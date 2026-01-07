user icon
Audi bereikt belangrijke mijlpaal voor F1-debuut

Audi bereikt belangrijke mijlpaal voor F1-debuut

Het team van Audi heeft een belangrijke stap gezet richting het nieuwe Formule 1-seizoen. De Duitse fabrikant debuteert dit jaar in de koningsklasse, en ze hebben hun nieuwe krachtbron voor het eerst tot leven gewekt. Het zorgt voor trotse reacties.

Audi heeft het team van Sauber overgenomen, en debuteert dit jaar onder de eigen naam in de Formule 1. De Duitse autobouwer is al maanden bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen, en ze opereren vanuit drie locaties. De fabriek is nog steeds gevestigd in het Zwitserse Hinwil, terwijl de motoren worden gebouwd in het Duitse Neuburg en ze een nieuw technisch centrum hebben geopend in het Britse Bicester.

Onder leiding van teambaas Jonathan Wheatley en grote baas Mattia Binotto hopen ze snel competitief te kunnen zijn. In de afgelopen maanden zijn er veel belangrijke namen overgestapt naar Audi, maar het is nog niet duidelijk of ze direct competitief kunnen zijn.

Welke stap heeft Audi gezet?

Audi laat vandaag weten dat ze een belangrijke stap hebben gezet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. In een persbericht stellen ze dat ze op 19 december de eerste fire-up hebben uitgevoerd. Ze hebben de nieuwe motor in het chassis geplaatst, en de wagen voor het eerst opgestart in de fabriek in Hinwil. Volgens Audi is het een mooie stap waarmee ze de samenwerking tussen de verschillende fabrieken laten zien.

Hoe reageert de teambaas?

Teambaas Wheatley spreekt zich enthousiast uit in het persbericht: "De succesvolle fire-up is een belangrijke mijlpaal die de kwaliteit van het harde werk en de samenwerking tussen de verschillende afdelingen laat zien. Het geeft ons energie en focus nu we ons voorbereiden op de volgende stappen, waaronder het op de baan brengen van de auto. Deze mijlpaal zorgt ervoor dat we onze eerste race in Melbourne in zicht krijgen, en we gaan verder bouwen vanaf deze fundatie."

Audi onthulde eerder al het kleurenschema van de nieuwe auto, en zal op 20 januari de hele livery laten zien tijdens een evenement in Berlijn. Ze hebben geen beelden gedeeld van de fire-up.

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

