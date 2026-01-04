Ralf Schumacher heeft benadrukt dat Lando Norris nooit zo goed ging worden als Max Verstappen is. De Duitser denkt dat de Brit ondanks zijn wereldtitel nooit zo goed zal worden als Verstappen, Michael Schumacher en Lewis Hamilton.

Lando Norris won de wereldtitel van 2025, maar dat betekent volgens Schumacher niet gelijk dat de Brit bij de absolute top van de autosport hoort. Norris won de titel op twee punten van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

Norris erkent zijn zwaktes

Niet alles is negatief vanuit Schumacher, zo laat hij weten aan F1 Insider: "Ik ben vooral blij dat iemand die zijn zwaktes erkent wereldkampioen is geworden. Dat heeft hem veel gekost. We hebben er vaak over gesproken, vooral over zijn fouten in de kwalificatie. Maar hij laat zien dat je niet perfect hoeft te zijn om wereldkampioen te worden."

'Norris evenaart Verstappen nooit'

Schumacher durft een gewaagde uitspraak te doen en denkt dat Norris nooit het niveau van de wereldtop zal bereiken: "Zal hij ooit even succesvol zijn als Max, Michael of Lewis? Ik denk het niet. Daar is te veel energie voor nodig. Er zijn coureurs bij wie dat niet vanzelf komt, zoals Nico Rosberg. Die stopte ook direct na zijn eerste titel."

Volgens Schumacher is het vooral de druk die Norris niet aankan: "Hij heeft zelf gezegd dat hij stond te trillen voor de laatste race. Eerlijk gezegd: ik was ook altijd wel nerveus, maar ik heb nooit staan trillen. Dat laat zien hoeveel energie het kost."

Lando Norris hoefde in zijn allerlaatste race van 2025 niet meer te winnen, want de derde plek was al voldoende om zich voor Max Verstappen te houden. De Brit deed dit, terwijl Verstappen won, maar het verschil tussen de Verstappen en Norris was twee punten geworden. De Brit kon daardoor genieten van zijn allereerste wereldkampioenschap.