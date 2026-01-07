Het team van Audi heeft een belangrijke stap gezet richting het nieuwe Formule 1-seizoen. De Duitse fabrikant debuteert dit jaar in de koningsklasse, en ze hebben hun nieuwe krachtbron voor het eerst tot leven gewekt. Het zorgt voor trotse reacties.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en debuteert dit jaar onder de eigen naam in de Formule 1. De Duitse autobouwer is al maanden bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en ze opereren vanuit drie locaties. De fabriek is nog steeds gevestigd in het Zwitserse Hinwil, terwijl de motoren worden gebouwd in het Duitse Neuburg en ze een nieuw technisch centrum hebben geopend in het Britse Bicester.

Onder leiding van teambaas Jonathan Wheatley en grote baas Mattia Binotto hopen ze snel competitief te kunnen zijn. In de afgelopen maanden zijn er veel belangrijke namen overgestapt naar Audi, maar het is nog niet duidelijk of ze direct competitief kunnen zijn.

Welke stap heeft Audi gezet?

Audi laat vandaag weten dat ze een belangrijke stap hebben gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In een persbericht stellen ze dat ze op 19 december de eerste fire-up hebben uitgevoerd. Ze hebben de nieuwe motor in het chassis geplaatst, en de wagen voor het eerst opgestart in de fabriek in Hinwil. Volgens Audi is het een mooie stap waarmee ze de samenwerking tussen de verschillende fabrieken laten zien.

Hoe reageert de teambaas?

Teambaas Wheatley spreekt zich enthousiast uit in het persbericht: "De succesvolle fire-up is een belangrijke mijlpaal die de kwaliteit van het harde werk en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen laat zien. Het geeft ons energie en focus nu we ons voorbereiden op de volgende stappen, waaronder het op de baan brengen van de auto. Deze mijlpaal zorgt ervoor dat we onze eerste race in Melbourne in zicht krijgen, en we gaan verder bouwen vanaf deze fundatie."

Audi onthulde eerder al het kleurenschema van de nieuwe auto, en zal op 20 januari de hele livery laten zien tijdens een evenement in Berlijn. Ze hebben geen beelden gedeeld van de fire-up.