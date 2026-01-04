user icon
Piastri blikt terug op veelbesproken Alpine-soap: "Het was echt geen pretje"

Piastri blikt terug op veelbesproken Alpine-soap: "Het was echt geen pretje"

Oscar Piastri stond drie jaar geleden ongewild in het middelpunt van een van de grootste transferrelletjes van de Formule 1. Alpine kondigde de Australiër aan als coureur voor 2023, terwijl hij zelf nog nooit een contract had ondertekend.

De toenmalige Alpine-junior reageerde publiekelijk via social media en maakte duidelijk dat hij nooit akkoord was gegaan met eenoverstao naar het Franse team. Uiteindelijk koos Piastri voor McLaren, waardoor Alpine noodgedwongen verder moest kijken op de rijdersmarkt. 

Inmiddels kijkt Piastri terug op die roerige periode en erkent hij dat het allesbehalve een makkelijke tijd was, zeker omdat hij in het seizoen van 2022 niet in actie kwam als vaste coureur.

'Het was geen pretje'

In een off the grid-video van het officiële Youtube-kanaal vertelt Piastri: "Het was zeker een moeilijke tijd. Als coureur wil je natuurlijk racen. Dat jaar niet rijden was echt zwaar. Ik kon van buitenaf een beetje meekijken hoe een raceweekend verloopt, welke mediaverplichtingen en sponsoractiviteiten er zijn en hoe het algehele ritme van een seizoen eruitziet. Daar heb ik wel wat van geleerd, maar makkelijk was het niet."

Piastri zat in 2022 noodgedwongen aan de kant, want hij was toen reservecoureur voor Alpine. De Australiër werd voor het seizoen van 2023 aangekondigd als F1-rijder, maar de Australiër reageerde daarop met: "Ik begrijp dat Alpine F1 zonder mijn toestemming een persbericht heeft uitgebracht waarin staat dat ik volgend jaar voor hen rijd .Dat is onjuist. Ik heb geen contract getekend met Alpine voor 2023."

Geen grapje voor Piastri

"Ik wist dat het een groot verhaal zou worden. Er waren natuurlijk goede redenen om dat statement te plaatsen. Het was niet zo dat ik van de daken wilde schreeuwen dat ik niet zou racen. Maar hoewel ik er inmiddels om kan lachen: op dat moment was het echt niet grappig", zo benadrukt Piastri. Toch heeft hij een positieve boodschap voor zichzelf: "Ik ben nog steeds aan het leren."

Piastri heeft in zijn eerste drie F1-seizoenen al 26 podiums, negen overwinningen en zes pole positions. Dit deed hij in 70 races, dus dat is best bijzonder. De Australiër rijdt dit jaar ook weer voor McLaren.

Oscar Piastri McLaren Alpine

