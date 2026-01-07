Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. Het wordt een belangrijk jaar waarin er veel gaat veranderen, en het nog niet duidelijk is hoe goed iedereen zal zijn. Bij Red Bull barsten ze van het vertrouwen, en ze zullen waarschijnlijk naar Barcelona afreizen met een auto die zo goed als af is.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat kan voor grote veranderingen zorgen. Bij het team van Red Bull Racing verandert er ook veel, want ze maken vanaf dit jaar samen met Ford hun eigen krachtbronnen. Het is nog niet duidelijk hoe goed deze krachtbronnen zijn, maar Red Bull barst van het zelfvertrouwen.

Aan het einde van deze maand komen de teams voor het eerst de baan op tijdens de eerste testweek in Barcelona. Deze testweek wordt achter gesloten deuren afgewerkt, en het is de verwachting dat de teams nog niet het achterste van hun tong gaan laten zien. De focus ligt vermoedelijk meer op het motorische deel dan op het aerodynamische deel. Het lijkt er echter op dat Red Bull voor een andere aanpak heeft gekozen.

Waarom kiest Red Bull voor deze aanpak?

Volgens het Italiaanse medium FunoAnalisiTechnica heeft Red Bull voor een andere aanpak gekozen. Het is volgens hen namelijk de verwachting dat Red Bull met de definitieve versie van de RB22 op de baan zal verschijnen in Barcelona. Dit zou worden gedaan om voor een stabiele basis voor de toekomst te zorgen. Het zou wel betekenen dat ze nog geen updates doorvoeren voor de eerste race in Australië. Tussen de test in Barcelona en de race in Melbourne in zitten echter ook nog twee testweken in Bahrein.

Hoe zit het met de krachtbron?

Het Italiaanse medium stelt ook dat Red Bull hard heeft doorgewerkt aan de eigen krachtbronnen om problemen weg te werken. Er zou aanvullend onderzoek zijn gedaan naar de hybride componenten van de krachtbron, en dat lijkt positief te hebben uitgepakt.