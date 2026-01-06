user icon
Lindblad staat voor F1-debuut: "Ben gewend in het diepe gegooid te worden"

Lindblad staat voor F1-debuut: "Ben gewend in het diepe gegooid te worden"

Arvid Lindblad is in 2026 de enige debutant op de Formule 1-grid. De achttienjarige Brit maakt samen met Liam Lawson de overstap naar Racing Bulls, maar een onbekende naam is hij allerminst binnen de autosport. Al op jonge leeftijd werd Lindblad gezien als een uitzonderlijk talent binnen het Red Bull-programma.

Red Bull legde Lindblad vast toen hij pas dertien jaar oud was en begeleidde hem vervolgens tijdens zijn bliksemsnelle opmars vanuit de karting richting de eenzitters. Die ontwikkeling ging in rap tempo: Lindblad begon in 2022 aan zijn carrière in de formulewagens en bleef zelden langer dan één seizoen in dezelfde klasse. Na achtereenvolgens de F4, Italiaanse F4, Formule 3 en Formule 2 te hebben doorlopen, volgt nu al de stap naar de koningsklasse.

Lindblad kende snelle route

“Ik ben inderdaad vrij snel opgeklommen,” erkent Lindblad tegenover F1.com. “Ik heb in elke categorie maar één jaar gereden, dus ik ben eraan gewend om telkens in het diepe te worden gegooid. Dat zal me helpen, omdat dit soort situaties niet nieuw voor me zijn.”

Tegelijkertijd beseft de Brit dat de Formule 1 van een andere orde is. “Ik heb nog geen ervaring in de F1, dus ik weet niet precies wat me te wachten staat. Ik moet openstaan voor alles wat komt en keihard werken, want dit is zonder twijfel de grootste stap die ik tot nu toe heb gezet.”

Lindblad maakte indruk

Lindblad maakte in de opstapklassen vooral indruk met zijn aanpassingsvermogen. In elke nieuwe auto wist hij snel de limiet te vinden, wat hem onder meer de titel van jongste racewinnaar ooit in zowel de Formule 3 als de Formule 2 opleverde. Kampioenschappen bleven uit, maar dat weerhield Red Bull er niet van om vol vertrouwen in hem te blijven investeren.

Zijn snelheid, mentaliteit en technische feedback waren dusdanig overtuigend dat Red Bull zelfs een speciale ontheffing aanvroeg om Lindblad al vóór zijn achttiende verjaardag in het bezit te laten komen van een Formule 1-superlicentie. Zo kon hij zo vroeg mogelijk kennismaken met de F1-auto’s.

“Ik heb altijd gedacht dat volledige focus op mijn prestaties in de Formule 2 me de beste kans zou geven om de stap naar de Formule 1 te maken,” besluit Lindblad. “Dat is uiteindelijk ook de route geweest.”

