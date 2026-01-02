Ook voor Max Verstappen is 2026 officieel van start gegaan. De Nederlander begint samen met Red Bull Racing aan een nieuw hoofdstuk, waarin het team voor het eerst met volledig zelf ontwikkelde motoren aan de start verschijnt. Oud en nieuw werd door Verstappen dan ook op bijzondere wijze gevierd, in het zonnige Rio de Janeiro.

Na vier opeenvolgende wereldtitels moest Verstappen in 2025 genoegen nemen met een jaar zonder kampioenschap. De titel ging uiteindelijk naar Lando Norris, die een seizoen eerder nog als runner-up eindigde. Red Bull Racing kende een moeizame seizoensstart, maar wist zich in de tweede helft van het jaar knap te herpakken.

2026 wordt anders voor Verstappen

Richting 2026 staat er veel te veranderen bij de Oostenrijkse renstal. Het wordt het eerste seizoen dat Laurent Mekies de voorbereidingen namens Red Bull leidt, terwijl Verstappen ook een nieuwe teamgenoot krijgt. Isack Hadjar schuift door en vormt komend jaar het duo met de viervoudig wereldkampioen.

Voor het Formule 1-circus in maart weer losbarst, genieten de coureurs nog van hun winterstop. Verstappen bracht die samen met zijn vriendin Kelly Piquet door in Rio de Janeiro, waar de Nederlander het nieuwe jaar in zomerse sferen verwelkomde.

Verstappen neemt het ervan in Rio de Janeiro

Op social media was te zien hoe Verstappen en zijn vriendin, Kelly Piquet, het er lekker van namen in Brazilië. Ook de kinderen van de Nederlander waren daarbij aanwezig. Samen met zijn schoonfamilie, ging de viervoudig wereldkampioen feestend het nieuwe jaar in.

