Het team van Mercedes heeft belangrijk nieuws gedeeld over het aanstaande Formule 1-seizoen. De Duitse renstal zal namelijk de eerste beelden van de nieuwe auto gaan delen op 22 januari. Enkele weken later organiseert Mercedes nog een evenement waar ze dieper ingaan op de nieuwe auto.

Het team van Mercedes wordt door veel mensen gezien als de favoriet voor het komende seizoen. Er is nog geen meter gereden, maar volgens de geruchten heeft Mercedes de snelste motor gebouwd en hebben ze een trucje ontwikkeld waardoor ze performance uit de krachtbron kunnen persen. Over de launch hadden ze echter nog geen nieuws gedeeld.

Wanneer deelt Mercedes de eerste beelden?

Daar is nu verandering in gekomen, want Mercedes heeft nieuws gedeeld over een eerste launch. Op 22 januari zal de Duitse renstal via de sociale media-kanalen de eerste renders van de nieuwe Mercedes-AMG F1 W17 E Performance gaan delen. Er zal op die dag geen grote launch plaatsvinden, zo laat Mercedes doorschemeren in het persbericht.

De eerste beelden van de nieuwe Mercedes-bolide worden enkele dagen voor de start van de eerste testweek gedeeld. Van 26 tot en met 30 januari vinden de eerste tests plaats op het circuit van Barcelona in Spanje. Deze test vindt plaats achter gesloten deuren, en Mercedes zal daar met George Russell en Andrea Kimi Antonelli veel meters gaan rijden.

Nog een launch?

Na de testweek in Barcelona vindt er online nog een digitale seizoenslaunch plaats. Op 2 februari zal Mercedes de nieuwe W17 opnieuw aan de wereld gaan tonen. Bij deze launch zijn teambaas Toto Wolff en coureurs Russell en Antonelli aanwezig. Hier zullen ze dieper ingaan op de technische veranderingen aan de auto, en zullen ze tekst en uitleg gaan geven over de nieuwe brandstof. Het evenement zal worden uitgezonden op de sociale kanalen van Mercedes.

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en voor Mercedes wordt het dus een zeer belangrijk seizoen.