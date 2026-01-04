user icon
icon

'Lando Norris zal nooit het niveau van Max Verstappen halen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Lando Norris zal nooit het niveau van Max Verstappen halen'

Ralf Schumacher heeft benadrukt dat Lando Norris nooit zo goed ging worden als Max Verstappen is. De Duitser denkt dat de Brit ondanks zijn wereldtitel nooit zo goed zal worden als Verstappen, Michael Schumacher en Lewis Hamilton

Lando Norris won de wereldtitel van 2025, maar dat betekent volgens Schumacher niet gelijk dat de Brit bij de absolute top van de autosport hoort. Norris won de titel op twee punten van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. 

Meer over Max Verstappen <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Norris erkent zijn zwaktes

Niet alles is negatief vanuit Schumacher, zo laat hij weten aan F1 Insider: "Ik ben vooral blij dat iemand die zijn zwaktes erkent wereldkampioen is geworden. Dat heeft hem veel gekost. We hebben er vaak over gesproken, vooral over zijn fouten in de kwalificatie. Maar hij laat zien dat je niet perfect hoeft te zijn om wereldkampioen te worden."

'Norris evenaart Verstappen nooit'

Schumacher durft een gewaagde uitspraak te doen en denkt dat Norris nooit het niveau van de wereldtop zal bereiken: "Zal hij ooit even succesvol zijn als Max, Michael of Lewis? Ik denk het niet. Daar is te veel energie voor nodig. Er zijn coureurs bij wie dat niet vanzelf komt, zoals Nico Rosberg. Die stopte ook direct na zijn eerste titel."

Volgens Schumacher is het vooral de druk die Norris niet aankan: "Hij heeft zelf gezegd dat hij stond te trillen voor de laatste race. Eerlijk gezegd: ik was ook altijd wel nerveus, maar ik heb nooit staan trillen. Dat laat zien hoeveel energie het kost."

Lando Norris hoefde in zijn allerlaatste race van 2025 niet meer te winnen, want de derde plek was al voldoende om zich voor Max Verstappen te houden. De Brit deed dit, terwijl Verstappen won, maar het verschil tussen de Verstappen en Norris was twee punten geworden. De Brit kon daardoor genieten van zijn allereerste wereldkampioenschap.

Larry Perkins

Posts: 62.401

In feite herhaalt ome Ralf enkel wat bijna alle weldenkende F1-volgers en kenners hebben aangegeven, dat Max op dit moment de beste coureur op de grid is.
Hij noemt nu Lando als voorbeeld, maar zijn naam kun je vervangen met de naam van elke andere coureur.
Het is zoals het is...

  • 8
  • 4 jan 2026 - 16:52
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris Ralf Schumacher Red Bull Racing McLaren

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.158

    Of Ralf is niet met vakantie of hij logeert drie weken bij Max.

    Het enige wat je hier al drie weken lang leest is hoe Ralf de gehele poepert van Max volpropt.....met veren welteverstaan natuurlijk.

    • + 5
    • 4 jan 2026 - 15:54
    • schwantz34

      Posts: 41.691

      Zolang der Ralf het maar bij veren laat zal het Max allemaal worst wezen...

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 16:29
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.365

    Heeft Ralf een oogje op Max ofzo.

    • + 3
    • 4 jan 2026 - 15:55
    • mario

      Posts: 14.819

      De familie Verstappen is toch goed bevriend met de familie Schumacher.... Dus niet zo gek dat Ralf zo poeslief is over Max en 'm overal ophemelt...

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 17:59
  • WickieDeViking

    Posts: 41

    Hij heeft gelijk dat Verstappen een uitzonderlijk niveau aantikt. Zijn natuurlijke dominantie, mentale rust en vermogen om onder druk foutloos te blijven, plaatsen hem terecht boven vrijwel iedereen van zijn generatie. Dat verschil zie je ook in hoe titels tot stand komen. Norris heeft in 2025 een sterk seizoen gereden, maar kreeg daarbij wel hulp van de papaya rules, waardoor hij intern beschermd werd tegen puntenverlies. Max heeft zijn titels meestal zonder zulke expliciete teamregels hoeven veiligstellen. Dat neemt niets weg van Norris zijn prestatie, hij moest de druk alsnog zelf dragen en fouten vermijden, maar het plaatst het beeld wel in perspectief.

    • + 3
    • 4 jan 2026 - 15:58
    • mario

      Posts: 14.819

      Max had een dominante RBR en altijd een teamgenoot waar die (op z'n zachts gezegd) geen zorgen over hoefde te maken... Dus intern geen tegenstand en veruit de snelste auto (ook eerste helft van 2024), dan is het ook niet zo moeilijk om mentale rust uit te stralen en foutloos lijken te zijn... Dit jaar liet hij onder druk wel zien dat hij ook niet foutloos kan zijn, regelmatig domme fouten gemaakt...
      Neemt natuurlijk niet weg dat Max bij de besten hoort en ik ben ook wel van mening dat Max een meer completere coureur is dan Lando... Maar wat niet is, kan nog komen... Je ziet het vaker, dat als ze eenmaal WK zijn geworden, valt er ook een last van hun/hen schouders... Dat zie je in meerdere sporten terugkomen...
      We gaan het allemaal zien...

      • + 4
      • 4 jan 2026 - 18:04
    • King-Creole

      Posts: 1.364

      @Mario.."regelmatig domme fouten"....noem er eens 3

      • + 3
      • 4 jan 2026 - 19:35
    • WickieDeViking

      Posts: 41

      Dat de Red Bull in meerdere jaren dominant was, klopt, net zoals dat McLaren in 2025 structureel tot de beste auto’s behoorde. Maar mentale rust en foutloosheid zijn geen automatisch gevolg van een snelle auto. We hebben genoeg voorbeelden gezien van coureurs in dominante auto’s die juist onder druk fouten bleven maken.

      Wat teamgenoten betreft: Verstappen heeft meerdere verschillende teamgenoten gehad, en het patroon bleef hetzelfde. Dat zegt iets over zijn constante niveau, niet alleen over het niveau van de ander.

      Dit seizoen liet hij inderdaad zien dat hij niet onfeilbaar is, dat is niemand, maar zelfs onder druk bleef zijn gemiddelde niveau extreem hoog. Dat is juist het onderscheid waar Schumacher op doelt.

      Ik ben het met je eens dat Norris een completere coureur kan worden en dat een eerste titel vaak bevrijdend werkt. Maar op dit moment zie ik Verstappen nog steeds als de referentie, los van materiaalvoordeel.

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 19:46
    • mario

      Posts: 14.819

      @Creool: Heb je afgelopen seizoen de F1 gekeken???
      Zo ja, dan hoef ik jou geen 3 voorbeelden te noemen.... Je hebt het toch zelf gezien??? Ik zeg ook niet dat het erg is, maar ik probeer alleen maar aan te geven dat als het bij Max niet goed gaat, hij ook gefrustreerd raakt (en niet Mr. Cool is) en daardoor ook foutjes maakt... Verder helemaal niets mis mee, want dat heeft elke coureur wel....

      • + 1
      • 4 jan 2026 - 21:37
    • mario

      Posts: 14.819

      @Wickie: "Dit seizoen liet hij inderdaad zien dat hij niet onfeilbaar is, dat is niemand, maar zelfs onder druk bleef zijn gemiddelde niveau extreem hoog."

      Daar kan ik het niet anders dan met je eens zijn.... Anders had Max na de zomerstop zich nooit zo goed terug hebben kunnen vechten, wel met hulp natuurlijk van de sterk verbeterde RBR (Dat geluk moet je dan ook hebben)... Mentaal zit het bij hem ook wel goed, dat zal ik niet ontkennen... Maar zoals het een topsporter betaamd baal je en frustreert het je als het niet gaat zoals je wilt en dan loert een foutje makkelijk om de hoek.... Geldt voor iedereen....

      En we gaan zien wat het WK met Lando gedaan heeft en hoe hij volgend jaar in de wedstrijd staat... Ik hoop wel dat ie veel zelfverzekerde is geworden.... Maakt het voor de races alleen maar leuker 😉

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 21:43
    • SennaS

      Posts: 11.211

      Lando en Piastri hadden last van interne druk, omdat ze aan elkaar gewaagd waren en gelijke kansen kregen en tegen elkaar moesten racen om wk te worden, tot clashes toe.
      Hier hebben de nr1 coureur van Rbr, zoals Vettel en Max nooit last van gehad, dat is hun beleid. Alles in dienst van 1 coureur en dat scheelt nogal wat druk, stress (dus fouten) en levert kostbare punten op en n het verlengde daarvan wk’s.

      • + 0
      • 5 jan 2026 - 00:51
  • Larry Perkins

    Posts: 62.401

    In feite herhaalt ome Ralf enkel wat bijna alle weldenkende F1-volgers en kenners hebben aangegeven, dat Max op dit moment de beste coureur op de grid is.
    Hij noemt nu Lando als voorbeeld, maar zijn naam kun je vervangen met de naam van elke andere coureur.
    Het is zoals het is...

    • + 8
    • 4 jan 2026 - 16:52
  • Ferdi12

    Posts: 860

    Waarom is het zo belangrijk om het te benadrukken dat Lando het wèl of niet niveau van Max benaderd?
    Het gaat er om dat hij het maximale uit zichzelf haalt en het materiaal.

    • + 4
    • 4 jan 2026 - 18:25
    • schwantz34

      Posts: 41.691

      Omdat Max de maatstaf is.

      • + 2
      • 4 jan 2026 - 19:52
    • Ferdi12

      Posts: 860

      Ja en?
      Niet iedereen is uitzonderlijk, het maximale uit jezelf en het team halen moet het doel zijn. We kunnen stellen dat dit Lando aardig gelukt is. Dus het is onzinnig om hem met Max, Senna of Schumi te vergelijken.

      • + 3
      • 4 jan 2026 - 20:19
    • mario

      Posts: 14.819

      Gehaktstaaf

      • + 0
      • 4 jan 2026 - 21:46
    • mario

      Posts: 14.819

      Eensch met @Ferdi12: Je kunt wel altijd de beste zijn, maar als je geen WK's wint (natuurlijk heeft Max WK's gewonnen), heb je er niets aan....
      Lando heeft in ieder geval bewezen dat hij het gevecht met Max aan kan, zelfde geldt natuurlijk ook voor Piastri, Russell en Leclerc.... Ze kunnen het allemaal, maar dan moeten ze ook het juiste materiaal hebben, maar in theorie kunnen ze allemaal vechten met Max...
      Dat Max van dat hele groepje de betere is tot nu toe, daar hoeven we niet over te discussiëren... Het gaat erom dat met hetzelfde materiaal dat dat groepje allemaal het gevecht met Max wel aankunnen en niet bezwijken....

      • + 1
      • 4 jan 2026 - 21:50
    • SennaS

      Posts: 11.211

      Waarom wordt zo stellig beweerd dat Max de maatstaaf is? Waar is het op gebaseerd? Hij is natuurlijk wel 1 van de beste op dit moment en ooit. Hij was wel 4 jaar de beste coureur-auto combi en dus wk.
      Hij heeft zich nooit hoeven/kunnen meten met een topteamgenoot die tegen hem mocht racen.
      En hij had een aantal jaren de beste auto van het veld en een aantal jaren gelijkwaardig en ook mindere auto, net als in 2025.
      Beetje overdreven allemaal. Elke toocoureur wordt een keertje verslagen door een op dat moment betere.
      Je kunt niet eeuwig even goed zijn en de jongere garde zit niet stil.

      • + 1
      • 5 jan 2026 - 00:41

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar