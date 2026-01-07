user icon
Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. Het wordt een belangrijk jaar waarin er veel gaat veranderen, en het nog niet duidelijk is hoe goed iedereen zal zijn. Bij Red Bull barsten ze van het vertrouwen, en ze zullen waarschijnlijk naar Barcelona afreizen met een auto die zo goed als af is.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat kan voor grote veranderingen zorgen. Bij het team van Red Bull Racing verandert er ook veel, want ze maken vanaf dit jaar samen met Ford hun eigen krachtbronnen. Het is nog niet duidelijk hoe goed deze krachtbronnen zijn, maar Red Bull barst van het zelfvertrouwen.

Aan het einde van deze maand komen de teams voor het eerst de baan op tijdens de eerste testweek in Barcelona. Deze testweek wordt achter gesloten deuren afgewerkt, en het is de verwachting dat de teams nog niet het achterste van hun tong gaan laten zien. De focus ligt vermoedelijk meer op het motorische deel dan op het aerodynamische deel. Het lijkt er echter op dat Red Bull voor een andere aanpak heeft gekozen.

Waarom kiest Red Bull voor deze aanpak?

Volgens het Italiaanse medium FunoAnalisiTechnica heeft Red Bull voor een andere aanpak gekozen. Het is volgens hen namelijk de verwachting dat Red Bull met de definitieve versie van de RB22 op de baan zal verschijnen in Barcelona. Dit zou worden gedaan om voor een stabiele basis voor de toekomst te zorgen. Het zou wel betekenen dat ze nog geen updates doorvoeren voor de eerste race in Australië. Tussen de test in Barcelona en de race in Melbourne in zitten echter ook nog twee testweken in Bahrein.

Hoe zit het met de krachtbron?

Het Italiaanse medium stelt ook dat Red Bull hard heeft doorgewerkt aan de eigen krachtbronnen om problemen weg te werken. Er zou aanvullend onderzoek zijn gedaan naar de hybride componenten van de krachtbron, en dat lijkt positief te hebben uitgepakt.

Polleken

Posts: 982

Ben zeer benieuwd. Niet alleen Red Bull maar in zijn geheel. Welk team komt het best voor de dag .

  • 6
  • 7 jan 2026 - 12:26
Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 982

    Ben zeer benieuwd. Niet alleen Red Bull maar in zijn geheel. Welk team komt het best voor de dag .

    • + 6
    • 7 jan 2026 - 12:26
  • Knalpijp

    Posts: 2.310

    Wat zal het zijn, 0.3 sec sneller of 3 sec achterstand op Mercedes. We zullen het zien maar heb geen hoge verwachtingen van de Bull.

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 12:34
    • Joeppp

      Posts: 8.214

      Het zou een complete blamage zijn voor de fabrikanten zoals Mercedes en Ferrari als RedBull de beste motor heeft. Allemaal leuk die samenwerking met Ford maar het is meer een opgeklopte sponsordeal dan dat Ford echt mee ontwikkeld en bouwt.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 12:39
  • Politik

    Posts: 9.632

    Kan me absoluut niet voorstellen dat ze al met de definitieve versie van de RB22 in Barcelona verschijnen.
    Ten eerste geven ze dan meteen hun innovaties bloot, waarbij ze de concurrenten dan de gelegenheid geven om deze af te kijken en ze geven ze de tijd (6 weken), om het na te bouwen.

    Ten tweede zal de eerste testweek in het teken van betrouwbaarheid en het verzamelen van data staan. Zeker nu we met compleet nieuwe regelementen te maken krijgen.

    De betrouwbaarheid issues, waar alle teams ongetwijfeld mee te maken zullen krijgen, oplossen en samen met de data meenemen naar testweek twee.
    Die tweede testweek zal in het teken staan van de banden leren begrijpen in combinatie met de nieuwe generatie auto's. Want begrip van de banden is essentieel voor de aërodynamica. Gedrag van de banden bepaalt welke afslag je verder kiest voor ontwikkeling van het aero pakket.
    Teams die de banden snel zullen begrijpen hebben in testweek twee misschien nog een beetje tijd over voor wat aero tests.

    Pas in testweek drie zullen de teams met hun definitieve auto komen en deze op race en kwalificatie trim gaan testen.

    Nee, de eerste testweek aanvangen met de definitieve versie van je wagen zou volstrekt onlogisch en zeer risicovol zijn.

    • + 4
    • 7 jan 2026 - 12:44
    • da_bartman

      Posts: 6.369

      Lijkt mij dus ook onwaarschijnlijk. Lijkt me veel verstandiger (en dat deed men in het Newey-tijdperk volgens mij ook) te starten met een redelijk kale basis en die eerst eens op de baan te testen. En van daaruit verder ontwikkelen. En ook eens goed kijken waar de concurrentie (die weliswaar ook niet het achterse van hun tong laten zien) mee is gekomen.

      • + 0
      • 7 jan 2026 - 13:32

