijn in volle gang. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat er veel gaat veranderen. Niemand weet nog waar ze staan, en voorafgaand aan het seizoen staan er drie testweken op het programma. Al ver voor die tests lijken er al auto's de baan op te gaan.

Meer over Audi Audi bereikt belangrijke mijlpaal voor F1-debuut

Audi bereikt belangrijke mijlpaal voor F1-debuut

7 jan

Audi debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport. De Duitse autofabrikant heeft het team van Sauber opgekocht, en verschijnt met een eigen krachtbron aan de start. Eerder deze week deelden ze dat ze in december al een fire-up hebben uitgevoerd. De nieuwe krachtbron was in het chassis geplaatst, en de auto werd voor het eerst tot leven gewekt. Audi deelde uren later pas de beelden van het moment, en het was direct duidelijk dat ze barsten van de ambitie.

Wat gaat Audi doen?

Volgens het Duitse Auto, Motor und Sport laat Audi het er niet bij zitten, en verschijnen ze morgen al op de baan. Op 9 januari zou de Duitse renstal het circuit van Barcelona hebben afgehuurd voor een filmdag. In theorie komt dit er dus op neer dat ze een shakedown gaan uitvoeren met de nieuwe auto. Het is nog niet duidelijk wie er gaat rijden, maar meestal verdelen de coureurs de tijd. Dat zou dus betekenen dat Nico Hülkenberg en Gabriel Bortoleto allebei in actie komen.

Wat is er mogelijk tijdens een filmdag?

Tijdens een filmdag mogen de teams slechts een beperkt aantal meters rijden, en moeten ze gebruikmaken van speciale banden. Het is dus niet mogelijk om bruikbare data te verzamelen of iets te leren over de performance van de auto. Volgens AMuS gaat het dan ook meer om een test om te kijken of alles werkt. Audi wilde de filmdag niet officieel bevestigen aan het Duitse medium.

Audi trekt op 20 januari het doek van de nieuwe auto tijdens een speciaal evenement in Berlijn. De Duitse renstal deelde eind vorig jaar al het kleurenschema, maar liet daarbij nog niet de definitieve livery zien.

Erwinnaar

Posts: 5.357

Mooi man, zien of alles goed past en vast zit. Personeel bij elkaar etc. Interessant altijd en zeker voor nieuw team met eigen techniek gebouwde motoren etc.

  • 2
  • 8 jan 2026 - 10:27
F1 Nieuws Audi

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.356

    Mooi man, zien of alles goed past en vast zit. Personeel bij elkaar etc. Interessant altijd en zeker voor nieuw team met eigen techniek gebouwde motoren etc.

    • + 2
    • 8 jan 2026 - 10:27
  • Joeppp

    Posts: 8.217

    Audi zou weleens de verassing van 2026 kunnen worden. Ik heb vertrouwen in Binotto als het op techniek aankomt en er zit natuurlijk een pak ervaring als het op hybride systemen aankomt. 2 coureurs die elkaar goed aanvullen. Op papier is het exact de juiste mix voor succes.

    • + 1
    • 8 jan 2026 - 11:00
    • Erwinnaar

      Posts: 5.356

      Mooi hoor, 3 teams die de wagen volledig in eigen beheer bouwen, Audi, Ferrari, Mercedes. Is al flinke tijd terug, kan er niet opkomen wie op Toyota na, een volledig zelfvoorzienend team erbij. Super.

      De overige 8 kopen de motoren, versnellingsbakken weet ik niet. Sommigen wel, sommigen niet. Chassis wel allemaal zelf bouwen.

      • + 1
      • 8 jan 2026 - 11:07
    • HarryLam

      Posts: 5.130

      Oh je vergeet Red Bull voor het gemak maar even ??

      • + 2
      • 8 jan 2026 - 11:46
    • gridiron

      Posts: 3.054

      @Harrylam,

      Strikt gezien niet, door de link met Ford. Als ze alles zelf zouden doen, zijn het er inderdaad 4.

      • + 1
      • 8 jan 2026 - 12:24
    • Erwinnaar

      Posts: 5.356

      RedBull heeft toeleveranciers van de aandrijflijn anders stonden die er ook bij inderdaad. Maar of dat zeker is? Maken die de blokken nu ook helemaal zelf en de bak etc.?

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 13:32

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar