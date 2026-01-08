Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner werd in de afgelopen weken regelmatig in verband gebracht met een comeback. Zijn naam wordt genoemd bij het team van Alpine, waar hij met de steun van een groep investeerders aandeelhouder wil worden. Het lijkt er echter op dat een comeback niet makkelijk gaat worden.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal beleefde hij veel successen, en won hij wereldtitels met Sebastian Vettel en Max Verstappen. In de laatste anderhalf jaar van zijn dienstverband werd hij echter ook het middelpunt van een aantal relletjes. Uiteindelijk werd hij vorig jaar na de Britse Grand Prix ontslagen, en vervangen door Laurent Mekies.

Terwijl Red Bull langzaam beter begon te presteren, hield Horner zich rustig. Hij sloot een deal met Red Bull over het ontbinden van zijn contract, en er werd direct gespeculeerd over een comeback. Hij werd in verband gebracht met meerdere teams, maar in de afgelopen maanden bleek dat Alpine de meest logische optie was. Horner zou hier de aandelen van Otro Capital kunnen overnemen, wat hem veel macht zou geven binnen het team.

Kink in de kabel

Horner mag nog niet terugkeren in de Formule 1, omdat hij momenteel met gardening leave is. Daarna kan hij de paddock weer betreden, maar mogelijk gaat het toch langer duren dan gedacht. PlanetF1 stelt namelijk dat nieuwe documenten een ander licht op de zaak werpen. Het gaat hier om documenten over de aandelen van Otro Capital.

Volgens PlanetF1 kan de verkoop van de aandelen van Otro Capital aan een derde partij pas na drie jaar plaatsvinden. Het gaat hier om drie jaar na de datum van het opstellen van het document, wat gebeurde op 13 september 2023. Dat zou dus betekenen dat Horner de aandelen pas in september van dit jaar kan overnemen, waardoor hij langer moet wachten op een comeback.

De rol van Renault

Dat zou echter niet het enige zijn, want volgens PlanetF1 is er nog een puntje van aandacht. De aandelen zouden namelijk alleen mogen worden verkocht met de goedkeuring van de Renault Group. Over Horners toekomst bestaat nog veel onduidelijkheid, maar dit wil niet zeggen dat een deal met Alpine van de baan is.