Lewis Hamilton kende een desastreus eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen die overkwam van Mercedes met torenhoge verwachtingen, beleefde een dramatisch jaar met de Scuderia. Ook de Viaplay-analisten schrokken zich rot toen ze Hamilton zagen bungelen in het rood.

Hamilton arriveerde met veel bombarie in Maranello in de winter van 2025. De bedoeling was om Ferrari voor het eerst in bijna twintig jaar weer een wereldkampioenschap te bezorgen. Maar dat liep uit op een complete ontluistering. De Brit pakte geen enkel podium en eindigde op een straatlengte achterstand achter Charles Leclerc. Behoudens een sprintzege in China, beleefde Hamilton nog geen enkel hoogtepunt met Ferrari.

F1-Analisten weten niet wat ze zien

In het Jaaroverzicht van Viaplay, kunnen analisten Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers hun ogen niet geloven als het over Hamilton gaat. “Zo de fack”, zo opent Coronel. “Die ging Italië en Ferrari wel even redden. Kunnen we ons die foto nog herinneren dat hij naast die F40 staat?”, voegde de Dakar-coureur daaraan toe.

Ook Van der Garde concludeert dat Hamilton bij Ferrari als een kaartenhuis in elkaar stortte. “Het was legendarisch, er hing zo’n grote aura omheen. De GOAT die van Mercedes naar Ferrari ging, het grote team. We dachten allemaal: ‘dit gaat hem worden.’”, aldus de voormalig Formule 1-coureur.

Albers daarentegen vindt het achteraf geen slimme zet van Hamilton om naar Ferrari te gaan. Ondanks de enorme hype die eromheen hing, denkt de analist dat de verwachtingen simpelweg te hoog waren. “Eigenlijk is het heel gevaarlijk, hé. Om zo’n keuze te maken, want je kan alleen maar verliezen. En dat hebben we gezien dit seizoen.”

'Sprintjes, die tellen we niet mee'

In zijn tweede F1-weekend van Ferrari, wist Hamilton de sprintrace in China te winnen. Volgens Coronel niets waard als hij naar de rest van het seizoen kijkt. “Sprintrace in China. Hartstikke mooi, die win je dan. Maar sprintjes, die tellen we niet mee.”

Vervolgens concludeerden alledrie de analisten dat het vuurtje gedoofd was, de hype te groot was en dat hij misschien zelfs heimwee zou hebben naar Mercedes. Komend seizoen biedt nieuwe kansen voor Hamilton en Ferrari, aangezien de reglementen dan drastisch zullen veranderen.