Hamilton heeft geen idee waar Ferrari zal staan in 2026: "Heel lastig"

Lewis Hamilton waarschuwt dat niemand zich nu al rijk moet rekenen richting 2026. Met een volledig nieuw technisch reglement op komst verwacht de Ferrari-coureur forse verschuivingen in de Formule 1, al blijft het volgens hem gissen wat de ingrepen daadwerkelijk teweeg zullen brengen.

Hamilton begon een jaar geleden aan een nieuw hoofdstuk in zijn carrière door Mercedes na twaalf seizoenen achter zich te laten voor Ferrari. De verwachtingen waren torenhoog, maar sportief gezien werd 2025 een slecht jaar. Afgezien van een sprintzege in China bleef succes uit en moest de zevenvoudig wereldkampioen genoegen nemen met kleine stappen vooruit.

Hamilton evalueert dramatisch 2025

“Er zijn zeker veranderingen geweest, maar het gaat niet snel,” blikt Hamilton terug. De winter staat voor hem vooral in het teken van analyse. “We moeten goed kijken waar we stonden, wat werkte en wat beter moet. Ik heb daar zelf al een duidelijk beeld bij, maar nu is het belangrijk dat we dat samen met het team scherp krijgen.”

Die evaluatie beperkt zich niet tot Ferrari alleen. Hamilton kijkt ook kritisch naar zijn eigen aanpak buiten de baan. “Ik bekijk met mijn eigen mensen hoe we dingen efficiënter kunnen doen, zoals planning en reizen. Diezelfde blik wil ik ook binnen het team hanteren.”

Hamilton wil nog niet hoog in de bomen

Toch blijft het lastig om conclusies te trekken over 2026. De nieuwe auto en de aangepaste power unit zorgen voor een compleet ander gevoel, merkt Hamilton na zijn eerste simulatoruren. “Het is extreem moeilijk te voorspellen hoe het gaat uitpakken,” stelt hij. “Het voelt totaal anders dan wat we nu gewend zijn.”

Vooral over bepaalde nieuwe elementen, zoals de boost-modus, houdt Hamilton een slag om de arm. “Ik weet niet of iedereen het meteen leuk gaat vinden,” klinkt het eerlijk. Tegelijkertijd wil hij niet te vroeg oordelen. “Misschien word ik positief verrast. Wellicht wordt inhalen juist makkelijker en spektakelvoller.”

Wel ziet Hamilton uitdagingen opduiken, zeker onder lastige omstandigheden. “Met minder downforce en meer koppel kan het in de regen echt verraderlijk worden, misschien nog moeilijker dan nu. Maar het kan ook zijn dat we uiteindelijk meer grip hebben dan verwacht.”

2026 wordt belangrijke test volgens Hamilton

Wat voor hem vaststaat: 2026 wordt een enorme test voor coureurs en teams. “Maar dat is waar de Formule 1 om draait. Je blijft jezelf uitdagen. Als alles altijd hetzelfde zou blijven, werd het te makkelijk.”

De mooiste momenten van zijn eerste Ferrari-jaar lagen voor Hamilton vooral aan het begin. “De eerste dag in de fabriek, met mijn familie erbij. Het eerste rondje in Fiorano, het team leren kennen – die eerste keren blijven speciaal.” Dat er nog genoeg nieuwe mijlpalen in het verschiet liggen, stemt hem optimistisch. “Dat betekent dat er nog veel is om naar uit te kijken.”

  Hemex

    Posts: 1.375

    Ferrari heeft geen idee waar Ferrari zal staan in 2026: "Heel lastig"

    • + 0
    4 jan 2026 - 09:37

