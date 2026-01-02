Lewis Hamilton hoopt dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen heeft een lastig seizoen achter de rug, en zal alles op alles gaan zetten om weer om de zeges te kunnen vechten. Hij heeft zijn trainingsroutine in ieder geval aangepast.

Hamilton wist in zijn eerste seizoen in dienst van het team van Ferrari geen potten te breken in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen won de sprintrace in China, maar kwam verder niet in de buurt van het podium. De teleurstelling was groot, en Hamilton wil het graag beter gaan doen in het aankomende seizoen.

De voorbereidingen op het nieuwe seizoen zijn in volle gang, en Hamilton zit zeker niet stil. Hij zet zich volledig in voor zijn sport, en dat betekent ook dat hij zo fit mogelijk moet zijn voor de start van het seizoen.

Hoe blijft Hamilton fit?

In een interview met Men's Health doet Hamilton een boekje open over zijn trainingsroutine: "Mijn routine is veranderd, het is vooruitgegaan, geëvolueerd. Ik hou nog steeds van hardlopen, dat heb ik vanochtend ook gedaan. Ik heb tussen de zes en acht mijl gelopen. Daarna heb ik een ijsbad genomen. Maar voordat ik dat doe, is stretchen het eerste wat ik doe zodra ik uit bed kom. In de middag doe ik misschien een HIIT-sessie, maar ik kan niet te veel gewichten gebruiken, anders word ik te zwaar. Dus meestal doe ik pilates en yoga."

Wat is het belangrijkste voor Hamilton?

Eén ding is onmisbaar geworden voor Hamilton: "Ik neem ijsbaden. Herstel is iets waar ik me in het verleden nooit echt op heb gericht. Ik deed gewoon mijn training en ging dan verder met mijn dag. Dus stretchen en ijsbaden, dat zijn twee dingen die ik mezelf nu echt opleg."

De trainingen zijn zeer belangrijk voor Hamilton: "Toen ik jonger was, was de training echt mijn therapie. Dat is nog steeds het geval, vooral het hardlopen. Daar doe ik echt het grootste deel van mijn denkwerk."