'Kink in de kabel: F1-comeback Horner loopt vertraging op'

'Kink in de kabel: F1-comeback Horner loopt vertraging op'

Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een comeback. Zijn naam wordt genoemd bij het team van Alpine, waar hij met de steun van een groep investeerders aandeelhouder wil worden. Het lijkt er echter op dat een comeback niet makkelijk gaat worden.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal beleefde hij veel successen, en won hij wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de laatste anderhalf jaar van zijn dienstverband werd hij echter ook het middelpunt van een aantal relletjes. Uiteindelijk werd hij vorig jaar na de Britse Grand Prix ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies.

Terwijl Red Bull langzaam beter begon te presteren, hield Horner zich rustig. Hij sloot een deal met Red Bull over het ontbinden van zijn contract, en er werd direct gespeculeerd over een comeback. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar in de afgelopen maanden bleek dat Alpine de meest logische optie was. Horner zou hier de aandelen van Otro Capital kunnen overnemen, wat hem veel macht zou geven binnen het team.

Kink in de kabel

Horner mag nog niet terugkeren in de Formule 1, omdat hij momenteel met gardening leave is. Daarna kan hij de paddock weer betreden, maar mogelijk gaat het toch langer duren dan gedacht. PlanetF1 stelt namelijk dat nieuwe documenten een ander licht op de zaak werpen. Het gaat hier om documenten over de aandelen van Otro Capital.

Volgens PlanetF1 kan de verkoop van de aandelen van Otro Capital aan een derde partij pas na drie jaar plaatsvinden. Het gaat hier om drie jaar na de datum van het opstellen van het document, wat gebeurde op 13 september 2023. Dat zou dus betekenen dat Horner de aandelen pas in september van dit jaar kan overnemen, waardoor hij langer moet wachten op een comeback.

De rol van Renault

Dat zou echter niet het enige zijn, want volgens PlanetF1 is er nog een puntje van aandacht. De aandelen zouden namelijk alleen mogen worden verkocht met de goedkeuring van de Renault Group. Over Horners toekomst bestaat nog veel onduidelijkheid, maar dit wil niet zeggen dat een deal met Alpine van de baan is.

Contracten zijn er alleen om te bekijken hoeveel je moet betalen om ze te omzeilen...

  • dumdumdum

    Posts: 2.751

    Ik snap niet waarom Renault nog aandelen in Alpine heeft. Het team heeft wel de naam van een merk van Renault, maar daar houdt het op. Als Renault nu net zo'n constructie had als Ford, dan zou ik het nog enigszins kunnen begrijpen.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 11:12
    • HarryLam

      Posts: 5.130

      Aan de inspanningen van Renault kun je zien dat het ze allemaal weinig interesseert.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 11:38
    • gridiron

      Posts: 3.052

      Als Alpine plots wel succesvol zou zijn kunnen ze de boel verkopen met dikke winst waarschijnlijk.

      • + 0
      • 8 jan 2026 - 12:25
  • gridiron

    Posts: 3.052

    Er is trouwens nog altijd de gesuggereerde link met AM, dus kan het nog steeds.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 12:26

