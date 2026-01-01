user icon
Hamilton zet zich in voor goede doelen: "Een van de grootste dingen die ik bereikt heb"

Hamilton zet zich in voor goede doelen: "Een van de grootste dingen die ik bereikt heb"

Lewis Hamilton is druk genoeg met zijn werkzaamheden buiten de Formule 1. De Ferrari-coureur, die bekendstaat zich veel in te zetten voor goede doelen, is druk met Mission 44, een instantie die zich inzet voor meer diversiteit. Hamilton had nog een aantal mooie woorden over voor zijn eigen instantie. 

Hamilton staat erom bekend veel bezig te zijn met zaken buiten de F1. In 2020 zette hij zich meerdere keren in voor de strijd tegen racisme, waar hij geknield te zien was bij het volkslied, voorafgaand aan een Grand Prix. Nu is hij volop bezig met Mission 44, wat vernoemd is naar zijn eigen racenummer waarin hij reed in zijn Mercedes-tijdperk en nu bij Ferrari. 

Hamilton vertelt over Mission 44

In een video op X legde Hamilton uit waar zijn instantie mee bezig is. "Het opzetten van Mission 44 is eerlijk gezegd een van de trotste dingen die ik heb mogen bereiken", zo vertelde hij trots. “We werken hier heel hard om iets te veranderen en om een eerlijkere en inclusievere wereld te maken voor de kinderen van de toekomst.” 

“Op dit moment hebben we al een half miljoen jonge mensen vanuit Engeland, de Verenigde Staten en Brazilië en het is een voorrecht om hen allemaal te ontmoeten en ze te zien bij een aantal Grands Prix. Ik ben trots op deze missie en ik weet zeker dat er nog veel meer aan gaat komen”, zo sloot de zevenvoudig wereldkampioen af. 

Mission 44 goede afleiding voor Hamilton

Voor Hamilton zal Mission 44 niet alleen gelden als iets waar hij zich vol voor in wil zetten, maar het zal ook werken als een goede afleiding. De Brit beleefde een dramatisch eerste jaar bij Ferrari, waarin hij, behoudens een sprintzege in China, geen podiumplek wist binnen te hengelen. Mogelijk dat Hamilton in 2026, waarin de nieuwe auto’s geïntroduceerd worden, sterker zal zijn.

Snorremans

Posts: 163

Als je je met racen niet meer op de kaart kan zetten moet je compensatie gedrag vertonen om toch weer wat aandacht op te eisen.

  • 4
  • 1 jan 2026 - 12:01
Reacties (4)

  • Snorremans

    Posts: 163

    Als je je met racen niet meer op de kaart kan zetten moet je compensatie gedrag vertonen om toch weer wat aandacht op te eisen.

    • + 4
    • 1 jan 2026 - 12:01
  • snailer

    Posts: 31.299

    Vind de prestatie op dat gebied bijvoorbeeld van mijn oude mamsie die er gelukkig nog steeds is, veel indrukwekkender dan de goede doelen van Hamilton of van enig ander multi miljonair.

    Mijn moeder steunt al jaren een aantal fondsen. En ze is niet bepaald de rijkste persoon. Ik geniet daar van.

    Over de hele wereld wordt door arme mensen bijgedragen aan goede doelen. Ik denk dan vaak. Ja! Toch mooi om te zien dat enorm veel mensen over de gehele wereld goedheid in hun hart hebben.

    • + 1
    • 1 jan 2026 - 12:14
    • F1jos

      Posts: 4.929

      Nimmer geld donaties, het gaat een bull aan de strijkstok hangen. Als alternatief om direct impact te hebben:
      Doneer goederen (voedsel, kleding, schoolspullen) aan lokale opvangcentra
      · Bied je tijd aan als vrijwilliger bij organisaties in je omgeving
      · Ondersteun lokale initiatieven waar je direct ziet waar je hulp naartoe gaat
      · Help mensen in je eigen netwerk die je persoonlijk kent

      Gewoon simply lovely the best.

      • + 0
      • 1 jan 2026 - 12:54
  • van lotje,g

    Posts: 1.168

    Heb vlak voor de jaarwisseling het Lotje Fonds opgericht, zal mij benieuwen.

    • + 0
    • 1 jan 2026 - 12:33

