Lewis Hamilton is druk genoeg met zijn werkzaamheden buiten de Formule 1. De Ferrari-coureur, die bekendstaat zich veel in te zetten voor goede doelen, is druk met Mission 44, een instantie die zich inzet voor meer diversiteit. Hamilton had nog een aantal mooie woorden over voor zijn eigen instantie.

Hamilton staat erom bekend veel bezig te zijn met zaken buiten de F1. In 2020 zette hij zich meerdere keren in voor de strijd tegen racisme, waar hij geknield te zien was bij het volkslied, voorafgaand aan een Grand Prix. Nu is hij volop bezig met Mission 44, wat vernoemd is naar zijn eigen racenummer waarin hij reed in zijn Mercedes-tijdperk en nu bij Ferrari.

Hamilton vertelt over Mission 44

In een video op X legde Hamilton uit waar zijn instantie mee bezig is. "Het opzetten van Mission 44 is eerlijk gezegd een van de trotste dingen die ik heb mogen bereiken", zo vertelde hij trots. “We werken hier heel hard om iets te veranderen en om een eerlijkere en inclusievere wereld te maken voor de kinderen van de toekomst.”

“Op dit moment hebben we al een half miljoen jonge mensen vanuit Engeland, de Verenigde Staten en Brazilië en het is een voorrecht om hen allemaal te ontmoeten en ze te zien bij een aantal Grands Prix. Ik ben trots op deze missie en ik weet zeker dat er nog veel meer aan gaat komen”, zo sloot de zevenvoudig wereldkampioen af.

Mission 44 goede afleiding voor Hamilton

Voor Hamilton zal Mission 44 niet alleen gelden als iets waar hij zich vol voor in wil zetten, maar het zal ook werken als een goede afleiding. De Brit beleefde een dramatisch eerste jaar bij Ferrari, waarin hij, behoudens een sprintzege in China, geen podiumplek wist binnen te hengelen. Mogelijk dat Hamilton in 2026, waarin de nieuwe auto’s geïntroduceerd worden, sterker zal zijn.