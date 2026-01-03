user icon
Russell ziet kansen voor Mercedes: "Reglementswijziging kan alles veranderen"

Russell ziet kansen voor Mercedes: "Reglementswijziging kan alles veranderen"

George Russell speelde in 2025 nog geen rol in de strijd om het wereldkampioenschap, maar hoopt dat daar komend seizoen verandering in komt. De Mercedes-coureur ziet vooral kansen dankzij de ingrijpende reglementswijzigingen die op stapel staan voor 2026. 

De Brit laat weten dat Mercedes positief is over het verdwijnen van het huidige grondeffect-tijdperk. Juist dat concept bleek de afgelopen jaren niet in het voordeel van het Duitse team te werken, waardoor Russell ondanks sterke prestaties buiten de titelstrijd bleef.

In gesprek met Auto Motor und Sport maakt Russell duidelijk dat nieman de huidige generatie Formule 1-auto's volledig begrijpt - en dat biedt volgens hem juist kansen voor een frisse start onder nieuwe regels.

'Niemand snapt deze auto's volledig'

Russell is duidelijk over de huidige generatie F1-wagens: "Niemand begrijpt deze generatie voertuigen voor honderd procent. Zelfs McLaren niet." De Mercedes-coureur kijkt vooral vooruit naar wat hij omschrijft als een historische omslag: "2026 zal de grootste verandering ooit met zich meebrengen. Als coureur bepaal je zelf waar op het circuit je die kracht wilt hebben. Maar het kan je ook straffen. Je moet tactisch rijden."

"Het is een feit dat de beste races die zijn waarbij de coureurs op hun banden moeten letten. We zullen moeten wennen aan nieuwe normen", zo laat Russell weten. De Britse coureur hoopt op een beter seizoen dan vorig jaar, want hij kon de top drie coureurs niet bijhouden, ondanks dat hij wel the best of the rest was. 

Mercedes was de maatstaaf

"De aerodynamische regels voor volgend jaar liggen dichter bij wat we hadden in het tijdperk daarvoor, toen Mercedes het veld domineerde. Mercedes was jarenlang de maatstaf op dit gebied", zo concludeert George Russell. De Brit eindigde vorig seizoen als vierde in het wereldkampioenschap en kwam 91 punten te kort ten opzichte van nummer drie Oscar Piastri.

Reacties (5)

  • Flexwing

    Posts: 231

    Ja dat geld voor iedereen pannekoek.

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 13:04
  • Housmans

    Posts: 313

    "Mercedes was jarenlang de maatstaf op dit gebied"

    Nee hoor, dat was op het gebied van de motoren, en die liggen nog verder af van het tijdperk daarvoor...

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 13:06
  • Polleken

    Posts: 981

    Je moet tacties rijden .
    Georgina??
    Hij hoopt alleen maar op fouten van anderen .

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 13:36
  • Ernie5335

    Posts: 5.742

    In de winterstop ziet iedereen altijd kansen...

    • + 0
    • 3 jan 2026 - 14:39
    • schwantz34

      Posts: 41.682

      Stevie Wonder ziet zelfs het hele jaar door kansen...

      • + 0
      • 3 jan 2026 - 15:12

