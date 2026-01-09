Mercedes ligt opnieuw onder het vergrootglas in de Formule 1. Rond de krachtbron van het team doen geruchten de ronde over een mogelijk technisch voordeel, waarop de FIA heeft gereageerd met de aankondiging van een bijeenkomst tussen technische experts.

Tijdens de winterstop werd gesuggereerd dat Mercedes een slimme interpretatie van de regels zou hebben gevonden rondom de compressieverhouding van de motor. Volgens de reglementen mag die intern maximaal 16:1 bedragen, maar het team zou erin zijn geslaagd die waarde onder bepaalde omstandigheden op te voeren naar 18:1 zodra de auto daadwerkelijk rijdt.

FIA grijpt in met technische meeting

De FIA heeft inmiddels bevestigd dat het onderwerp wordt besproken. In een verklaring, gedeeld met diverse media, benadrukt de autosportbond dat dergelijke gesprekken gebruikelijk zijn in aanloop naar nieuwe reglementen. “Bij de invoering van nieuwe regels blijven technische afstemmingen nodig, zowel voor de power unit als het chassis,” laat een woordvoerder weten.

“De bijeenkomst van 22 januari is bedoeld voor specialisten uit het veld,” vervolgt de FIA. “Zoals altijd kijken wij of de regels door alle teams op dezelfde manier worden geïnterpreteerd en toegepast.” Daarmee lijkt de FIA vooral te willen voorkomen dat er grijze gebieden ontstaan voordat het seizoen begint.

Spannende tijden voor Mercedes

Eerder vandaag werd al bekendgemaakt dat Ferrari not amused was door het 'geklungel' van Mercedes achter de schermen. Sterker nog, naar verluidt zou de Scuderia al geëist hebben dat de motor per direct, verboden zou gaan worden. Het is dus afwachten of Toto Wolff en zijn team verder mogen met de krachtbron waar zoveel hoge verwachtingen van waren.

In aanloop naar 2026 waren de verwachtingen van Mercedes hooggespannen. Doordat de krachtbron met ingang van 2014 - toen de reglementen ook drastisch veranderden - zo sterk was, zijn de geluiden van de paddock dat het Duitse team ook nu sterk uit de winter zal komen. Hierom zijn ook de verwachtingen bij McLaren, Williams en Alpine ook hoog, aangezien zij ook met de krachtbron van Mercedes zullen rijden.